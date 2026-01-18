Ft
tisza bajnai gordon magyar péter kapitány istván

A Tisza Párt legújabb embere felült a megszorító-vonatra: Kapitány István is a dolgozó magyarok adóját emelné

2026. január 18. 12:41

Kapitány István csökkentené a nagyvállalatokra nehezedő adóterheket, ami elsősorban a bankszektort és az energiaszektort mentesítené a különadók alól.

2026. január 18. 12:41
null

Kapitány István szerint a magyar adórendszer kiszámíthatatlan, a nagyvállalatok pedig nem tudják előre, milyen újabb különadókra számíthatnak. A Tisza Párt energetikai szakértője erről a Magyar Péterrel készült interjújában beszélt. Az energiaszektorból érkező menedzser úgy véli, az adóváltozásokat nem előzik meg megfelelő egyeztetések, ami szerinte a rendszer egyik legnagyobb problémája.

A Tisza Bajnai Gordonhoz köthető szakértőjének megszólalásából egyértelműen az olvasható ki, hogy csökkentené a nagyvállalatokra nehezedő adóterheket, ami elsősorban a bankszektort és az energiaszektort mentesítené a különadók alól.

Mindez nem meglepő attól a szakértőtől, akinek pártja inkább az emberek adóztatását helyezné előtérbe, különösen azokat érintve, akik valamivel magasabb jövedelemmel rendelkeznek.

A többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével ugyanis a többet keresők nagyobb szja-terhet viselnének. A kritika szerint a kép világos: Magyar Péter pártja a nagyvállalatok helyett elsősorban az átlagemberekre hárítaná át az adóztatás súlyát.

Nyitókép: Facebook

Összesen 8 komment

1-2com
2026. január 18. 14:09
Hiszen ez nem egy zseni. Egy profit orientált mentalitású manager, aki jókor volt jó helyen. Nem is tudna mást csinálni,csak emelni. Na nem az életszínvonalunkat.
Tegnap
2026. január 18. 13:00
Brüsszel és a poloska az utolsó forintot is kikaparná az emberek zsebéből, hogy a hoholok aranybudijait megtömjék. Kell a faszpianistának meg a pfizerkurvának.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 18. 12:57
Amúgy meg teljesen látszik, hogy a mandiner semmi másról nem szól, csak a kattintás-számról és a sulykolásról. Egy-egy hazug ¨cikk¨maga max. 5 mondat, de annyi benne az idézet, a beszúrás, a link más cikkekhez, hogy azt elég kisilabizálni, hogy mi része az írásnak, és mi csak elterelés.
cutcopy
2026. január 18. 12:53 Szerkesztve
A Shell embere, gondolom mindenki tudja hogy ez mit jelent az orosz kőolajellátásunkra nézve..
