Évtizedek óta nem tapasztalt áremelkedés jöhet: hatalmas olajválságot hozhat magával az iráni konfliktus

A cikk megjegyzi: a piaci befektetők már előre számoltak egy közel-keleti katonai eszkaláció lehetőségével, ezért az irányadó Brent típusú kőolaj ára az elmúlt hetekben hordónként mintegy 70 dollárra emelkedett, ami 2025 augusztusa óta a legmagasabb szint.

Donald Trump amerikai elnök elmondása szerint a szombati, magas rangú vezetőket célzó légicsapások célja az volt, hogy megszüntessék az Egyesült Államokat fenyegető kockázatot, és lehetőséget teremtsenek az iráni lakosság számára a politikai változásra.

Több jelentős olajexportőr ország ellen indítottak támadást

Az iráni válaszcsapások következtében több jelentős olajexportőr országból jelentettek robbanásokat – köztük az Egyesült Arab Emírségekből és Kuvaitból. A világ második legnagyobb LNG-exportőre, Katar pedig elfogott egy rakétát. Robbanásokat hallottak Bahreinben és az iráni Harg-sziget (Kharg Island) közelében is, amely Irán kőolajexportjának mintegy 90 százalékát bonyolítja. Ugyanakkor az elmúlt napok hajózási adatai arra utalnak, hogy Teherán a tárolt olaj nagy részét már átrakodta tartályhajókra.

Egyelőre egyik országból sem közöltek megerősített információt jelentős olaj- vagy gázinfrastruktúra-károkról.