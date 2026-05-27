Irigykedve figyelik az osztrákok a magyar vállalat terjeszkedését: a spanyolok szerint három tényezőben rejlik a siker kulcsa

A Ryanair bővíti járatait Pozsonyban, ahol a téli menetrendben négy géppel 23 úti célt kínál majd, köztük Paphos, Tirana, Torino és Varsó is új desztináció – számol be az Österreicher. „A magyar Wizz Air szintén növeli jelenlétét; ennek hatására a pozsonyi reptér utasforgalma várhatóan 2,2 millió fölé nő (125 százalékos emelkedés).” Ezzel szemben Bécs forgalma csökkenhet – teszik hozzá.

„A magyar alapítású Wizz Air jelentős, 39 százalékos kapacitásbővítést tervez Spanyolországban 2026-ra, célja a Ryanair és az Easyjet piacának meghódítása” – írja a spanyol ABC. Míg Michael O'Leary (Ryanair vezérigazgató) konfliktusokat vállal a spanyol kormánnyal és Aenával a reptéri díjak miatt, addig Wizz Air kihasználja a helyzetet: 13 millió utast céloz meg jövőre.