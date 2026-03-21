Iránban szintet lépett a terror: a kivégzett birkózó után a futballválogatott ikonját tették taccsra

Trump kijelentése után fordulat állhat be Irán helyzetében, minden eldőlni látszik
Írásban fejtette ki a véleményét.
Az ötszörös orosz bajnok korábbi Leverkusen- és Roma-csatárnak több mint félszáz gólja van a válogatottban. Hiába: Sardar Azmoun jelen állás szerint akkor sem lesz ott az iráni nemzeti csapatban, ha az iszlám ország valamilyen csoda folytán indulna nyári világbajnokságon.
Fokozódik a terror Iránban, és ezt a hétköznapi emberek mellett a sportolók is egyre jobban megszenvedik: egy nappal azután, hogy a hatóságok példastatuáló jelleggel kivégeztek egy 19 éves birkózóbajnokot, most a futballválogatott történetének egyik legjobbját rakták ki a keretből rendszerellenesnek ítélt cselekedet miatt. Persze, ő még mindig jobban járt, mint szegény nyilvánosan felakasztott Szaleh Mohammadi...
Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló Fársz hírügynökség alapján az NBC számolt be arról, hogy a jelenleg a szaúdi ligában játszó, de korábban a német Bundesligában és az olasz Serie A-ban is megfordult Sardar Azmount a világbajnoki felkészülés megkezdése előtt kizárták a válogatott keretéből. Az ok szokás szerint homályos, nem hivatalosan
a játékos kormány iránti hűtlenségnek vélt cselekedete.
Hogy ez mit jelent pontosan, egyelőre rejtély, az iráni szövetség ugyanis hivatalosan nem reagált az ügyre. Azmoun az iráni nemzeti csapat történetének egyik legeredményesebb játékosa:
a Zenittel négyszeres orosz bajnok, jelenleg a szaúdi címvédő Al-Ahliban légióskodó csatár 91 válogatott mérkőzésen 57 találatot szerzett, azaz meccsenkénti több mint feles gólátlaga van,
és a vb-részvétel kiharcolásában is oroszlánrészt vállalt.
A 31 éves veterán támadó korábban két európai topligás együttesben, a Bayer Leverkusenben és az AS Romában is lehúzott egy-egy idényt, a németeknél 5-5 góllal és gólpasszal, míg az olaszoknál 3+4-gyel tette le a névjegyét.
Az iráni futballválogatott világbajnoki részvétele eleve erősen kérdéses, hiszen az idei FIFA-vb-t az Egyesült Államok rendezi Kanadával és Mexikóval közösen, amely Donald Trump hadművelete óta háborúban áll az iszlám köztársasággal, és az amerikai elnök legutóbb már nyíltan ellenezte a perzsa ország vb-indulását.
