„Régen rossz, ha valaki saját magát kiáltja ki megváltónak” – Marsi Anikó a Mandinernek

Jelenleg hatalmas árkok húzódnak a társadalom különböző csoportjai között. Ha lecseng a kampány, megszűnnek a politikai gócok is?

Őszintén? Nem tudom. Az emberek képesek magukkal hurcolni régi, elfojtott, vélt vagy valós sérelmeiket. Sokszor nem tesznek különbséget a valóság és a vágyaik között. Túlfűtöttek negatív indulatoktól, és ezt ki is akarják fejezni.

Nem tudok ilyen horderejű kérdésekre biztos választ adni. Azt tudom, hogy én igyekszem kerülni azokat a helyzeteket – akár a magánéletben, akár a közéletben –, ahol értelmetlen fröcsögés, duzzogás és agresszív okoskodás zajlik. Ezzel az ég egy adta világon semmit nem tudok kezdeni. Hogy ez az állapot meddig marad velünk, azt sajnos nem tudom megmondani.

Szeretném hinni, hogy a közgondolkodás egyszer eljut oda, ahol mindenki a saját területén, a saját szakmai felelősségével él.

A színész a színészt,

az orvos az orvost,

a politikus a politikust vitatja szakmai alapon.

Az újságíró kérdez, utánajár a tényeknek, és meghallgatja a választ. Mindenki a lehető legmagasabb színvonalon végzi a munkáját.

De amikor valaki affektálva, mindenhez értve mond véleményt bármiről, ami az útjába kerül, az számomra nehezen értelmezhető. A hangulatkeltésen túl mi ennek a célja? Jó lenne eljutni oda, hogy szakmai viták zajlanak, nem pedig pocskondiázás és sértegetés.

Olykor felmerül bennem a gondolat: ha valamelyik szerettem egyszer azt képzelné magáról, hogy ő valamifajta messiás a fénylő égen, kétségbeesnék.

Régen rossz, ha valaki saját magát kiáltja ki megváltónak – nem pedig a közösség lát benne vezetőt.

A testvérem halála után kvázi lett egy lányom is. Eszter huszonhat éves, nem kislány már, mégis felelősséget érzek érte, immár nemcsak keresztanyjaként. Az édesapja sem él. Vannak emberek, akik felé közvetlen felelősséggel tartozom: az édesanyám, a gyermekeim, és most már ő is közéjük tartozik.

Soha nem vágytam méregdrága ruhákra, táskákra vagy kacsalábon forgó palotákra. De az igenis az én felelősségem – vagy legalábbis ott kezdődik –, hogy el tudjam tartani magam, meg tudjam venni a párizsit a boltban, és szükség esetén segíteni tudjak. A szűkebb és a tágabb környezetemnek egyaránt.

Sokan a több mint másfél évtizednyi elnyomottsággal magyarázzák a viselkedésüket.

Milyen elnyomottsággal? Gyakran látom, hogy egyesek kinevezik magukat mások fogadatlan prókátorainak, miközben kifejezetten jó körülmények között élnek. Olyan életszínvonalon, amelyet az általuk sajnált közösségek közül sokan soha nem tapasztaltak meg.

Snowboardozni és wakeboardozni járnak, olyan hobbikkal töltik a szabadidejüket, amelyek számomra – személy szerint – elérhetetlenek voltak. Vagy azért, mert nem volt rá pénzünk, vagy azért, mert ma sincs rá időm. Én vagy dolgozom, vagy a szeretett mozaikcsaládommal foglalkozom.

Gyerekkoromban mi nem jártunk síelni. Szolnokon, egyszülős pedagógusfizetésből ez fel sem merült. A síelést felnőttként tanultam meg. Ami viszont fontos volt: a nővéremmel együtt idegen nyelveket tanultunk. Akkoriban a némettanár olcsóbb volt Szolnokon, mint az angol, így azzal kezdtük – ma pedig már a német és az angol mellett spanyolul is beszélek.

Nem az irigység szól belőlem.

Egyszerűen nem értem, milyen valós anyagi vagy mentális sérelem késztet egyeseket arra, hogy fröcsögve, indulatból támadjanak másokat, miközben a saját helyzetük korántsem kilátástalan.

Milyen változást várnak? Több pénzt? Több lehetőséget? És mitől lenne jobb nekik – vagy azoknak, akiknek a nevében kéretlenül megszólalnak?

Nem vagyok politikus, sem történész, és nem látok át minden összefüggést. De nehezen értem, miért érzik magukat nyomorúságosnak olyan emberek, akik objektíven nézve jó körülmények között élnek.

Hiszek abban, hogy a panaszkodás helyett a cselekvés visz előre. Ha valaki változást szeretne, dolgozzon érte, vállaljon felelősséget, és segítsen ott, ahol tud. Az indulat önmagában nem épít – a munka és a valódi segítség igen.

A Női DPK alapítójaként mi a véleménye arról, hogy a kampányban egy rejtélyes szobával foglalkozunk, ahol kétes eredetű fehér por is látszik az ágy mellett?

Nincs különösebb véleményem arról, hogy felnőtt emberek konszenzuális kapcsolatban élnek egymással. Ez hogyan tartozik rám? Semmiképpen. Annyit jegyeznék meg csupán: aki kimegy a napra, ne lepődjön meg, ha lebarnul.

A drogokat egyáltalán nem tartom elfogadhatónak. Ugyanakkor legalább ekkora, ha nem nagyobb problémának látom az alkoholfogyasztást. Méltatlanul keveset beszélünk róla, pedig Magyarországon az alkohol – véleményem szerint – több ember életét teszi tönkre közvetve vagy közvetlenül, mint a kábítószerek.

Valamilyen rejtélyes okból mégsem kezeljük társadalmi problémaként, holott az alkohol legálisan elérhető tudatmódosító szer.

Sok aktív alkoholbeteg él közöttünk. Csakhogy ezt gyakran maga az érintett is takargatja, és a környezet is hajlamos szemet hunyni fölötte. A köznyelv többnyire azt nevezi alkoholistának, aki nincstelenül, borgőzösen, foghíjasan fekszik az árok partján. De mi a helyzet az úgynevezett magasan funkcionáló alkoholistákkal? Ők dolgoznak, családjuk van, látszólag minden rendben – és mégis súlyos függőséggel küzdenek.

Őket sokszor észre sem vesszük. Pedig ugyanúgy megkeseríthetik a saját és a környezetük mindennapjait. Nekik is segítségre van szükségük – nemcsak a kábítószer-függőknek.

