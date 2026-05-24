Antifa-támadás: katolikus diákokat vertek meg az utcán Ausztriában

Szombat délután brutálisan összevertek két innsbrucki diákot a „Rudolfina Wien” nevű katolikus bécsi diákszövetségből – írja az Exxpress osztrák lap. A fiatal férfiak éppen egy vendéglátóhelyre tartottak, amikor először verbálisan támadták meg őket. A feltételezett elkövetők állítólag azt kiabálták, hogy „Antifa”, majd elmenekültek.

A lap szerint az egyik támadó „jobboldalinak” nevezte a két fiatal diákot, majd egyikük lerántotta az egyik sértettről a hagyományos fejfedőt, az úgynevezett „Deckelt”, ezután pedig a helyzet elfajult. A Rudolfina vezetője, Maximilian Schlosser a lapnak elmondta, hogy egy másik férfi is csatlakozott a támadókhoz.