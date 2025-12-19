Magyar Péter az újságírók bebörtönzése után már lapokat is be akar tiltani, de van egy kis bökkenő

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter az újságírók bebörtönzésének terve után most már a neki nem tetsző lapokat is betiltatná.

„De miért akar a politikában dolgozni egy olyan ember, aki nemhogy a kritikát, de még a tényeket sem bírja elviselni, ha az rá nézve kellemetlen?” – tette fel a kérdést a fideszes politikus.