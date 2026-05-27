Bejelentették: A KEKVA-rendszer jól működik, ráadásul van olyan kormánytag, akinek közeli hozzátartozója jár az MCC-be

van olyan kormánytag, akinek a közeli hozzátartozója az MCC-be jár, és van olyan állami tisztségviselő – nem a Fidesz, hanem a Tisza által kinevezett és helyzetbe hozott –, akinek a közeli hozzátartozója odajár. Úgyhogy csak óvatosan, jó?”

Orbán Balázs úgy folytatta, az MCC „egy jó műhely, amit önök és az egyébként az önök környezetében lévő tehetséges emberek is igénybe vesznek, és ez szerintem így van jól.”

Nem lehet az alapítói jogokat semmibe venni, és nem az állam által adott vagyonelemeket államosítani

A fideszes képviselő szerint, ha az állam úgy dönt, hogy az általa bevitt vagyonokat vissza akarja kapni, azt meg lehet tenni és arról lehet tárgyalni.

Mint rámutatott: az ugyanis benne van a törvényben világosan, hogy az állam mit tett bele az alapítványba.

De ehhez nincs szükség Alaptörvény-módosításra – húzta alá.

Orbán Balázs szerint a Tisza által benyújtott javaslat az Alaptörvény módosításására azt jelentené, hogy bezúznak olyan alapítványokat, amelyek már a Tisza előtt léteztek és akkor is létezni fognak, amikor a Tisza már nem lesz.

Ilyet nem lehet egy demokratikus jogállamban megcsinálni,

és amikor a miniszterelnök egyébként ezzel összefüggésben fenyegeti a magyar állami vezetőket, a magyar stratégiai ágazatba tartozó vállalatoknak a vezetőit, akkor bezuhannak a részvényárfolyamok. És akkor a befektetők azon gondolkodnak, hogyha ilyet meg lehet csinálni most”, akkor vajon meg lehet-e csinálni ezután is – mondta.

Orbán Balázs aláhúzta: nem lehet olyan alapítványokat megszüntetni, amelyeknek semmi közük az államhoz, nem lehet az alapítói jogokat semmibe venni, és nem lehet olyan vagyonelemeket államosítani, amelyeket az alapítványok nem az államtól kaptak.

A fideszes politikus az MCC-vel kapcsolatban arra is felhívta a kormánypárti képviselők figyelmét: nyugodtan megnézhetik a nyilvános beszámolókat, amelyekből ki fog derülni, hogy a jelenlegi vagyon értéke magasabb, mint az akkori értéke, amikor az alapítvány kapta.

Több vagyona van az alapítványnak, többet ér ugyanaz a vagyon, mint mikor megkapta. Jobban gazdálkodott, mint hogyha az államnál lettek volna ezek a vagyonelemek”

– vonta le a következtetést.

Nyolcezer fiatal ösztöndíját veszélyeztetnék

„Van itt nyolcezer gyerek ebben a konkrét esetben. Egy részük, több tucatnyian külföldi ösztöndíjra pályáznak. És vissza fogják venni tőlük az összegeket?” – tette fel a kérdést Orbán balázs, aki szerint az Alaptörvény-módosítás ezt is tartalmazza, akár úgy, hogy a NAV zárolja a számlát annak a nyolcezer diáknak, aki menne az Ivy League egyetemekre.

Szerinte a benyújtott módosítás szövege ezt a kaput nyitja ki „és ezt a kaput szerintem önök sem szeretnék kinyitni, mert az egyébként Magyarország érdeke, hogy ezt a kaput ne nyissuk ki.”

Orbán Balázs beszéde végén a kormánytól józanságot, higgadtságot és tárgyalást kért.

