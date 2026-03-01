Ft
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza tseber roland Magyar Péter kém ukrajna

Összenő, ami összetartozik: Magyar Péter ukrán kém barátja Karácsony Gerggellyel és több ellenzéki politikussal is jó barátságot ápol

2026. március 01. 12:43

Állítása szerint, akik szeretik Ukrajnát, mind a barátai.

2026. március 01. 12:43
null

Tseber Roland, a Magyarországról kitiltott ukrán kém, a Tisza kárpátaljai szervezetének alapítója, aki Magyar Péterrel is jó barátságot ápol, nemrég azzal büszkélkedett, hogy nem csak Magyar, de töb baloldali ellenzék vezető is jó barátja, köztük Karácsony Gergely főpolgármester. Továbbá minden magyar EP-képviselő, aki támogatja Ukrajnát.

„Azok, akik támogatják Ukrajnát, mind a barátaim” 

– hangoztatta.

Nyitókép: Tseber Roland Facebook-oldala

Toma78
2026. március 01. 13:06
A pénzmosó ukran szopó kacsavadász... Tiszás kutyák tessék csak megnézni a Sapo jelentést ki segítkezett tisztára mosni a németországba visszs küldött segélyt ... Az agyhalott kurva anyátokat azt! Luxi ukran szopó kacsavadász pinokió Pétert nrm szabad hagyni megszökni. Ülni krll a Radnaival a Bódissal és a Romoluszkával együtt! 👎
iphone-13
2026. március 01. 12:55
HAZAÁRULÓ HAZUG TOLVAJ VAGY POLOSKA! MÉSZ VISSZA A PÖCEGÖDÖRBE AHONNAN JÖTTÉL.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 01. 12:54
A tegnapi interjújában bálványotok, Bese atya elmondta, hogy az AVH (alkotmányvédelmi hivatal) két választás elé állította: 1 vagy sürgősen elhagyja az országot, 2. vagy megöli magát. Ilyen az orbáni szeretetország.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!