Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazprom nis ofac gazpromnyefty tárgyalás szerbia mol

NIS-felvásárlás: előrelépés a Mol-t is érintő tárgyalásokban

2026. június 09. 19:08

A szerb kormány nem akadályozza a pancsovai finomítót üzemeltető olajvállalatról zajló tárgyalásokat, a Mol és a Gazpromnyefty mostanra számos kérdésben meg tudott állapodni a NIS-tranzakció részleteiről.

2026. június 09. 19:08
null

A szerb kormány szerint haladnak a Szerbiai kőolajipari Vállalat (Naftna Industrija Srbije, NIS) értékesítéséről szóló tárgyalások – írta a Világgazdaság a a legfrissebb fejleményekről a Bloombergre hivatkozva. A portál közölte, a szerb energiaügyi miniszter arról tájékoztatott szerdán, hogy 

az orosz Gazprom és a Mol között folytatott tárgyalásokon a legtöbb nyitott kérdés mostanra megoldódott, és az ügyletet még a jövő héten lejáró, az Egyesült Államok által szabott határidő előtt le kell zárni.

Kitértek arra, hogy Dubravka Djedovic Handanovic szerb energia- és bányászati miniszter a hírügynökség megkeresésére küldött válasz-e-mailben azt írta,  Szerbia nem akadályozza és a jövőben sem akadályozza az ügyletet. „Bár a tárgyalások bonyolultak, arra számítunk, hogy a megfelelő irányba haladnak. Kevés idő maradt a megállapodásra, vannak fontos kérdések, de minden fél igyekszik védeni a saját érdekeit” – írta Djedovic Handanovic.

A portál megjegyezte, hogy 

a pancsovai olajfinomítót is üzemeltető szerb társaság orosz tulajdonban lévő többségi részesedésének megvásárlásáról hosszú hónapok óta zajlanak a tárgyalások, az eszközökre a magyar olajtársaság is bejelentkezett, a tranzakció részleteiről azonban mostanáig nem sikerült megegyezniük a feleknek. 

A Mol múlt szombaton kapott újabb haladékot a megállapodásra az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), hogy folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. Az új határidő azonban eléggé feszes, június 16-ig kellene megállapodni. Jelezték, nem először hosszabbítják meg az engedélyt, ezt megelőzően 2026. május 22-én két het adtak, amely június 6-án járt le. Ezt nyújtotta ki tehát további tíz nappal az OFAC.

Hozzátették, hogy Alekszandr Djukov, a Gazpromnyefty vezérigazgatója múlt héten arról számolt be az orosz médiának, hogy „a felek álláspontja fokozatosan közelít egymáshoz”, és hogy a tranzakciót „a szerbekkel és más érintettel szoros együttműködésben” készítik elő.

Mint írták, egy szerb elemző közben arra figyelmeztet, hogy a szerb kormánynak nem lenne szabad feltételeket szabnia a Molnak sem a NIS finomító üzemeltetésével, sem pedig bármely más üzleti lépés tekintetében.  Nenad Gujanicic, a Momentum vezető brókere a Beta hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy egyetlen befektető sem fogadna el olyan feltételt, amely a jövőben akár veszteségeket is okozhatna számára.

Hiba azt sugallni, hogy a Mol bezárná a pancsovai finomítót

 – mondta Gujanicic, utalva Dubravka Djedovic Handanovic állításaira, aki a magyar olajvállalat finomítóbezárási szándékát olyan vörös vonalnak nevezte, amelyet Szerbia nem enged átlépni.

A szakértő szerint Szerbiának nincs közvetlen szerepe a NIS-ben lévő többségi részesedés értékesítésében, ezért nem jelent akadályt a tárgyalásokban, ahogyan azt a nyilvánosságban gyakran hallani. „A fő probléma az, hogy a Gazprom „nem hajlandó eladni részesedéscsomagját, ezért a geopolitikai helyzet változásában bízva húzza az időt, pusztán azért, mert eleve nem önként lépett be az eladási folyamatba” – mondta Gujanicic.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 


 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. június 09. 19:19
Ok, csak aztán a Shell nehogy bevásárolja magát a MOL-ba. Kivásárolva a magyar államot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!