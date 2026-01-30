Visszavonták a vörös kódot: jelesre vizsgázott a szociális ellátórendszer

– szögezte le, megjegyezve: extrém hidegben a közterületen tartózkodás nemcsak az emberi méltóságot sérti, de életveszélyes is.

Fülöp Attila köszönetet mondott minden szociális munkásnak, valamint a hatósági és kórházi dolgozóknak, akik részt vettek az elmúlt nehéz hetek munkájában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az akut helyzeten túl vagyunk, a tél továbbra is tart, ezért oda kell figyelni a segítségre szoruló emberekre.

Közölte továbbá, hogy a hajléktalanellátó rendszerben országosan a férőhelyek 13 százaléka szabad, tehát „van üres hely, igénybe kell venni azokat, hogy elkerüljük az életveszélyes helyzeteket.”

Az államtitkár kitért arra, hogy a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad. Az egyik a rezsistop, amelynek értelmében a januári, átlagosan 30 százalékos energiatöbblet fogyasztását jóváírással kompenzálja a kormány. A másik pedig, hogy március 15-ig kiszállítják a szociális tűzifát, amit a rendelkezésre álló készleteken túlmenően az önkormányzatokon keresztül lehet igényelni.

Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője elmondta: a vörös kód ideje alatt megnövelték az utcai jelenlétet, új csapatokat szerveztek, önkénteseket vontak be, új szálláshelyeket nyitottak, ennek ellenére 150–200 százalékos kihasználtsággal működtek a krízisellátók.