A Tisza Párt legújabb embere felült a megszorító-vonatra: Kapitány István is a dolgozó magyarok adóját emelné

Kapitány István szerint a magyar adórendszer kiszámíthatatlan, a nagyvállalatok pedig nem tudják előre, milyen újabb különadókra számíthatnak. A Tisza Párt energetikai szakértője erről a Magyar Péterrel készült interjújában beszélt. Az energiaszektorból érkező menedzser úgy véli, az adóváltozásokat nem előzik meg megfelelő egyeztetések, ami szerinte a rendszer egyik legnagyobb problémája.

A Tisza Bajnai Gordonhoz köthető szakértőjének megszólalásából egyértelműen az olvasható ki, hogy csökkentené a nagyvállalatokra nehezedő adóterheket, ami elsősorban a bankszektort és az energiaszektort mentesítené a különadók alól.