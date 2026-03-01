Összenő, ami összetartozik: Magyar Péter ukrán kém barátja Karácsony Gerggellyel és több ellenzéki politikussal is jó barátságot ápol

Tseber Roland, a Magyarországról kitiltott ukrán kém, a Tisza kárpátaljai szervezetének alapítója, aki Magyar Péterrel is jó barátságot ápol, nemrég azzal büszkélkedett, hogy nem csak Magyar, de töb baloldali ellenzék vezető is jó barátja, köztük Karácsony Gergely főpolgármester. Továbbá minden magyar EP-képviselő, aki támogatja Ukrajnát.