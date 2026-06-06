Üzentek Magyarországnak a franciák – politikai okokból maradt ki a válogatottból a rutinos klasszis

Egész Európa a magyarokat dicséri

Szabó Vilmos csak pozitív visszajelzéseket kapott az európai szövetségtől, valamint a PSG-től és az Arsenaltól. A Bajnokok Ligája döntőjének projektvezetője szerint a Puskás Arénában és a stadionon kívül is mindenki jelesre vizsgázott.

A beszámoló szerint a rendezést tekintve mindenki hibátlanul teljesített, úgy a fő helyszínnek számító Puskás Arénában, mint a stadionon kívüli szurkolói zónákban, elsősorban a Hősök terén kialakított fesztiválon, továbbá a repülőtéri és városi transzferekben.