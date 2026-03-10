Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború faktum irán hvg egyesült államok donald trump

Nem új háborúk, hanem régi válságok kezelése: félrevezető képet fest a HVG Donald Trumpról

2026. március 10. 17:53

Trump nem a béke nyelvét adta fel, hanem a békét egyszerre próbálja diplomáciai és katonai eszközökkel kikényszeríteni a nemzetközi térben.

2026. március 10. 17:53
null
Csapó Márton
Faktum

„A HVG egyik cikke azt sugallja, hogy Donald Trump valójában nem a béke megteremtésén dolgozik, mert második elnöki ciklusának kezdete óta hét országban indított katonai akciót. Az írás szerint »Donald Trump csak a mostani, második mandátuma alatt már hét országban indított katonai akciót«, és felteszi a kérdést: »miért háborúzik állandóan Donald Trump, a békét hirdető szövetséges«. A probléma azonban az, hogy a cikk nem sorolja fel, pontosan mely konfliktusokra gondol (Venezuelát és Iránt említi). Így az olvasó egy erős állítással találkozik, de annak konkrét tartalma rejtve marad. A »hét ország« fordulat ezért inkább retorikai eszköznek tűnik, mintsem pontos geopolitikai elemzésnek. Ha megpróbáljuk rekonstruálni, mire utalhat a szerző, akkor valószínűleg a következő helyszínek kerülnek szóba: Szomália, Irak, Jemen, Irán, Szíria, Nigéria és Venezuela. Viszont ezek az esetek egymástól gyökeresen eltérő természetű műveletek, és többségük jóval Trump második ciklusa előtt kezdődött.

A hét feltételezett konfliktusból négy – Irak, Szíria, Szomália és Nigéria – valójában az ISIS és az ahhoz kapcsolódó terrorszervezetek elleni fellépéshez tartozik. Az Iszlám Állam elleni nemzetközi hadjárat 2014-ben indult, amikor a terrorszervezet kvázi államot hozott létre Irak és Szíria jelentős részén. Bár a kalifátust 2019-re felszámolták, a szervezet gerillahálózatként tovább működik különböző régiókban. Az iraki, szíriai, szomáliai és nigériai műveletek ezért nem négy külön háborút jelentenek, hanem ugyanannak a terrorellenes hadjáratnak különböző földrajzi frontjait. A »hét országban indított katonai akció« állítás így már önmagában torzít, mert négy eltérő helyszínt külön konfliktusként kezel, miközben ezek ugyanannak a biztonsági problémának a részei.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Jemen szintén nem új háború kezdete. A jemeni polgárháború 2014-ben robbant ki, amikor a húszi lázadók elfoglalták a fővárost. Azóta az ország egy szélesebb regionális rivalizálás terepévé vált, amelyben Irán és Szaúd-Arábia is érintett. A húszik 2023-tól a Vörös-tengeri hajózást támadni kezdték, ami már a globális kereskedelem biztonságát is fenyegette. Az amerikai akciók ebben az esetben rakéták, drónok és katonai infrastruktúra megsemmisítésére irányultak, vagyis a tengeri útvonalak védelmét szolgálták. Ez nem új háború megnyitása, hanem egy már zajló regionális válság eszkalációjának megakadályozása.

A venezuelai eset még inkább külön kategória. Az Egyesült Államok és a Maduro-rezsim közötti konfliktus 2019-ben éleződött ki az autoriter hatalomgyakorlás, a vitatott választási eredmények és a nemzetközi bűnszervezetekkel kapcsolatos vádak miatt. Az itt emlegetett amerikai fellépés nem hagyományos háború, hanem egy speciális műveletként értelmezhető akció. A venezuelai ügy egy listára emelése a terrorellenes csapásokkal és a közel-keleti katonai elrettentéssel jól mutatja, mennyire eltérő eseményeket kezel egyetlen kategóriaként a HVG érvelése.

A legösszetettebb helyzet Irán esetében áll fenn. Az Egyesült Államok és Irán konfliktusa nem Trump alatt kezdődött, hanem az 1979-es iráni forradalom óta tart. Az elmúlt évtizedekben a fő vita az iráni nukleáris program körül alakult ki. A 2015-ös atomalku átmeneti megoldást kínált, ám Trump első ciklusában kiléptette az Egyesült Államokat a megállapodásból, mert azt elégtelennek tartotta. Ezt követően indult el a »maximum pressure« stratégia, amely gazdasági szankciókkal próbálta tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Teheránt. Második ciklusában új nukleáris egyeztetések indultak, amelyek azonban nem vezettek áttöréshez. Az iráni ügy tehát nem egy új háború kezdete, hanem egy több mint négy évtizede húzódó geopolitikai szembenállás újabb fejezete.

