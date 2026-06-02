Most már biztos: politikai okokból maradt ki a válogatottból az egyik legrutinosabb klasszis

Nemrég mi is részletesen foglalkoztunk az iráni labdarúgó-válogatott ikonja, Szardar Azmun kálváriájával. A perzsa ország történetének egyik legeredményesebb játékosát még márciusban zárták ki a világbajnokságra készülő nemzeti együttesből, ám nem szakmai, hanem politikai okokból: az akkor konkrétabban nem részletezett indoklás szerint „a játékos kormány iránti hűtlenségnek vélt cselekedete” vádjával. Azóta kiderült, ez mit is takar pontosan – most pedig az is eldőlt, hogy az iráni csapatban több mint félszáz gólt szerző egykori Roma- és Leverkusen-csatár immár biztosan nem utazik társaival a vb-re.

Szardar Azmun a Ferencváros ellen is pályára lépett 2023-ban az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a Bayer Leverkusen játékosaként – most kicsinyes politikai bosszú áldozata lett (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)