iráni háború kivégzés terror Irán

Iránban szintet lépett a terror: a kivégzett birkózó után a futballválogatott ikonját tették taccsra

2026. március 21. 19:55

Az ötszörös orosz bajnok korábbi Leverkusen- és Roma-csatárnak több mint félszáz gólja van a válogatottban. Hiába: Sardar Azmoun jelen állás szerint akkor sem lesz ott az iráni nemzeti csapatban, ha az iszlám ország valamilyen csoda folytán indulna nyári világbajnokságon.

Fokozódik a terror Iránban, és ezt a hétköznapi emberek mellett a sportolók is egyre jobban megszenvedik: egy nappal azután, hogy a hatóságok példastatuáló jelleggel kivégeztek egy 19 éves birkózóbajnokot, most a futballválogatott történetének egyik legjobbját rakták ki a keretből rendszerellenesnek ítélt cselekedet miatt. Persze, ő még mindig jobban járt, mint szegény nyilvánosan felakasztott Szaleh Mohammadi...

Azmoun Roma Irán
A 2023–2024-es idényben az AS Romában játszó Sardar Azmounnak több mint félszáz gólja van az iráni válogatottban – hiába... (Fotó: AFP/Tiziana Fabi)

Az iráni válogatott történetének egyik legjobbja

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló Fársz hírügynökség alapján az NBC számolt be arról, hogy a jelenleg a szaúdi ligában játszó, de korábban a német Bundesligában és az olasz Serie A-ban is megfordult Sardar Azmount a világbajnoki felkészülés megkezdése előtt kizárták a válogatott keretéből. Az ok szokás szerint homályos, nem hivatalosan 

a játékos kormány iránti hűtlenségnek vélt cselekedete.

Hogy ez mit jelent pontosan, egyelőre rejtély, az iráni szövetség ugyanis hivatalosan nem reagált az ügyre. Azmoun az iráni nemzeti csapat történetének egyik legeredményesebb játékosa: 

a Zenittel négyszeres orosz bajnok, jelenleg a szaúdi címvédő Al-Ahliban légióskodó csatár 91 válogatott mérkőzésen 57 találatot szerzett, azaz meccsenkénti több mint feles gólátlaga van,

 és a vb-részvétel kiharcolásában is oroszlánrészt vállalt.

Sardar Azmount a vb-felkészülés előtt tiltották ki az iráni válogatottból (Fotó: AFP)

A 31 éves veterán támadó korábban két európai topligás együttesben, a Bayer Leverkusenben és az AS Romában is lehúzott egy-egy idényt, a németeknél 5-5 góllal és gólpasszal, míg az olaszoknál 3+4-gyel tette le a névjegyét. 

Az iráni futballválogatott világbajnoki részvétele eleve erősen kérdéses, hiszen az idei FIFA-vb-t az Egyesült Államok rendezi Kanadával és Mexikóval közösen, amely Donald Trump hadművelete óta háborúban áll az iszlám köztársasággal, és az amerikai elnök legutóbb már nyíltan ellenezte a perzsa ország vb-indulását.

 

Nyitókép: AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
holger78
•••
2026. március 21. 21:36 Szerkesztve
Azért ennyire nem kell aggódni az iráni helyzet miatt. Tudtommal nem Irán kezdte el bombázni az usát meg izraelt, hanem fordítva. Nem kéne a cionista propagandát tolni fiúk, mert nagyon átlátszó.
Válasz erre
2
1
74bro
•••
2026. március 21. 21:29 Szerkesztve
Aljas hazugság. A cionista zsidók akasztották fel a távvezérelt Millenium Falconnal. Az akasztás következtében négymillió terhes nő meghalt, Gázában pedig 128 412 óvodás vesztette életét. Közben Trump bombázni akarta a Palesztin államot, és szövetséget kötni Kurdisztánnal, de egyiket sem találta a térképen, ezért újra az eszkimók alávetése került célkeresztbe. Továbbá Merz bejelentette, megindítja a Barbarossa II. hadműveletet Moszkva felé; a német csapatokat a berlini Uber szállítja a lengyel határig, ott meg csak lesz valami. A nemzetközi helyzet fokozódik, kérem.
Válasz erre
2
0
westend
2026. március 21. 21:16
itt most tényleg a mostani iránért kellene aggódni?
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 21. 20:39
Egy diktatúrában kuss van, ezt tudomásul kell venni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!