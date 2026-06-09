NIS-felvásárlás: előrelépés a Mol-t is érintő tárgyalásokban

A szerb kormány szerint haladnak a Szerbiai kőolajipari Vállalat (Naftna Industrija Srbije, NIS) értékesítéséről szóló tárgyalások – írta a Világgazdaság a a legfrissebb fejleményekről a Bloombergre hivatkozva. A portál közölte, a szerb energiaügyi miniszter arról tájékoztatott szerdán, hogy

az orosz Gazprom és a Mol között folytatott tárgyalásokon a legtöbb nyitott kérdés mostanra megoldódott, és az ügyletet még a jövő héten lejáró, az Egyesült Államok által szabott határidő előtt le kell zárni.

Kitértek arra, hogy Dubravka Djedovic Handanovic szerb energia- és bányászati miniszter a hírügynökség megkeresésére küldött válasz-e-mailben azt írta, Szerbia nem akadályozza és a jövőben sem akadályozza az ügyletet. „Bár a tárgyalások bonyolultak, arra számítunk, hogy a megfelelő irányba haladnak. Kevés idő maradt a megállapodásra, vannak fontos kérdések, de minden fél igyekszik védeni a saját érdekeit” – írta Djedovic Handanovic.