Orbán Viktor nyakába veszi az országot: itt találkozhat személyesen a miniszterelnökkel!

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Indul az országjárás.
„Országjárás indul!” – jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
„Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága. Találkozzunk jövő héten, az alábbi helyszíneken” – írta bejegyzésében, majd a poszthoz fűzött kommentárban az országjárás állomásait és időpontjait is ismertette:
Március 16. Kaposvár, Kossuth tér
Március 17. Eger, Eszterházy tér
Március 18. Dunaújváros, Dózsa György tér
Március 20. Szentendre, Fő tér
Március 21. Miskolc, Szent István tér
Március 22. Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
