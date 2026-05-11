Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ilaria Salis antifa csoport maja t bűntett fővárosi törvényszék támadás Budapest vádlott testi sértés

Hiába bíztak Magyar Péterékben: súlyosbítaná az ügyészség a magyarokat verő antifások büntetését

2026. május 11. 18:21

Felfüggesztettről letöltendőre és hosszabb idejűre is módosítaná a büntetéseket a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

2026. május 11. 18:21
null

Benyújtotta a Fővárosi Ítélőtáblára az ügyészi fellebbezést az úgynevezett antifa ügyben a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség, amely mindhárom vádlott büntetését súlyosbítaná – közölte a főügyészség szóvivője az MTI-vel hétfőn.

Csiha Gábor elmondta, hogy az elsőfokú ítélet után bejelentett, súlyosbításra irányuló fellebbezést fenntartva nyújtották be indítványukat a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblára, a 2023 februárjában végrehajtott utcai támadások miatt indult büntetőperben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A főügyészség a Fővárosi Törvényszék február 4-én kihirdetett elsőfokú ítéletében bűnszervezetben való részvétel bűntette miatt két év – öt év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélt német Anna M. harmadrendű vádlott esetében letöltendő, egyben két évnél hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

A négyrendbeli – két esetben társtettesként, két esetben bűnsegédként – bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, valamint bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyolc év fegyházbüntetésre ítélt német Maja T. esetében az ügyészség hosszabb időtartamú szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Ugyanezt indítványozták a háromrendbeli, társtettesként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt hét év fegyházbüntetésre ítélt olasz Gabriele M.-mel szemben is.

Az ügy elsőrendű vádlottjával, az olasz Ilaria Salisszal szemben szünetel az eljárás, mivel 2024-ben európai parlamenti képviselőnek választották, így mentelmi jog védi. 

A másodrendű vádlott német Tobias E.-t már korábban elítélték, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll Németországban.

Mint ismert, a vádlottak a szélsőséges, baloldali Antifa tagjaiként szervezett támadásokat követtek el általuk szélsőjobboldalinak vélt személyekkel szemben Budapesten, a Becsület Napja elnevezésű esemény idején, 2023. februárjában.

A vádlottak 2023. február 9. és 11. között öt támadást hajtottak végre Budapesten, amelyben kilencen sérültek meg. Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt. A sértettek között volt magyar és külföldi állampolgár is. Az áldozatok közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Ilaria Salis a magyarországi választások napján kifejtette, Magyar Péter megválasztásával abban bízik, hogy szabadon engedik bűntársát, Maja T.-t. Az antifa EP-képviselő Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „A magyarországi kormányváltással véget érhet az antifasiszták elleni megtorlás”.

(MTI / Mandiner)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiborg-2
2026. május 11. 21:08
Bűnszövetkezetben elkövetett terrorizmus - ezeket simogatjuk csak emlékeztetőül. Elkerülték a felelősségrevonást magyarországi segítőik is - Dobos Krisztina és p.fil párja , Egyed András is. Ha nincs elhúzva az ügyük, Ilaria Salis már a börtönrács mögött ülhetne, nem az EU Parlamentben...
Válasz erre
1
0
B_kanya
2026. május 11. 20:43
Kapjanak fejenként 10 percet. Minden áldozat 8-10 barátjával v markos rokonával, csak most nem náluk lesz kalapács.
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2026. május 11. 20:32
Én meg már azt hittem, hogy mindet kivégezték. Meddig tart még ez a játék?
Válasz erre
3
0
gullwing
2026. május 11. 20:05
Mert szarosgatyás poloska az ügyészség főnöke is? Vagy ott is van rokona?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!