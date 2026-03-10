Az iráni konfliktus azért különösen érzékeny, mert a térség stabilitása és a globális energiapiac is érintett. Irán regionális hálózatokon keresztül – például Libanonban, Jemenben vagy Irakban – jelentős befolyást gyakorol, miközben a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Ha ez a tengeri folyosó veszélybe kerül, az azonnal globális gazdasági következményekkel jár. Az amerikai stratégiai gondolkodásban ezért Irán kezelése régóta a közel-keleti stabilitás egyik kulcskérdése, nem pedig egy hirtelen Trump által létrehozott konfliktus.

A HVG állítása azért is torz képet fest, mert úgy mutatja be Trump lépéseit, mintha azok kivételesek lennének az amerikai politikában. Valójában az Egyesült Államok elnökei rendszeresen alkalmaztak korlátozott katonai műveleteket. Biden elnöksége alatt például Szíriában, Afganisztánban, Szomáliában, Irakban és Jemenben történt amerikai katonai csapás. Obama ciklusai alatt pedig még több országban hajtott végre Washington légitámadásokat vagy rajtaütéseket. A korlátozott katonai beavatkozás tehát nem Trump sajátossága, hanem az amerikai nagyhatalmi politika egyik bevett eszköze.

Erre utalt Barack Obama is, amikor arról beszélt, hogy a Közel-Keleten évtizedek alatt kialakult rend omlott össze, és olyan erők szabadultak ki, amelyeket egy generáció alatt lehet csak kezelni. Ha a térség konfliktusai valóban ilyen mély történelmi gyökerekkel rendelkeznek, akkor nehezen állítható, hogy azok egyetlen elnök döntései nyomán keletkeztek volna. Obama elnököt hasonlóan támadták a maga idejében mint jelenleg Trumpot. A mostani katonai lépések sokkal inkább hosszú ideje tartó válságok kezelésének részei, mint új háborúk kezdetei.

Trump második ciklusát ráadásul nemcsak katonai akciók jellemzik. Az orosz–ukrán háború lezárására irányuló amerikai békekezdeményezések, a többoldalú egyeztetések és az új nemzetközi békekoordinációs elképzelések (Béketanács) mind azt mutatják, hogy a diplomácia is fontos szerepet kap a stratégiájában. A katonai eszközök és a tárgyalási kezdeményezések így párhuzamosan jelennek meg, nem pedig egymást kizáró módon.