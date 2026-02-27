Ismét megbolondult az időjárás, máris érkezik az idei első hőhullám

Napos, kellemes időjárás várható a hétvégén, az évszaknak megfelelő hőmérsékletekkel kezdődik a tavasz – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Szombaton derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.

Vasárnap az átmeneti pára- és ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A minimum általában -4, +2 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél kissé hidegebb. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.