03. 11.
szerda
Dunántúl csapadék gomolyfelhő hideg zivatar meleg zápor hőmérséklet eső tavasz

Senki ne dőljön be a tavaszias időnek: világosan bemutatták, mikor kell résen lennünk

2026. március 11. 18:06

Az előrejelzés szerint reggelente még mindig alaposan fel kell öltözni.

2026. március 11. 18:06
null

A fátyol- és gomolyfelhők mellett szerdán napközben még száraz időre van kilátás, estétől azonban délnyugat felől némileg nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye.

Csütörtökön nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés – ennek ellenére a legtöbb helyen legalább több órára kisüthet a nap. Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat konvektív csapadék.

A délies szél estétől leginkább a Dunántúl egyes részein és a csapadékgócok környezetében lehet élénk,

utóbbiak esetén csütörtökön akár erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 14 és 19 fok között valószínű.

(MTI)

Nyitókép: MARTIN BERNETTI / AFP

 

nemecsek-3
2026. március 11. 18:51
Te hülye mandineres!! ma már szóltam egyszer, de akkor mégegyszer!! , úgy látszik gyengeelméjűeknél sokszor kell ismételni. Egy nem szakmai lapban -egy szimpla hírlapban - nem kellene szakkifejezésekkel magatokat borzasztóan fényesítgetni, mert nem az a dolgotok és ettől nem okosok lesztek hanem a saját bunkóságotokat igazoljátok. Szerintetek hányan tudják mi az a konvektív csapadék, kinek van szüksége rá, ha már jellemezni kellene a csapadék formáját miért nem lehet normális közérthető nyelven tenni amellett, hogy a konvektívre mint a kialakulás mechanizmusára melyik gyerekét oviba vivő anyuka kíváncsi? De ha már nem bírjátok ki tudálékosság nélkül akkor mi lenne az akadálya, hogy két szóban normálisan leírjátok a jelentését?...feltéve, hogy aki ideírta a kifejezést annak volt fogalma az iderittyentés előtt mi is az, de mandineres esetében szerintem utána sem, mert nem nézem ki azt az intelligenciát, hogy utánanézzen annak amit nem tud
