Mily' meglepő: ahogy bevezették a védett árakat, a tiszások egyből elkezdték bírálni azt

Azonban, mint várható volt, Magyar Péter és szimpatizánsai azonnal támadásba lendültek. Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „a TISZA már egy hete követeli, hogy a kormány védje meg a magyar embereket az elszabaduló benzin- és gázolajáraktól. Egy hét után Orbán Viktor felébredt, és észrevette, hogy szinte minden közép-európai országban olcsóbb tankolni, mint nálunk”.

„Egy hét kellett Orbán Viktornak, hogy az uszítás és hazudozás helyett lépjen, de még most sem sikerült megtennie azt, amit a legtöbb ország: csökkenteni az üzemanyagokat terhelő adókat” – tette hozzá a Tisza vezetője.

Emlékezetes, hogy Magyar hasonló hangnemben nyilatkozott akkor is, amikor felmerült, hogy Zelenszkij, Putyin és Trump egy békecsúcs keretében Budapesten találkozzanak.