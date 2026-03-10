Hormuz: az olajütőér, amely Ázsiát táplálja

A globális olajkereskedelem egyik legkritikusabb fojtópontja a Hormuzi-szoros, ahol a világ kőolaj- és LNG-forgalmának jelentős része halad át. Az export a Perzsa-öbölre koncentrálódik, a kereslet pedig elsősorban Ázsiában kiugró, ám a szoros lezárása rövid időn belül globális válságot okoz a készletcsökkenés, a szűkülő kapacitások és a regionális bizonytalanság miatt.

Az exportoldalon a szoroson áthaladó olajforgalom legnagyobb részéért Szaúd-Arábia felel, amely az összvolumen 37,2 százalékát teszi ki. A második helyen Irak áll 22,8 százalékos részesedéssel, az Egyesült Arab Emírségek 12,9 százalékkal járul hozzá a kereskedelemhez, míg Irán (amely a lezárással magát is lábon lövi) 10,6, Kuvait pedig 10,1 százalékos arányt képvisel. Kataré (amely viszont a világ egyik legnagyobb LNG-kereskedője) 4,4 százalék, az egyéb exportőrök pedig együttvéve 1,9 százalékot tesznek ki.