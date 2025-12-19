Magyar Péter az újságírók bebörtönzése után már lapokat is be akar tiltani, de van egy kis bökkenő

A tiszás Kéri László hosszasan beszélt a kapcsolatáról Bokros Lajossal (VIDEÓ)
Tanulságos beszélgetés volt, izgalmas intermezzókkal.
Mint kiderült, a Bors különszámának betiltásáról döntő bíró közelebb áll a Tisza Párthoz, mint gondolnánk – a Fővárosi Törvényszék természetesen tagad hevesen.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter az újságírók bebörtönzésének terve után most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná.
„De miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni, ha az rá nézve kellemetlen?” – tette fel a kérdést a fideszes politikus.
A frakcióvezető azzal folytatta, hogy Magyar Péter azonnal korlátozná a szólásszabadságot, ha róla van szó. „Miután nemrég pert vesztett az Index ellen a Tisza megszorító csomagja kapcsán, fogta magát, és durván megfenyegette a bíróságot, amit a »függetlenségére« máskor oly érzékeny Fővárosi Törvényszék csak elkent egy semmitmondó közleménnyel” – idézte fel a történteket.
Kapcsolódó vélemény
A Fővárosi Ítélőtábla a napokban határozatot hozott a Tisza Párt és az Index között zajló helyreigazítási perrel kapcsolatban, új eljárásra utasítva az elsőfokú bíróságot.
Mint kiderült, be is ért a fenyegetések gyümölcse, hiszen a Bors különszámát – amely a Tisza Párt megszorító csomagját mutatja be, és amelynek tartalma korábban már megjárta más ügyben a bírói fórumot – pénteken betiltották.
Kocsis ezután arra is rámutatott, hogy
Magyar Péterék megszorító csomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján szereplő nőével.
„Nem az lenne a minimum, hogy ilyenkor másik bíróra bízzák az ügyet? Vagy esetleg Magyar Péter kedves édesanyukája, a bírói szervezet egyik korábbi vezetője »intézkedett« megint?” – tette fel kérdéseit Kocsis Máté.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője hozzátette: „a kis nárci nem bírja, ha kellemetlen helyzetbe hozzák gazdasági programírói: letiltja őket a nyilatkozatokról, mindenkinek kussolnia kell, és mindenkit letagad, ha érdeke úgy kívánja – sose látta, nem ismeri”.
„Most neked higgyünk, Magyar Péter, vagy a szemünknek?” – tett fel egy újabb kérdést Kocsis.
A poszt végén a fideszes politikus azt a megállapítást tette, hogy
az ország gondolkodó része (tehát többsége) tudja, hogy egy szavát sem lehet elhinni a kis hazudós bohócnak, és mivel egyre idegesebb, az eszközökben sem válogat”.
„Nem lesz olyan egyszerű az igazság útjába állnia, mint amilyennek képzeli” – zárta gondolatait Kocsis Máté.
A Fővárosi Törvényszék közleményben jelezte, hogy „határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit – a nyilvánosság által nem ismert, azonosíthatatlan forrású és adattartalmú, az adatok keletkezésének és kezelésének módjáról semmiféle transzparens leírással nem bíró »listá(k)ra hivatkoz(gat)va« – elfogultsággal vádolják! Az ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat.”
Nyitókép: Pilhál Tamás Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Tanulságos beszélgetés volt, izgalmas intermezzókkal.