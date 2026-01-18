A Tisza Párt legújabb embere felült a megszorító-vonatra: Kapitány István is a dolgozó magyarok adóját emelné

„Feszes költségvetést” ígért Bajnai nagy rajongója Magyar Péternek
A Tisza új gazdasági és energetikai szakembere szerint ezzel „viszonylag rövid idő alatt jelentős javulást lehet elérni”.
Kapitány István csökkentené a nagyvállalatokra nehezedő adóterheket, ami elsősorban a bankszektort és az energiaszektort mentesítené a különadók alól.
Kapitány István szerint a magyar adórendszer kiszámíthatatlan, a nagyvállalatok pedig nem tudják előre, milyen újabb különadókra számíthatnak. A Tisza Párt energetikai szakértője erről a Magyar Péterrel készült interjújában beszélt. Az energiaszektorból érkező menedzser úgy véli, az adóváltozásokat nem előzik meg megfelelő egyeztetések, ami szerinte a rendszer egyik legnagyobb problémája.
A Tisza Bajnai Gordonhoz köthető szakértőjének megszólalásából egyértelműen az olvasható ki, hogy csökkentené a nagyvállalatokra nehezedő adóterheket, ami elsősorban a bankszektort és az energiaszektort mentesítené a különadók alól.
Mindez nem meglepő attól a szakértőtől, akinek pártja inkább az emberek adóztatását helyezné előtérbe, különösen azokat érintve, akik valamivel magasabb jövedelemmel rendelkeznek.
A többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével ugyanis a többet keresők nagyobb szja-terhet viselnének. A kritika szerint a kép világos: Magyar Péter pártja a nagyvállalatok helyett elsősorban az átlagemberekre hárítaná át az adóztatás súlyát.
