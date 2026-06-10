Első bázis a Miklós utcai volt munkásőr laktanyában nyitott hajléktalanszálló volt. Az alsó szinten volt a szálló, a felső szinten pedig többek között édesanyámmal együtt tanítottak főként rászoruló fiatalokat. Mi a testvéreimmel általában lent bandáztunk a hajléktalanokkal, tőlük tanultunk meg sakkozni, velük ettük a vajas meg párizsis kenyeret nap mint nap. És persze hallgattuk, hogy milyen módszerekkel próbálnak apáék egy emberséges, egymásra figyelő világot építeni. Nagyon szegény gyerekek jártak az osztályaikba, emlékszem, apa osztályfőnöki asztalán volt egy persely, amibe apa mindig tett pénzt, és azt mondta, hogy ha úgy érzi valaki, hogy valóban rászorul, akkor nem kell szólni, nyugodtan vegyék el. Számomra már akkor is megejtő volt a kép, ahogy a legszegényebb fiatalok a szükségről beszélnek alig harmincéves édesapámmal a lépcsőkön ülve. Alaptétel volt, hogy a szegénységben van remény, a nyomorban nincs. Gyerekként a testvéreimmel nem láttuk át, hogy miért nem mennek be a hajléktalanok a szállóra a mínusz 20 fokos hidegben, hiszen volt hely. Apa beültetett a kocsiba és elmentünk egy erdő szélére, a mellemig ért a hó és ott ült a padon egy férfi. Apa könyörgött neki, hogy szálljon be mellénk. Nem szállt be. Apa visszaült a kocsiba és visszavitt engem a szállóra, közben elmesélte, hogy ez az ember három gyerekét vesztette el egy autóbalesetben és ő volt a hibás. Nem tudhatjuk, ki honnét jön és mit hordoz. Apa letett a szállón és visszament az erdőbe.

Akkor egy olyan autónk volt, hogy menet közben látszódott a talaj és ha felforrt a hűtőfolyadék, akkor össze kellett érintenem két kábelt, ami elindított egy odaeszkábált ventilátort. Apát soha életemben nem láttam Skodánál jobb autóba beülni, és ami talán még ennél is szemléletesebb soha nem láttam újonnan ruhát venni. Miniszteri biztosként is használt cipőt hordott mindig, és használt zakót vett fel. Tőle ismerem a Beatlest, Cseh Tamást, az LGT-t, Bergendyt, Stinget és a komolyzene legnagyobbjait, valamint Dosztojevszkijt, Hamvast, Pilinszkyt, Gyökössy Endrét, Jungot, és a számára legfontosabb olvasmányt: Simone Weilt.

A 90-es években az életünk két élesen elkülöníthető periódusban zajlott: jóidőben és rosszidőben. A jóidő volt a játszótér építésé, a szegény családok látogatásáé (mert viszonylag korán körvonalazódott, hogy nem lehet modellszerűen segíteni, csak minden egyes családot és problémát megismerve), a rosszidő pedig a telet jelentette, amikor közvetlen életveszélynek voltak kitéve az emberek. Édesapám a téli éjszakák túlnyomó részét teajáratokon töltötte, amikor is hajnalig járták az utcákat és próbálták rábeszélni a halnivágyó hajléktalanokat az életre, hogy bemenjenek velük egy melegedőbe, vagy legalább igyanak meg velük egy meleg teát és beszélgessenek. Megszámlálhatatlanul sok ilyen éjszakán vettem részt apával, sokszor agglomerációban felhúzott erdei sátrak között. Mindenki ismerte és mindenki szerette Mikót. Nagyon büszke voltam rá, hogy hajléktalanok az erdő mélyéről odakiabáltak neki. És itt meg kell jegyezzem, hogy biztosan nem tudta volna egyedül csinálni. Édesanyámmal együtt egy egészen kivételes csapat alakult ki és dolgozik a mai napig a Máltában. Amikor interjúkban arról beszélek, hogy ma Magyarországon nem azoknak van hangja, akik terepen vannak, akkor leginkább róluk és a tanárok és ápolók tízezreiről beszélek. Nem egy karácsonyra emlékszem vissza, amikor vártuk apát, hogy jöjjön már haza, de késő éjszakába nyúlóan igyekezett minden családnak vinni legalább egy kis karácsonyfát vagy fenyőágat Szenteste.