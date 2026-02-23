Az egész ország erre várt: kiderült, meddig kell kibírnunk, hogy mindannyian fellélegezhessünk

Miután többször is abba a hitbe ringatta Magyaroroszágot a szokottnál is kaotikusabban váltakozó időjárás, hogy már itt a várva-várt tavasz, csak hogy újra és újra visszatérjen a havas, esős, szeles és fagyos tél, most végre valós esély van rá, hogy eltehetjük a télikabátokat.

A HungaroMet friss előrejelzése szerint hétfőn a hét elején még változékonyabb, szelesebb és többfelé csapadékos idő várható, majd a hét közepe után egyre több napsütés, szárazabb idő és fokozatos enyhülés jön úgy, hogy hajnalban közben többfelé fagy is lehet.