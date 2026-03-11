Senki ne dőljön be a tavaszias időnek: világosan bemutatták, mikor kell résen lennünk

Most már teljesen biztos: egy nap választ el minket attól, hogy kettészakadjon az ország
Jobban teszik szerdától a Dunántúlon élők, ha visznek magukkal esernyőt.
Az előrejelzés szerint reggelente még mindig alaposan fel kell öltözni.
A fátyol- és gomolyfelhők mellett szerdán napközben még száraz időre van kilátás, estétől azonban délnyugat felől némileg nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye.
Csütörtökön nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés – ennek ellenére a legtöbb helyen legalább több órára kisüthet a nap. Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat konvektív csapadék.
A délies szél estétől leginkább a Dunántúl egyes részein és a csapadékgócok környezetében lehet élénk,
utóbbiak esetén csütörtökön akár erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 14 és 19 fok között valószínű.
(MTI)
Nyitókép: MARTIN BERNETTI / AFP