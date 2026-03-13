eltűnt személy holttest azonosítás Ukrajna orosz-ukrán háború tetoválás

Egészen hátborzongató: online adatbázisba feltöltött tetoválásokkal azonosítják a holttesteket Ukrajnában

2026. március 13. 23:01

A háború egyik legsötétebb következménye az eltűntek és az azonosítatlan áldozatok növekvő száma. Az ukrajnai hatóságok ezért egy új online adatbázist hoztak létre, amelyben a holttesteken talált tetoválásokat gyűjtik össze, hogy a hozzátartozók ezek alapján is felismerhessék eltűnt rokonaikat.

Új módszerrel próbálják azonosítani azokat az áldozatokat, akiknek kilétét a hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani. Az ukrajnai hatóságok egy online adatbázist indítottak, amelyben a holttesteken talált tetoválások vázlatai szerepelnek, hogy a hozzátartozók ezek alapján felismerhessék eltűnt családtagjaikat.

A KISZó beszámolója szerint az adatbázist az ismeretlen holttestek azonosításának segítésére hozták létre. A rendszerben jelenleg már 225 tetoválásvázlat található, amelyek olyan személyekhez tartoznak, akiket eddig nem sikerült azonosítani. Az információt Artur Dobroszerdov, a különleges körülmények között eltűnt személyek ügyeivel foglalkozó kormánybiztos ismertette egy televíziós műsorban. A szakember szerint a rendszer mindössze néhány napja működik, de az adatbázis már most folyamatosan változik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

Új tetoválásvázlatok kerülnek fel az oldalra, miközben másokat eltávolítanak, ha olyan információ érkezik, amely segíthet a személyazonosság megállapításában. Az ilyen jelzéseket a hatóságok továbbítják a nyomozó szerveknek.

Dobroszerdov elmondása szerint már több mint negyven megkeresés érkezett a belügyminisztériumhoz az adatbázissal kapcsolatban.

Ukrajnai adatbázis tetoválásokkal

Az adatbázis a Polgárok egységes ablaka nevű állami portálon érhető el, és bárki megtekintheti, mivel a használatához nincs szükség regisztrációra. Az oldalon részletes információt adnak arról is, hová kell fordulni, ha valaki felismeri valamelyik tetoválást. A rendszerben különböző szűrők segítik a keresést: 

  • lehet például a tetoválás típusa, 
  • a testtáj 
  • vagy kulcsszavak alapján is böngészni a vázlatok között.

A tetoválások között találhatók szöveges minták, portrék vagy akár katonai szimbólumok is. Minden egyes vázlathoz egyedi azonosító tartozik, amelyet a hozzátartozóknak rögzíteniük kell, ha felismerik a mintát. A tetoválásvázlatokat igazságügyi szakértők és nyomozók készítik el. A rajzok a holttestek vizsgálata során készült fotók alapján készülnek, majd ezeket töltik fel az online felületre.

A nyilvántartásban a legtöbb eset katonákhoz kapcsolódik, de civil áldozatok is szerepelnek a rendszerben.

Az Ukrinform interjúja szerint a tetoválásalapú azonosítás csupán egy újabb eszköz az eltűntek felkutatásában. Artur Dobroszerdov az Je Rozmova című műsorban arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború miatt rendkívül magas az eltűntek száma.

Mint mondta, a hivatalos adatok szerint több mint 90 ezer embert tartanak nyilván eltűntként Ukrajnában, köztük katonákat és civileket is.

A kormánybiztos szerint az eltűntek nyilvántartását a különleges körülmények között eltűnt személyek egységes nyilvántartása vezeti, amelyben a 2022 után eltűnt személyek adatai mellett korábbi, egészen 2014-ig visszanyúló esetek is szerepelnek. Az azonosítás egyik fő eszköze a DNS-vizsgálat. Az Ukrinform szerint jelenleg több mint 150 ezer DNS-profil szerepel a nyilvántartásokban. Ez részben azért ilyen magas szám, mert egy eltűnt személy azonosításához gyakran több rokon mintáját is rögzítik.

A DNS-vizsgálatok azonban nem mindig gyorsak. A rokonoktól vett minták elemzése általában egy hónapig tart, míg a személyes tárgyakból vagy emberi maradványokból származó minták vizsgálata jóval hosszabb időt vehet igénybe.

Dobroszerdov szerint különösen nehéz az azonosítás akkor, ha a maradványok súlyosan sérültek vagy magas hőhatás érte őket. Ilyen esetekben több vizsgálati kísérletre is szükség lehet, és egyetlen ilyen vizsgálat akár másfél hónapig is eltarthat. A tetoválások ezért fontos kiegészítő azonosítási eszközzé váltak. A kormánybiztos az Ukrinformnak úgy fogalmazott:

A tetoválások gyakran egyedi azonosító jelek, amelyek jelentősen segíthetnek egy személy kilétének megállapításában, különösen akkor, ha a DNS-azonosítás nehéz vagy több időt vesz igénybe.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez csak kiegészítő módszer, amely elsősorban a DNS-vizsgálatot és más azonosítási technikákat támogatja. A hatóságok szerint a rendszer célja az, hogy a hozzátartozók minél több információhoz jussanak, és a jellegzetes ismertetőjelek alapján felismerhessék eltűnt családtagjaikat – még akkor is, ha a hivatalos azonosítási folyamat hosszú ideig tart.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

