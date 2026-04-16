Előbújt Ilaria Salis: antifa barátja szabadulásában bízik Magyar Péterék győzelme után

Salis-t védi a mentelmi joga
A lap továbbá felidézte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt folytatott büntetőeljárást. A rendőrök a támadók közül már a ruházatuk alapján felismertek néhányat, akiket aztán követni kezdtek, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Utóbbi nem más volt, mint Ilaria Salis. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera, valamint gázspray volt náluk.
Az elkövetők közül többen már bíróság elé álltak, azonban Ilaria Salis európai parlamenti képviselő lett, így a mentelmi joga miatt megúszta a felelősségre vonást.
Mint ismert, később újabb támadókat azonosítottak, köztük a nemrég elítélt Maja Truxot. A magát nembinárisként azonosító német állampolgár bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg az ügyészség.
A nem jogerős, elsőfokú bírósági ítélet szerint Maja Trux nyolc évet kapott.