Ezt is ajánljuk a témában

Az iráni konfliktus azért különösen érzékeny, mert a térség stabilitása és a globális energiapiac is érintett. Irán regionális hálózatokon keresztül – például Libanonban, Jemenben vagy Irakban – jelentős befolyást gyakorol, miközben a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Ha ez a tengeri folyosó veszélybe kerül, az azonnal globális gazdasági következményekkel jár. Az amerikai stratégiai gondolkodásban ezért Irán kezelése régóta a közel-keleti stabilitás egyik kulcskérdése, nem pedig egy hirtelen Trump által létrehozott konfliktus.
A HVG állítása azért is torz képet fest, mert úgy mutatja be Trump lépéseit, mintha azok kivételesek lennének az amerikai politikában. Valójában az Egyesült Államok elnökei rendszeresen alkalmaztak korlátozott katonai műveleteket. Biden elnöksége alatt például Szíriában, Afganisztánban, Szomáliában, Irakban és Jemenben történt amerikai katonai csapás. Obama ciklusai alatt pedig még több országban hajtott végre Washington légitámadásokat vagy rajtaütéseket. A korlátozott katonai beavatkozás tehát nem Trump sajátossága, hanem az amerikai nagyhatalmi politika egyik bevett eszköze.

Erre utalt Barack Obama is, amikor arról beszélt, hogy a Közel-Keleten évtizedek alatt kialakult rend omlott össze, és olyan erők szabadultak ki, amelyeket egy generáció alatt lehet csak kezelni. Ha a térség konfliktusai valóban ilyen mély történelmi gyökerekkel rendelkeznek, akkor nehezen állítható, hogy azok egyetlen elnök döntései nyomán keletkeztek volna. Obama elnököt hasonlóan támadták a maga idejében mint jelenleg Trumpot. A mostani katonai lépések sokkal inkább hosszú ideje tartó válságok kezelésének részei, mint új háborúk kezdetei.

Trump második ciklusát ráadásul nemcsak katonai akciók jellemzik. Az orosz–ukrán háború lezárására irányuló amerikai békekezdeményezések, a többoldalú egyeztetések és az új nemzetközi békekoordinációs elképzelések (Béketanács) mind azt mutatják, hogy a diplomácia is fontos szerepet kap a stratégiájában. A katonai eszközök és a tárgyalási kezdeményezések így párhuzamosan jelennek meg, nem pedig egymást kizáró módon.

Hasonló logika már Trump első ciklusában is megjelent. Az észak-koreai nyitás azért volt figyelemre méltó, mert egy hetven éve húzódó konfliktushoz nyúlt hozzá közvetlen vezetői diplomáciával. Az Abraham-megállapodások az első jelentős arab–izraeli közeledést hozták hosszú idő után, a szerb–koszovói washingtoni megállapodás pedig szintén azt jelezte, hogy Trump hajlandó volt olyan ügyekhez nyúlni, amelyeket mások inkább változatlanul hagytak. Az afganisztáni dohai folyamat pedig ugyan nem hozott teljes sikert, de mégis a tárgyalásos lezárás irányába tett kísérlet volt. Ez a múltbeli tapasztalat is azt mutatja, hogy Trump külpolitikájában a kezdeményező, időnként kockázatos, de a lezárásra törekvő fellépés nem ellentéte, hanem része a békéről alkotott elképzelésének.

A HVG tehát téves képet fest, amikor a »hét országban indított katonai akció« fordulattal azt sugallja, hogy Trump második ciklusa a háborúk sorozatáról szólna. A felsorolt ügyek többsége jóval korábban kezdődött, és egymástól teljesen eltérő természetű beavatkozásokat foglal magába. Négy eset ugyanannak a terrorellenes hadjáratnak a különböző frontja, Jemenben a tengeri útvonalak védelme a tét, Irán esetében egy évtizedek óta húzódó stratégiai konfliktusról van szó, Venezuelában pedig speciális műveletről.

Végső soron vissza jutunk ahhoz a kérdéshez, amellyel a vita indult: mit jelent a békepolitika egy olyan világban, ahol régi konfliktusok újra és újra fellángolnak. A HVG leegyszerűsítő válasza szerint a katonai eszköz használata önmagában cáfolja a béketeremtő szándékot. A tények azonban inkább azt mutatják, hogy Trump a második ciklusában is ugyanazt a módszert követi, mint korábban: a tárgyalás és az erő felmutatása egyszerre jelenik meg nála. Ez lehet vitatható, lehet róla politikai alapon eltérően gondolkodni, de nem azonos azzal az állítással, hogy új háborút indított volna. A pontosabb következtetés inkább az, hogy Trump nem a béke nyelvét adta fel, hanem a békét egyszerre próbálja diplomáciai és katonai eszközökkel kikényszeríteni a nemzetközi térben.”

Nyitókép: Faktum

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bakafant-28
2026. március 10. 19:51
A szart nem utálom úgy,mint a HVG-t,de ettől még időnként lehet igazságuk.Úgy,mint ebben az esetben..Trump szimplán zsidó kapca,aki egyúttal tömeggyilkos is.A béketeremtő,Nobel díjra áhitozó gyermeteg agyú idióta mosdatási kísérlete pedig szánalmas...Lehet,hogy Trump bizonyos ügyekben közelebb áll a jelen magyar vezetéshez,mint pl. a demokraták,de attól még egy barom,háborús bűnös.Nem kéne ennyire kritikátlanul,keresztcsontig nyalni neki...
Válasz erre
0
1
__iX
•••
2026. március 10. 18:59 Szerkesztve
Tépelődöm, hogy a szerző a dialektikus materializmus vagy Orwell követője.
Válasz erre
0
0
cirmos
•••
2026. március 10. 18:11 Szerkesztve
irán esetében még elfogadom, tegyük fel... de kuba? kanada? grönland? egy nárcisztikus idióta. pont olyan, mint bunker papa, csak negyedannyi esze sincs.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!