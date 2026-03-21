Iránban szintet lépett a terror: a kivégzett birkózó után a futballválogatott ikonját tették taccsra

Fokozódik a terror Iránban, és ezt a hétköznapi emberek mellett a sportolók is egyre jobban megszenvedik: egy nappal azután, hogy a hatóságok példastatuáló jelleggel kivégeztek egy 19 éves birkózóbajnokot, most a futballválogatott történetének egyik legjobbját rakták ki a keretből rendszerellenesnek ítélt cselekedet miatt. Persze, ő még mindig jobban járt, mint szegény nyilvánosan felakasztott Szaleh Mohammadi...

A 2023–2024-es idényben az AS Romában játszó Sardar Azmounnak több mint félszáz gólja van az iráni válogatottban – hiába... (Fotó: AFP/Tiziana Fabi)

Az iráni válogatott történetének egyik legjobbja

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló Fársz hírügynökség alapján az NBC számolt be arról, hogy a jelenleg a szaúdi ligában játszó, de korábban a német Bundesligában és az olasz Serie A-ban is megfordult Sardar Azmount a világbajnoki felkészülés megkezdése előtt kizárták a válogatott keretéből. Az ok szokás szerint homályos, nem hivatalosan