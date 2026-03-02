Teljesen megbolondul az időjárás a héten: figyelmeztettek a meteorológusok – kiderült, mire kell nagyon figyelni

Kedden napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat.

A légmozgás többnyire mérsékelt marad, hajnalban mínusz 3 és plusz 5, délután 13 és 18 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szerdán is napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad, hajnalban mínusz 2 és plusz 6, délután 13 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.

Csütörtökön napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből néhol előfordulhat zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 5, délután 13 és 18 fok között alakul.

Pénteken túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás, a keleties szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.