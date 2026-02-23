Az egész ország erre várt: kiderült, meddig kell kibírnunk, hogy mindannyian fellélegezhessünk

Kőkemény üzenetet küldtek Zelenszkijnek: sötétbe borulhat az országa!
Az Európai Unió előnyben részesíti Ukrajna érdekeit a saját tagállamai kárára – mondta Robert Fico szlovák kormányfő vasárnap.
Szebb idők jönnek.
Miután többször is abba a hitbe ringatta Magyaroroszágot a szokottnál is kaotikusabban váltakozó időjárás, hogy már itt a várva-várt tavasz, csak hogy újra és újra visszatérjen a havas, esős, szeles és fagyos tél, most végre valós esély van rá, hogy eltehetjük a télikabátokat.
A HungaroMet friss előrejelzése szerint hétfőn a hét elején még változékonyabb, szelesebb és többfelé csapadékos idő várható, majd a hét közepe után egyre több napsütés, szárazabb idő és fokozatos enyhülés jön úgy, hogy hajnalban közben többfelé fagy is lehet.
Az országos maximumok hétfőn 9 és 16 fok között alakulhatnak, kedden 7 és 14 fok, szerdán 7 és 15 fok, csütörtökön 8 és 16 fok, pénteken 9 és 18 fok, szombaton 11 és 18 fok, vasárnap pedig 12 és 18 fok közötti értékek valószínűek.
Hétfőn változékony időre van kilátás. Délelőtt szakadozhat a felhőzet, később ismét erősebben megnövekedhet, délutántól pedig újra esőre és záporokra kell számítani, helyenként akár zivatarral együtt is, ennek legkisebb esélye délnyugaton lehet. A nyugati és északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödhet, a záporok és zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.
Kedden észak felől egyre nagyobb területen szakadozhat fel a felhőzet, estére pedig sokfelé ki is derülhet az ég. Ezzel együtt szórványosan továbbra is kialakulhat főként záporos csapadék, a hegyekben havas eső zápor és hózápor sem kizárt, keleten és északkeleten pedig dörgés is előfordulhat. A nyugati és északnyugati szél többfelé élénk marad, időnként erős széllökésekkel.
A hét közepe után a HungaroMet előrejelzése már jóval nyugodtabb időképet mutat. Csütörtökre általában derült, napos idő valószínű a hajnalban képződő pára, köd és rétegfelhőzet feloszlása után, csapadék nélkül. Pénteken is több órás napsütésre van kilátás csapadék nélkül, legfeljebb északnyugat felől sodródhat be több felhő.
