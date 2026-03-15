Az utolsó utáni pillanatban vagyunk: jön a feketeleves – elképesztő fordulat áll be a következő órákban

Senki ne dőljön be a tavaszias időnek: világosan bemutatták, mikor kell résen lennünk
Az előrejelzés szerint reggelente még mindig alaposan fel kell öltözni.
A jövő héten érkezik a lehűlés.
Meglehetősen kellemes, napos időre számíthatunk a március 15-i nemzeti ünnepünkön, amit érdemes kihasználni, ugyanis a jövő héten érkezik a lehűlés – mutatott rá az Időkép.
Hétfőn nyugaton már felhősebb, máshol napos lesz a reggel. Napközben azonban egyre többfelé megnövekszik a felhőzet. Elszórtan eső, zápor a délutáni, esti órákban alakulhat ki a Dunántúlon és helyenként északon is. A Dunántúlon több helyen megerősödhet az északnyugati szél.
Hajnalban -4, +5 fok várható, míg napközben 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet,
a Nyugat-Dunántúlon mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
Kedden erősen felhős, több helyen borongós időjárás várható. Szórványos előfordulhat eső, zápor, néhol akár zivatar is. Napközben többfelé megélénkül, a Dunántúlon és északkeleten megerősödhet az északias a szél. Enyhébb lesz a reggel, -1, +7 fokos minimumok várhatóak. Délután 8 és 17 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, nyugaton találkozhatunk majd 10 fok alatti csúcshőmérsékletekkel.
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP