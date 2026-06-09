NIS-felvásárlás: előrelépés a Mol-t is érintő tárgyalásokban

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A szerb kormány nem akadályozza a pancsovai finomítót üzemeltető olajvállalatról zajló tárgyalásokat, a Mol és a Gazpromnyefty mostanra számos kérdésben meg tudott állapodni a NIS-tranzakció részleteiről.
A szerb kormány szerint haladnak a Szerbiai kőolajipari Vállalat (Naftna Industrija Srbije, NIS) értékesítéséről szóló tárgyalások – írta a Világgazdaság a a legfrissebb fejleményekről a Bloombergre hivatkozva. A portál közölte, a szerb energiaügyi miniszter arról tájékoztatott szerdán, hogy
az orosz Gazprom és a Mol között folytatott tárgyalásokon a legtöbb nyitott kérdés mostanra megoldódott, és az ügyletet még a jövő héten lejáró, az Egyesült Államok által szabott határidő előtt le kell zárni.
Kitértek arra, hogy Dubravka Djedovic Handanovic szerb energia- és bányászati miniszter a hírügynökség megkeresésére küldött válasz-e-mailben azt írta, Szerbia nem akadályozza és a jövőben sem akadályozza az ügyletet. „Bár a tárgyalások bonyolultak, arra számítunk, hogy a megfelelő irányba haladnak. Kevés idő maradt a megállapodásra, vannak fontos kérdések, de minden fél igyekszik védeni a saját érdekeit” – írta Djedovic Handanovic.
A portál megjegyezte, hogy
a pancsovai olajfinomítót is üzemeltető szerb társaság orosz tulajdonban lévő többségi részesedésének megvásárlásáról hosszú hónapok óta zajlanak a tárgyalások, az eszközökre a magyar olajtársaság is bejelentkezett, a tranzakció részleteiről azonban mostanáig nem sikerült megegyezniük a feleknek.
A Mol múlt szombaton kapott újabb haladékot a megállapodásra az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), hogy folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. Az új határidő azonban eléggé feszes, június 16-ig kellene megállapodni. Jelezték, nem először hosszabbítják meg az engedélyt, ezt megelőzően 2026. május 22-én két het adtak, amely június 6-án járt le. Ezt nyújtotta ki tehát további tíz nappal az OFAC.
Hozzátették, hogy Alekszandr Djukov, a Gazpromnyefty vezérigazgatója múlt héten arról számolt be az orosz médiának, hogy „a felek álláspontja fokozatosan közelít egymáshoz”, és hogy a tranzakciót „a szerbekkel és más érintettel szoros együttműködésben” készítik elő.
Mint írták, egy szerb elemző közben arra figyelmeztet, hogy a szerb kormánynak nem lenne szabad feltételeket szabnia a Molnak sem a NIS finomító üzemeltetésével, sem pedig bármely más üzleti lépés tekintetében. Nenad Gujanicic, a Momentum vezető brókere a Beta hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy egyetlen befektető sem fogadna el olyan feltételt, amely a jövőben akár veszteségeket is okozhatna számára.
Hiba azt sugallni, hogy a Mol bezárná a pancsovai finomítót
– mondta Gujanicic, utalva Dubravka Djedovic Handanovic állításaira, aki a magyar olajvállalat finomítóbezárási szándékát olyan vörös vonalnak nevezte, amelyet Szerbia nem enged átlépni.
A szakértő szerint Szerbiának nincs közvetlen szerepe a NIS-ben lévő többségi részesedés értékesítésében, ezért nem jelent akadályt a tárgyalásokban, ahogyan azt a nyilvánosságban gyakran hallani. „A fő probléma az, hogy a Gazprom „nem hajlandó eladni részesedéscsomagját, ezért a geopolitikai helyzet változásában bízva húzza az időt, pusztán azért, mert eleve nem önként lépett be az eladási folyamatba” – mondta Gujanicic.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt