ilaria salis tisza párt bűnszervezet Magyar Péter jog

Előbújt Ilaria Salis: antifa barátja szabadulásában bízik Magyar Péterék győzelme után

2026. április 16. 13:38

A budapesti embervadászatban résztvevő olasz antifa képviselőnőt eddig csak a mentelmi joga védte meg a bírósági ítélettől.

2026. április 16. 13:38
null

A Tisza Párt választási győzelmének estéjén előkerült a 2023-as budapesti embervadászat egyik fő felelőse, Ilaria Salis. A szélsőbaloldali bűnszervezet, a Hammerbande tagjaként ártatlan embereket összeverő nő, – aki napjainkban EP-képviselőkét dolgozik – a Facebookon arról írt, hogy

 Magyar Péter hatalomra kerülésével abban bízik, hogy szabadon engedik bűntársát, az elsőfokon nyolc évre ítélt Maja Truxot

– idézte az olasz képviselőt a Magyar Nemzet.

Mint ismert, a szélsőbaloldali támadók évekkel ezelőtt nyolc járókelőre rontottak rá Budapest négy pontján. Áldozataikat brutálisan összeverték, néhányukat súlyosan meg is sebesítették. Valamennyi sértett „bűne” az volt, hogy terepmintás ruhában, fekete bakancsban és dzsekiben voltak, ám ők nem a február 11-i, kitörés napi rendezvény résztvevői voltak, ahogy azt támadóik feltételezték.

Salis-t védi a mentelmi joga

A lap továbbá felidézte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt folytatott büntetőeljárást. A rendőrök a támadók közül már a ruházatuk alapján felismertek néhányat, akiket aztán követni kezdtek, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Utóbbi nem más volt, mint Ilaria Salis. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera, valamint gázspray volt náluk. 

Az elkövetők közül többen már bíróság elé álltak, azonban Ilaria Salis európai parlamenti képviselő lett, így a mentelmi joga miatt megúszta a felelősségre vonást.

Mint ismert, később újabb támadókat azonosítottak, köztük a nemrég elítélt Maja Truxot. A magát nembinárisként azonosító német állampolgár bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg az ügyészség. 

A nem jogerős, elsőfokú bírósági ítélet szerint Maja Trux nyolc évet kapott.

Salis egy másik bejegyzése szerint nemcsak bűntársa kiszabadulásában, hanem a vele szemben lefolytatott büntetőeljárás felülvizsgálatában is reménykedik. Posztjában leírta, hogy a leendő miniszterelnök által eltávolítani kívánt bírók távozása számára kedvezően befolyásolhatja az eljárást.

Magyar Péterrel közösen védték be Salis-t

A Magyar Nemzet felidézte, hogy 2025 októberében mind a lopással gyanúsított Magyar Péter, mind Ilaria Salis mentelmi jogáról szavazott az Európai Parlament. A mögöttük álló pártcsaládok és szövetségeseik háttéralkuja miatt azonban egyikük mentelmi jogát sem adták ki.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Upuaut
2026. április 16. 13:55
Ez az olasz szutyok nem hallott a független bíróságról? Ilyen alakok ülnek az EP-ben, és ők kérik rajtunk a jogállamiságot. Kegyelmet már csak a köztárssági elnök adhat. Azt legfeljebb a Magyar Péter által kinevezett teszi meg.
Magyarorszag-elveszett
2026. április 16. 13:53
esvany-0 2026. április 16. 13:48 Semmi sem fog változni, a vérbírók még mindig ott ülhetnek. Sőt a gazdaságban a milliárdosok már helyezkedtek is Mészáros helyett. Wáberer, Bige, már tudja is hasznos évek jönnek. Itt egyetlen változás lesz minden téren háromszor annyiba kerül az élet mint az Orbán kormány alatt.
Coollog
2026. április 16. 13:51
Miért, az igazságszolgáltatás nem független a kormánytól?
esvany-0
2026. április 16. 13:48
"a leendő miniszterelnök által eltávolítani kívánt bírók..." Orbánnak még azt sem engedte az EU, hogy a túlkoros komcsi bírókat nyugdíjazhassa. A falu bolondja meg majd válogathat is, mint a kendermagban? Akkor mi lesz a hatalmi ágak szétválasztásával?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!