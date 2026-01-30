Ft
Visszavonták a vörös kódot: jelesre vizsgázott a szociális ellátórendszer

2026. január 30. 12:46

„Ilyenkor egyetlen cél van: az élet védelme” – hangsúlyozta a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten.

2026. január 30. 12:46
null

Jelesre vizsgázott a szociális ellátórendszer az extrém hideg időszakban – hangsúlyozta a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten.

Fülöp Attila elmondta: az elmúlt három hétben több mint négyszer annyi jelzés – összesen 2682 hívás – érkezett a diszpécserszolgálathoz, mint az elmúlt négy évben összesen a telek alatt. Ez azt jelenti, hogy extra terhelés nehezedett a szociális intézményrendszerre – hangsúlyozta, hozzátéve: a nehéz helyzetben példaadó összefogás valósult meg az ellátórendszerben.

Az államtitkár közölte, hogy pénteken reggel nyolc órakor visszavonták az extrém hideg miatt január 7-én elrendelt vörös kód riasztást. Ez a különleges eljárás arról szól, hogy a hajléktalan embereket, valamint azokat, akik fűtési nehézségekkel küzdenek, bármelyik szociális intézménybe be kell fogadni – magyarázta.

„Ilyenkor egyetlen cél van: az élet védelme”

– szögezte le, megjegyezve: extrém hidegben a közterületen tartózkodás nemcsak az emberi méltóságot sérti, de életveszélyes is.

Fülöp Attila köszönetet mondott minden szociális munkásnak, valamint a hatósági és kórházi dolgozóknak, akik részt vettek az elmúlt nehéz hetek munkájában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az akut helyzeten túl vagyunk, a tél továbbra is tart, ezért oda kell figyelni a segítségre szoruló emberekre.

Közölte továbbá, hogy a hajléktalanellátó rendszerben országosan a férőhelyek 13 százaléka szabad, tehát „van üres hely, igénybe kell venni azokat, hogy elkerüljük az életveszélyes helyzeteket.”

Az államtitkár kitért arra, hogy a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad. Az egyik a rezsistop, amelynek értelmében a januári, átlagosan 30 százalékos energiatöbblet fogyasztását jóváírással kompenzálja a kormány. A másik pedig, hogy március 15-ig kiszállítják a szociális tűzifát, amit a rendelkezésre álló készleteken túlmenően az önkormányzatokon keresztül lehet igényelni.

Szentkereszty Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjának intézményvezetője elmondta: a vörös kód ideje alatt megnövelték az utcai jelenlétet, új csapatokat szerveztek, önkénteseket vontak be, új szálláshelyeket nyitottak, ennek ellenére 150–200 százalékos kihasználtsággal működtek a krízisellátók.

Úgy folytatta: a bejelentések és segélyhívások száma az időjárás enyhülésével csökkent, ami nem feltétlenül indokolt, mert az esős, hűvös időjárás akár még veszélyesebb is lehet az utcán élők számára.

Szentkereszty Tamás beszámolt arról, hogy tapasztalataik szerint a hajléktalanok egyharmada, illetve fele a kiérkező munkatársak minden igyekezete ellenére sem hagyja el a tartózkodási helyét. Őket a helyszínen látják el a szolgálat munkatársai: takarót, élelmiszert, forró teát biztosítanak, amennyiben azt elfogadják. Arra kérte a lakosságot is, hogy aki bajba jutott embert lát, a bejelentés előtt kérdezze meg tőle, miben van szüksége segítségre. 

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

thestatham20
2026. január 30. 14:34
A fát amit a kormány ad még szinte senki nem kapta meg. Azt hiszem március 15-ig kell kivinni. Hát nagy segítség ez, ez vitathatatlan, de olyankor már mindegy.. olyan ez mintha ősszel ventilátort osztanánk.. :D
satrafa-2
2026. január 30. 13:18
Nem vagyok biztos benne, hogy jól értem. Az utcán élő hajléktalanok nem fogadják el a segítséget? A másik meg az, hogy az államtitkár miért nem közöl adatot arról, hogy hányan fagytak meg ezen a télen? Egyébként minden tiszteletem azoké az embereké, akiknek ez a munkájuk és próbálják menteni a nyomorultakat...
