Ismét megbolondult az időjárás, máris érkezik az idei első hőhullám

Az évszaknak megfelelő időjárással köszönt be a tavasz.
Napos, kellemes időjárás várható a hétvégén, az évszaknak megfelelő hőmérsékletekkel kezdődik a tavasz – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Szombaton derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.
Vasárnap az átmeneti pára- és ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A minimum általában -4, +2 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél kissé hidegebb. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
A jövőhéten is folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, a délutáni hőmérséklet tovább emelkedhet és az ország több pontján elérheti a 20 fokot.
Sok helyen áprilist idézi majd az időjárás a következő héten – derül ki a legfrissebb előrejelzésből.
Magyarországon tehát a kellemes kora tavaszi, az évszaknak nagyjából megfelelő időjárás várható, ám Európa több térségében már most 30 fok körüli hőmérsékleteket mértek – számolt be az ATV.
Szerdán Dél-Franciaországban, a Pireneusoknál 28,7 fokot, csütörtökön pedig ennél is melegebbet, 29, 6 fokot mértek.
Ez 16 fokkal haladta meg a sokéves átlagot, aminek hátterében az úgynevezett „főnjelenség” áll. A délies szél átbukott a hegygerincen, ami a Pireneusok széllel ellentétes oldalán, illetve lábánál jelentős felmelegedést okozott. Az alig 200 főt számláló St-Gladie nevű kis településen úgy volt délután 29,6 fok, hogy reggel még mindössze 2,3 fokot mutatott a hőmérő – közölték.
