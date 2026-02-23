Ft
északnyugati szél hungaromet csapadék nélkül előrejelzés zápor

Az egész ország erre várt: kiderült, meddig kell kibírnunk, hogy mindannyian fellélegezhessünk

2026. február 23. 06:32

Szebb idők jönnek.

2026. február 23. 06:32
null

Miután többször is abba a hitbe ringatta Magyaroroszágot a szokottnál is kaotikusabban váltakozó időjárás, hogy már itt a várva-várt tavasz, csak hogy újra és újra visszatérjen a havas, esős, szeles és fagyos tél, most végre valós esély van rá, hogy eltehetjük a télikabátokat.

A HungaroMet friss előrejelzése szerint hétfőn a hét elején még változékonyabb, szelesebb és többfelé csapadékos idő várható, majd a hét közepe után egyre több napsütés, szárazabb idő és fokozatos enyhülés jön úgy, hogy hajnalban közben többfelé fagy is lehet.

Az országos maximumok hétfőn 9 és 16 fok között alakulhatnak, kedden 7 és 14 fok, szerdán 7 és 15 fok, csütörtökön 8 és 16 fok, pénteken 9 és 18 fok, szombaton 11 és 18 fok, vasárnap pedig 12 és 18 fok közötti értékek valószínűek.

Hétfőn változékony időre van kilátás. Délelőtt szakadozhat a felhőzet, később ismét erősebben megnövekedhet, délutántól pedig újra esőre és záporokra kell számítani, helyenként akár zivatarral együtt is, ennek legkisebb esélye délnyugaton lehet. A nyugati és északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödhet, a záporok és zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

Kedden észak felől egyre nagyobb területen szakadozhat fel a felhőzet, estére pedig sokfelé ki is derülhet az ég. Ezzel együtt szórványosan továbbra is kialakulhat főként záporos csapadék, a hegyekben havas eső zápor és hózápor sem kizárt, keleten és északkeleten pedig dörgés is előfordulhat. A nyugati és északnyugati szél többfelé élénk marad, időnként erős széllökésekkel.

A hét közepe után a HungaroMet előrejelzése már jóval nyugodtabb időképet mutat. Csütörtökre általában derült, napos idő valószínű a hajnalban képződő pára, köd és rétegfelhőzet feloszlása után, csapadék nélkül. Pénteken is több órás napsütésre van kilátás csapadék nélkül, legfeljebb északnyugat felől sodródhat be több felhő.

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

Grogu
2026. február 23. 09:30
Biztos, hogy szebb idők jönnek? A KSH szerint nem: Már harmadik éve folyamatosan zuhannak a beruházások. A hazai beruházásoknak sorban a harmadik olyan éve volt a 2025-ös, amelyben képtelenek voltak a GDP-t támogató teljesítményt nyújtani. A 2022 eleje óta eltelt 16 negyedévből 12-ben csökkent a teljesítmény, 2023 második negyedéve óta pedig folyamatos a lejtmenet. A KSH friss adatai szerint 2025 utolsó negyedéve sem törte meg ezt a sorozatot, hiszen a kiigazítatlan adatok szerint 1,3, a szezonálisan kiigazított szerint pedig 1,7 százalékkal csökkent a beruházások volumene. Az előző negyedévhez mérten stagnálással felérő 0,1 százalékos növekedést regisztrált a hivatal. A negyedik negyedévben hosszabb időtávon nézve sem változott az összkép, hiszen a 2021-es teljesítménytől 19 százalékos az elmaradás mértéke, ez gyakorlatilag az egész tavalyi évet jellemezte. Az év egészét nézve 4,3 százalékos volt a visszaesés mértéke, ami némi javulás a 2024-es 13,8 százalékos zsugorodásnál.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 23. 08:12
Jön a tavasz... És mennek, menekülnek a patkányok.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. február 23. 07:29
Csak nem hagyjátok abba...
Válasz erre
5
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 23. 07:19 Szerkesztve
Az eddigi szar időjárást brüsszelnek köszönhetjük,de a fidesz és orbán ezt is mgoldotta.🤦‍♂️😁 Sajnos a patkányok mint az elöttem hozzászoló is túlélték. 😁De a csatornatöltelék fidesznek a napjai meg vannak számlálva.10.9....
Válasz erre
0
4
