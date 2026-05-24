rendőrség katolikus ausztria diák antifa

Antifa-támadás: katolikus diákokat vertek meg az utcán Ausztriában

2026. május 24. 21:31

A feltételezett elkövetők állítólag azt kiabálták, hogy „Antifa!”, majd elmenekültek.

Szombat délután brutálisan összevertek két innsbrucki diákot a „Rudolfina Wien” nevű katolikus bécsi diákszövetségből – írja az Exxpress osztrák lap. A fiatal férfiak éppen egy vendéglátóhelyre tartottak, amikor először verbálisan támadták meg őket. A feltételezett elkövetők állítólag azt kiabálták, hogy „Antifa”, majd elmenekültek.

A lap szerint az egyik támadó „jobboldalinak” nevezte a két fiatal diákot, majd egyikük lerántotta az egyik sértettről a hagyományos fejfedőt, az úgynevezett „Deckelt”, ezután pedig a helyzet elfajult. A Rudolfina vezetője, Maximilian Schlosser a lapnak elmondta, hogy egy másik férfi is csatlakozott a támadókhoz.

A cikk szerint a húsz év körüli fiatalok megpróbálták elmagyarázni támadóiknak, hogy egy katolikus diákszövetség tagjai, nem pedig egy jobboldali nacionalista diáktársaságé. A magyarázkodás azonban nem segített. Az egyik támadó „arcon ütötte” az egyik diákot – mondta Schlosser. Mindkét áldozatot végül kórházban kellett ellátni.

A rendőrség a Kurier napilapnak megerősítette az esetet: „Összetűzés történt, amely során az egyik sértett vérző orrsérülést szenvedett. Testi sértés miatt feljelentés történt.” Azt, hogy a támadók valóban az „Antifa” szót kiabálták-e, a rendőrség egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta.

„Az ügyben folyik a nyomozás” – hangsúlyozta a rendőrség szóvivője.

A támadás az innsbrucki hagyományos MKV-Pennälertag hétvégéjén történt, amely Ausztria egyik legnagyobb katolikus középiskolai diákszövetségi rendezvénye, és amelyre évente több ezer tag érkezik az ország minden részéről.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: JENS SCHLUETER / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
fatman
2026. május 24. 22:56
az ilyen mocskos náci antifáknak a börtönben kellene megrohadniuk mind... át kell venni az irányítást Brüsszelben, és kőkeményen lecsapni ezekre a terrrorista mocskokra...
polárüveg
2026. május 24. 22:49
A mai antifasiszták az újfasiszták. Pont úgy viselkednek, mint a régi fasiszták.
Párhuzamos különvélemény
2026. május 24. 22:32
egonsamu-2 "A következö "keresztes hadjárat" Európában lesz, nem Palesztinában." Csak ahhoz kéne háttérország..., úgyhogy itt polgárháború lesz.
csapláros
2026. május 24. 21:58
..."A cikk szerint a húsz év körüli fiatalok megpróbálták elmagyarázni támadóiknak, hogy egy katolikus diákszövetség tagjai, nem pedig egy jobboldali nacionalista diáktársaságé. A magyarázkodás azonban nem segített. Az egyik támadó „arcon ütötte” az egyik diákot"... Erre itthon is fel kell készülni, vagyis mint minden ilyen terrorgyanús esetnél: NEM MAGYARÁZKODNI. Helyette két megoldás: 1. szégyen a futás, de hasznos, a legközelebbi nyilvános nyitott üzletig, étteremig, és hivatni a rendőrséget. 2. ököl és közelharc, gáncsolás, a katonaságnál érvényes jelszóval, amire az ellenséggel való közelharc során törekszik a harcos. Reméljük a Fidesz törvényt nem fogják eltörölni a poloskapetiék az Antifa terrorszervezetté nyilvánításáról.
