Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást

Rónai arra is kíváncsi volt, hogy ez esetben maradna-e az orosz kapcsolat.

Erre a multinacionális Shell korábbi globális alelnöke úgy válaszolt, hogy vélhetően ez a 2027-es lejáratáig fennállna, és addig nyilvánvalóan lenne egy bizonyos kifutása.

Az Egyenes beszéd házigazdájának azon felvetésére, hogy ez nem sok idő, hiszen csak egy évről van szó, Kapitány István úgy reagált, hogy ez nem sok idő, nyilvánvaló. „Én ebben az energiaiparban voltam nagyon sokáig. Úgyhogy a technikai feltételeket kell megteremteni erre, és utána nyilvánvalóan meg kell hozni a megfelelő gazdasági döntést, mert ez is nagyon fontos, a legolcsóbb áron, ellátásbiztonsággal és fenntarthatóan szerezzünk be” – fogalmazott a műsorban a Tisza Párt embere.

