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lengyelország kötvény mol

Külföldről vonna be milliárdokat a Mol: meglepő országban indít kötvénykibocsátást

2026. június 10. 14:28

Új pénzügyi lépésre készül a Mol, már megkezdődtek az előkészületek.

2026. június 10. 14:28
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A Mol lengyel zlotyiban denominált, ötéves lejáratú kötvények kibocsátását tervezi Lengyelországban – derül ki a vállalat tőzsdei közleményéből. A tranzakció előkészítése már megkezdődött, a lebonyolításban a Bank Pekao és az Erste Bank Polska is közreműködik, amelyek befektetői egyeztetéseket és a kibocsátás szervezését is végzik majd – írja a vg.hu

A tervezett kötvények fedezetlenek, általános vállalati célokra felhasználhatók, a kibocsátás volumene és hozama azonban egyelőre nem ismert, azt a piaci kereslet határozza meg. A lépés mögött a kedvezőbb lengyel finanszírozási környezet, valamint a regionális diverzifikációs szándék is állhat, különös tekintettel arra, hogy a Mol részvényei a varsói tőzsdén is jelen vannak.

A lengyel alapkamat jelenleg alacsonyabb a magyar irányadó kamatlábnál, ami szintén vonzóbbá teheti a forrásbevonást a térség legnagyobb tőkepiacán. A hazai nagyvállalatok körében egyébként bevett gyakorlat a külföldi devizakötvény-kibocsátás, amelyet többek között a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is rendszeresen alkalmaz finanszírozási és tőkeszerkezeti célokból.

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Nyitókép: Piotr Polak/MTI

Összesen 2 komment

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Canadian
2026. június 10. 15:45
A MOL 30,49%-a a magyar kormány tulajdona és a magyar kormánynak vétó joga van a MOL döntéseiben. A magyar kormány egy kis manipulációval zömmel külföldi tulajdonba tudja átjátszani.
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Dixtroy
2026. június 10. 15:12
Állati kíváncsi vagyok mi lesz ebből az egészből.
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