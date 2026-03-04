Már csak ez hiányzott: kellemetlen meglepetésre számíthatnak a Dunántúlon

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Szerda este borongósabb arcát fogja mutatni az időjárás, miután a nap túlnyomó részében kellemes tavaszi időnek örülhettünk.
Szerdán a Dunántúlon magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, ott záporok, estig helyenként zivatarok is képződhetnek jégdara kíséretében. A záporos gócok éjjel délkelet felé vonulnak, majd hajnalra mindenütt megszűnnek. Éjjel nagy területen kiderül az ég, de foltokban köd, rétegfelhőzet képződhet.
A felhős időt csütörtökön napos idő váltja kevés gomolyfelhővel, de délután az északkeleti megyék fölé magasszintű felhőzet érkezik. A légmozgás döntően gyenge marad, inkább csak a csapadékgócok környezetében, valamint csütörtökön az északkeleti megyékben lehet átmenetileg élénk a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +5 fok között alakul, de az északi völgyekben és a Nyírségben néhol hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően 14 és 17 fok között valószínű.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)