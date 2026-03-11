Senki ne dőljön be a tavaszias időnek: világosan bemutatták, mikor kell résen lennünk

A fátyol- és gomolyfelhők mellett szerdán napközben még száraz időre van kilátás, estétől azonban délnyugat felől némileg nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye.

Csütörtökön nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés – ennek ellenére a legtöbb helyen legalább több órára kisüthet a nap. Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat konvektív csapadék.