Most már biztos: politikai okokból maradt ki a válogatottból az egyik legrutinosabb klasszis

Iránban szintet lépett a terror: a kivégzett birkózó után a futballválogatott ikonját tették taccsra
Az ok: a kormány iránti hűtlenség...
Nem lesz ott a világbajnokságon az iráni válogatott történetének egyik legeredményesebb játékosa. A politika ugyanis közbeszólt: az európai topligákban is megforduló Szardar Azmun „bűne” egy rosszkor, rossz helyen posztolt fotó lett...
Nemrég mi is részletesen foglalkoztunk az iráni labdarúgó-válogatott ikonja, Szardar Azmun kálváriájával. A perzsa ország történetének egyik legeredményesebb játékosát még márciusban zárták ki a világbajnokságra készülő nemzeti együttesből, ám nem szakmai, hanem politikai okokból: az akkor konkrétabban nem részletezett indoklás szerint „a játékos kormány iránti hűtlenségnek vélt cselekedete” vádjával. Azóta kiderült, ez mit is takar pontosan – most pedig az is eldőlt, hogy az iráni csapatban több mint félszáz gólt szerző egykori Roma- és Leverkusen-csatár immár biztosan nem utazik társaival a vb-re.
Pedig Azmun válogatottbeli mérlege elképesztő:
97 nemzetközi mérkőzésen 57 gólt szerzett, ezzel az irániak legendája, Ali Daei után a nemzeti csapat történetének második legeredményesebb játékosa.
A frissen kiadott iráni vb-keretben mégsem szerepel a neve, ami annyit tesz, hogy immár biztosan nem utazhat a június 11-én, vagyis jövő csütörtökön rajtoló 2026-os FIFA-világbajnokságra. Az ok egyértelműen politikai jellegű: a BBC arról ír, hogy a háborúban álló iszlám köztársaság elöljáróinál végérvényesen
kiverte a biztosítékot Azmun márciusban posztolt fotója, amelyen a jelenleg az egyesült arab emírségekbeli al-Ahliban játszó csatár éppen az Emírségek uralkodójával, Mohammed bin Rashid al-Maktummal fog kezet.
Ez a cselekedet azért számít megbocsáthatatlan bűnnek az iráni rezsim szemében, mert az iszlám ország éppen az idő tájt lépett harcba az Egyesült Államokkal és Izraellel, a konfliktus során pedig Irán támadásokat hajtott végre az Egyesült Arab Emírségek területén található létesítmények ellen is. Az iráni válogatott tehát legeredményesebb aktív futballistája nélkül utazik a világbajnokságra – de legalább utazik.
Sokáig kérdéses volt ugyanis, hogy a perzsa állam csapata egyáltalán részt vesz-e az ellenséges országnak számító társházigazda, az Egyesült Államok, valamint Kanada és Mexikó által rendezett nyári tornán, ám miután a hivatalos kérvényüknek engedve a FIFA áthelyezte a szállásukat az amerikai Arizonából a mexikói Tijuanába, végül vállalták az indulást.
