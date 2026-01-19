Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság egyenes beszéd shell magyar péter kapitány istván rónai egon atv orosz gáz

Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást

2026. január 19. 21:29

A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.

2026. január 19. 21:29
null

Magyar Péter új főtanácsadója, Kapitány István „munkához” látott. Az elmúlt napokban csak a közösségi médiában fejtette ki véleményét a magyar gazdaságról és közéletről, de hétfőn este, az ATV-ben Rónai Egon vendégeként hallgathatták meg a nézők, mit gondol arról, hogy Magyarország is kihasználja az orosz energiahordozókban rejlő lehetőségeket.

Ezt is ajánljuk a témában

A műsorvezető azon kérdésére, hogy megtehetjük-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, Kapitány azt felelte, meg kell találni ennek a praktikus megoldását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

„Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön”.

Rónai arra is kíváncsi volt, hogy ez esetben maradna-e az orosz kapcsolat.

Erre a multinacionális Shell korábbi globális alelnöke úgy válaszolt, hogy vélhetően ez a 2027-es lejáratáig fennállna, és addig nyilvánvalóan lenne egy bizonyos kifutása.

Az Egyenes beszéd házigazdájának azon felvetésére, hogy ez nem sok idő, hiszen csak egy évről van szó, Kapitány István úgy reagált, hogy ez nem sok idő, nyilvánvaló. „Én ebben az energiaiparban voltam nagyon sokáig. Úgyhogy a technikai feltételeket kell megteremteni erre, és utána nyilvánvalóan meg kell hozni a megfelelő gazdasági döntést, mert ez is nagyon fontos, a legolcsóbb áron, ellátásbiztonsággal és fenntarthatóan szerezzünk be” – fogalmazott a műsorban a Tisza Párt embere.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 93 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mazsola-977
2026. január 20. 20:27
Ez a pasas még mindig a Shell szekerét tolja! Mi logika van abban hogy az olcsó orosz gáz és olaj helyett drága nyugatit vegyünk? Jó kis ország lesz ez, ha győz a Tisza.
Válasz erre
1
0
rocktoberi-2
2026. január 20. 12:01
Ez pont olyan ostoba seggfej mint Poloska. Makog itt a diverzifikált beszerzésről de egyetlen konkrétumot se tudott felhozni a béna süketelése mellett. Honnan, kitől mennyiért? Ezekről egy szót se tudott mondani ez a globalocsicska.
Válasz erre
2
0
csulak
2026. január 20. 11:27
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. január 20. 11:23 Szerkesztve
Ahogy elnézem a kistérségi dzsokijúing műfogsorreklám szépfiú fejét, ez is úgy született, mint a Rokobauer autóvillamossági professzor. Először kijött egy óriási arc, aztán egy picike pöcs.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!