szentendre dunaújváros kaposvár magyarország országjárás orbán viktor

Orbán Viktor nyakába veszi az országot: itt találkozhat személyesen a miniszterelnökkel!

2026. március 10. 16:58

Indul az országjárás.

2026. március 10. 16:58
null

„Országjárás indul!”  – jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán.  

„Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága. Találkozzunk jövő héten, az alábbi helyszíneken” – írta bejegyzésében, majd a poszthoz fűzött kommentárban az országjárás állomásait és időpontjait is ismertette: 

Március 16. Kaposvár, Kossuth tér

Március 17. Eger, Eszterházy tér

Március 18. Dunaújváros, Dózsa György tér

Március 20. Szentendre, Fő tér

Március 21. Miskolc, Szent István tér

Március 22. Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

Nyitókép: Orbán Viktor / Facebook

 

