Hiába bíztak Magyar Péterékben: súlyosbítaná az ügyészség a magyarokat verő antifások büntetését

Az ügy elsőrendű vádlottjával, az olasz Ilaria Salisszal szemben szünetel az eljárás, mivel 2024-ben európai parlamenti képviselőnek választották, így mentelmi jog védi.

A másodrendű vádlott német Tobias E.-t már korábban elítélték, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll Németországban.

Mint ismert, a vádlottak a szélsőséges, baloldali Antifa tagjaiként szervezett támadásokat követtek el általuk szélsőjobboldalinak vélt személyekkel szemben Budapesten, a Becsület Napja elnevezésű esemény idején, 2023. februárjában.

A vádlottak 2023. február 9. és 11. között öt támadást hajtottak végre Budapesten, amelyben kilencen sérültek meg. Az első támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton, a második a Fővám téren, a harmadik és a negyedik támadás február 10-én a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában, az ötödik pedig február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában történt. A sértettek között volt magyar és külföldi állampolgár is. Az áldozatok közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Ilaria Salis a magyarországi választások napján kifejtette, Magyar Péter megválasztásával abban bízik, hogy szabadon engedik bűntársát, Maja T.-t. Az antifa EP-képviselő Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „A magyarországi kormányváltással véget érhet az antifasiszták elleni megtorlás”.