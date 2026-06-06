Üzentek Magyarországnak a franciák – politikai okokból maradt ki a válogatottból a rutinos klasszis

A franciák üzentek Magyarországnak a Bajnokok Ligája döntője után – még rajzoltak is nekünk
Az ünneplés közben is gondoltak ránk.
A Budapesten rendezett labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő utózöngéivel, Borbély Balázs Fradihoz igazolásával és a világbajnokságot politikai okok miatt kihagyó iráni klasszissal kapcsolatos hírek érdekelték a héten a leginkább a Mandiner Sport olvasóit.
Még ünneplés közben is gondoltak ránk a labdarúgó BL-győztes PSG sztárjai. A francia csapat címvédőként Budapesten is megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd a játékosok nem felejtettek el köszönetet mondani hazánknak a vendéglátásért. Még rajzoltak is.
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Az ünneplés közben is gondoltak ránk.
Nem lesz ott a világbajnokságon az iráni válogatott történetének egyik legeredményesebb játékosa. A politika ugyanis közbeszólt: az európai topligákban is megforduló Szardar Azmun „bűne” egy rosszkor, rossz helyen posztolt fotó lett...
Azmun márciusban posztolt egy fotót, amelyen a jelenleg az egyesült arab emírségekbeli al-Ahliban játszó csatár éppen az Emírségek uralkodójával, Mohammed bin Rashid al-Maktummal fog kezet. Ez a cselekedet azért számít megbocsáthatatlan bűnnek az iráni rezsim szemében, mert az iszlám ország éppen az idő tájt lépett harcba az Egyesült Államokkal és Izraellel, a konfliktus során pedig Irán támadásokat hajtott végre az Egyesült Arab Emírségek területén található létesítmények ellen.
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Eddig is jóformán nyílt titok volt...
Lerövidíthette a nyári szünetet a Fradi új edzője, Borbély Balázsék már a jövő hét elején elkezdhetik a felkészülést az új idényre. A hírek szerint Robbie Keane eredetileg június 11-én kezdett volna, ám az új mester előrébb hozta a felkészülés rajtját, így a keretnek már június 8-án, hétfőn jelenése van a Népligetben.
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Nem ezzel a kérésével fog bevágódni a játékosainál.
Liverpooli források szerint Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah helyzetének „félrekezelése” is kulcsszerepet játszhatott a holland vezetőedző, Arne Slot bukásában. A kikötővárosban most igyekeznek feltárni a kudarcok mögötti okokat, melyek között bizony vastagon ott lehet Szoboszlai Dominik elhibázott szerepeltetése is, amikor a tar mester heteken keresztül jobbhátvédként játszatta. Egy elemzés szerint ez is hozzájárult a holland szakembertől való elköszönéshez.
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Nem kellett volna erőltetni...?
Szabó Vilmos csak pozitív visszajelzéseket kapott az európai szövetségtől, valamint a PSG-től és az Arsenaltól. A Bajnokok Ligája döntőjének projektvezetője szerint a Puskás Arénában és a stadionon kívül is mindenki jelesre vizsgázott.
A beszámoló szerint a rendezést tekintve mindenki hibátlanul teljesített, úgy a fő helyszínnek számító Puskás Arénában, mint a stadionon kívüli szurkolói zónákban, elsősorban a Hősök terén kialakított fesztiválon, továbbá a repülőtéri és városi transzferekben.
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A BL-döntő projektvezetője szerint mindenki hibátlanul teljesített.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán