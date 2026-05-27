Az internetről tudták meg Kispesten, hogy kirúgják a főnököt

A labdarúgó NB II-ből feljutott Budapest Honvéd menesztett szakvezetője, Feczkó Tamás szerint egy edzőt akkor is kirúghatnak, ha elvégezte a feladatát. A kispesti egyesülettel közös megegyezéssel szerződést bontott 48 éves szakember az M1 aktuális csatorna Nemzeti Sporthíradójában szerdán kiemelte, csalódásként élte meg a vezetőség döntését, mert két fordulóval az idény vége előtt, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia utáni bajnokit követő első edzést megelőzően, az interneten értesült az esetleges menesztéséről.

Feczkó Tamás másfél évig dolgozott Kispesten (Fotó: honvedfc.hu)

„Az elmúlt másfél évben azért dolgoztunk a stábommal és a játékosokkal közösen, hogy a Honvéd visszajusson az élvonalba, ahova ilyen patinás klub való” – nyilatkozott az edző, aki 2024 decemberében vette át a szakmai munka irányítását az utolsó helyen szerénykedő csapatnál, s amellyel a tavaszi idény végére a nyolcadik helyen végzett.