spanyolország bécs ryanair wizz air pozsony ausztria

Irigykedve figyelik az osztrákok a magyar vállalat terjeszkedését: a spanyolok szerint három tényezőben rejlik a siker kulcsa

2026. május 27. 11:04

„A magyar alapítású Wizz Air jelentős, 39 százalékos kapacitásbővítést tervez Spanyolországban 2026-ra, célja a Ryanair és az Easyjet piacának meghódítása” – írja a spanyol ABC.

A Ryanair bővíti járatait Pozsonyban, ahol a téli menetrendben négy géppel 23 úti célt kínál majd, köztük Paphos, Tirana, Torino és Varsó is új desztináció – számol be az Österreicher. „A magyar Wizz Air szintén növeli jelenlétét; ennek hatására a pozsonyi reptér utasforgalma várhatóan 2,2 millió fölé nő (125 százalékos emelkedés).” Ezzel szemben Bécs forgalma csökkenhet – teszik hozzá.

„A magyar alapítású Wizz Air jelentős, 39 százalékos kapacitásbővítést tervez Spanyolországban 2026-ra, célja a Ryanair és az Easyjet piacának meghódítása” – írja a spanyol ABC. Míg Michael O'Leary (Ryanair vezérigazgató) konfliktusokat vállal a spanyol kormánnyal és Aenával a reptéri díjak miatt, addig Wizz Air kihasználja a helyzetet: 13 millió utast céloz meg jövőre.

„A társaság sikerét fiatal flottája, hatékony működése és budapesti képzőközpontja alapozza meg; eddig világszerte 500 millió utast szállítottak.”

Az iráni háború okozta bizonytalanságra válaszul mindkét légitársaság kedvezményes jegyárakat kínál. Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter bízik abban, hogy az EU rugalmas lesz az állami támogatások terén.

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Ben Stansall / AFP

 

