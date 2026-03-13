Egészen hátborzongató: online adatbázisba feltöltött tetoválásokkal azonosítják a holttesteket Ukrajnában

Új módszerrel próbálják azonosítani azokat az áldozatokat, akiknek kilétét a hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani. Az ukrajnai hatóságok egy online adatbázist indítottak, amelyben a holttesteken talált tetoválások vázlatai szerepelnek, hogy a hozzátartozók ezek alapján felismerhessék eltűnt családtagjaikat.

A KISZó beszámolója szerint az adatbázist az ismeretlen holttestek azonosításának segítésére hozták létre. A rendszerben jelenleg már 225 tetoválásvázlat található, amelyek olyan személyekhez tartoznak, akiket eddig nem sikerült azonosítani. Az információt Artur Dobroszerdov, a különleges körülmények között eltűnt személyek ügyeivel foglalkozó kormánybiztos ismertette egy televíziós műsorban. A szakember szerint a rendszer mindössze néhány napja működik, de az adatbázis már most folyamatosan változik.