Mily' meglepő: ahogy bevezették a védett árakat, a tiszások egyből elkezdték bírálni azt

Magyar Péter ismét csúnyán beégette magát: pár hónapja még azt állította, a budapesti békecsúcs csak a „Fidesz-propaganda hazugsága” (VIDEÓ)
A valóság ezúttal sem kegyelmezett, könyörtelenül rátörte az ajtót a Tisza-vezérre. Nem először.
Közben a Tisza Párt nagyon ellenzi az olcsó olajat, amit Zelenszkij állított le.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze az ukrán olajblokád, valamint a közel-keleti háború miatt robbanásszerűen emelkedő kőolajárak miatt.
A tanácskozást követően a kormányfő bejelentette: megvédik a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar gazdálkodókat is.
A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetünk be, amely fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek. A benzin esetében a védett ár 595 forint, a gázolaj esetében pedig 615 forint”
– ismertette.
„Felszabadítjuk az állami tartalékkészleteket, ezzel biztosítjuk az ellátást. A védett ár kizárólag a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik. Az intézkedést kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is” – tette hozzá Orbán Viktor.
Valamivel később Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közölte, hogy
európai uniós minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját, ami a benzin esetében 19,25 forintos, a gázolajnál pedig 20,48 forintos nettó adócsökkentést jelent.
A védett ár éjfélkor lépett hatályba.
Azonban, mint várható volt, Magyar Péter és szimpatizánsai azonnal támadásba lendültek. Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „a TISZA már egy hete követeli, hogy a kormány védje meg a magyar embereket az elszabaduló benzin- és gázolajáraktól. Egy hét után Orbán Viktor felébredt, és észrevette, hogy szinte minden közép-európai országban olcsóbb tankolni, mint nálunk”.
„Egy hét kellett Orbán Viktornak, hogy az uszítás és hazudozás helyett lépjen, de még most sem sikerült megtennie azt, amit a legtöbb ország: csökkenteni az üzemanyagokat terhelő adókat” – tette hozzá a Tisza vezetője.
Emlékezetes, hogy Magyar hasonló hangnemben nyilatkozott akkor is, amikor felmerült, hogy Zelenszkij, Putyin és Trump egy békecsúcs keretében Budapesten találkozzanak.
A pártelnök bejegyzése alatt gazdasági tanácsadója, Kapitány István is megszólalt. Hozzászólásában arról írt, hogy „felmerül az a kérdés is, vajon az Orbán-kormány a válság kialakulása előtt, illetve a Barátság kőolajvezeték leállásakor miért nem indította meg azonnal az Adria vezetéken keresztül a 70 dolláros áron történő kőolajbeszerzést, ha valóban megteremtette a több lábon álló energiaellátást, ahogyan azt többször hangsúlyozta. Ma ezt már csak 100 dollár feletti áron tehetné meg.”
Arról Kapitány már nem beszélt, hogy az Adria-vezeték gyakorlatilag éppen azt követően állt le, hogy Magyar Péter tárgyalt a horvát miniszterelnökkel.
Akadt ugyanakkor olyan szimpatizánsa is, aki kommentjében azt írta, hogy „a 2021 novembere és 2022. december 6. között érvényben lévő magyarországi üzemanyagár-stop (480 Ft/liter) súlyos gazdasági terhet jelentett a töltőállomásoknak, különösen a kisebb, független kutaknak. A pontos bezárási adatok és a munkanélküliség mértéke nehezen meghatározható, mivel sokan csak ideiglenesen szüneteltették működésüket”.
Ugyanakkor érdemes felidézni, hogy most ugyanaz a Kapitány István „osztja az észt” többek között Magyar Péter posztja alatt, aki néhány héttel ezelőtt az ATV stúdiójában, Rónai Egon kérdésére – miszerint megteheti-e Magyarország, hogy leváljon az orosz gázról és kőolajról – azt válaszolta: meg kell találni ennek a gyakorlati megoldását.
Mint fogalmazott: „nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be energiahordozókat. De ezt technikailag meg kell oldani, és én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani úgy, hogy ez a diverzifikált ellátás működjön.”
Rónai arra is kíváncsi volt, hogy ebben az esetben fennmaradna-e az orosz kapcsolat.
Erre a Shell korábbi globális alelnöke úgy válaszolt, hogy vélhetően ez a 2027-es lejáratig fennállna, és addig nyilvánvalóan lenne egy bizonyos kifutása.
Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter több fórumán is beszélt arról, hogy betiltaná az olcsó orosz energiát, ami szerinte az energiaárak jelentős emelkedéséhez vezetne.
Érdemes felidézni a Tisza külügyi szakértőjének, Orbán Anitának a nyilatkozatát is, aki ugyancsak támogatja az orosz energiaimport betiltását. Deák Dániel elemző szerint ez nem véletlen, hiszen mind Kapitány, mind Orbán egy nyugati LNG-multinál dolgozott, így ezeknek a gazdasági köröknek a lobbistái.
A Reddit Hungary-n a védett ár részletes szabályainak ismertetése után pár órával már egyre csak gyűlnek a kapcsolódó hozzászólások. A bejegyzés szerint „kemény világ jön a kisebb benzinkutakra, a kormányrendelet felülírta Nagy Márton szavait és a piaci logikát is”.
Van, aki arról ír, hogy „ha van töke meg szakszervezete a benzinkutasoknak, akkor a MOL-on kívül mindenki nekiáll most tartályautót karbantartani, töltőpisztolyokat leszerelni és bevizsgálásra küldeni, esetleg lassan száradó festékkel útburkolati jeleket újrafesteni. Egy hónap alatt nem hajtják be a bírságot, ha meg Orbán kiküldi a honvédséget benzinkutat üzemeltetni, akkor se lenne mivel tankolni”.
De akad olyan kommentelő is, aki szerint „az egész árstoppos dolog csak azt mutatja, hogy nekik a pénz az első. Jöjjön befelé az adó, aztán egy-két benzinkút ebbe beledöglik az nekik mindegy. MOL-t úgyse érinti, Repontbol majd leírja. (...) Bukott kormány bukott intézkedései”.
Orbán Viktor védett árral védi a magyar családokat.
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.