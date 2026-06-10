Külföldről vonna be milliárdokat a Mol: meglepő országban indít kötvénykibocsátást

A Mol lengyel zlotyiban denominált, ötéves lejáratú kötvények kibocsátását tervezi Lengyelországban – derül ki a vállalat tőzsdei közleményéből. A tranzakció előkészítése már megkezdődött, a lebonyolításban a Bank Pekao és az Erste Bank Polska is közreműködik, amelyek befektetői egyeztetéseket és a kibocsátás szervezését is végzik majd – írja a vg.hu.

A tervezett kötvények fedezetlenek, általános vállalati célokra felhasználhatók, a kibocsátás volumene és hozama azonban egyelőre nem ismert, azt a piaci kereslet határozza meg. A lépés mögött a kedvezőbb lengyel finanszírozási környezet, valamint a regionális diverzifikációs szándék is állhat, különös tekintettel arra, hogy a Mol részvényei a varsói tőzsdén is jelen vannak.