Az internetről tudták meg Kispesten, hogy kirúgják a főnököt

Parádés lezárás: a kispesti hős faarccal trollkodta szét a megható interjú végét
Feczkó Tamásnak van ám humorérzéke.
Feczkó Tamás először az interneten értesült arról, hogy meneszthetik a Honvédtól. A szakember nem tagadja, csalódásként élte meg a vezetőség döntését.
A labdarúgó NB II-ből feljutott Budapest Honvéd menesztett szakvezetője, Feczkó Tamás szerint egy edzőt akkor is kirúghatnak, ha elvégezte a feladatát. A kispesti egyesülettel közös megegyezéssel szerződést bontott 48 éves szakember az M1 aktuális csatorna Nemzeti Sporthíradójában szerdán kiemelte, csalódásként élte meg a vezetőség döntését, mert két fordulóval az idény vége előtt, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia utáni bajnokit követő első edzést megelőzően, az interneten értesült az esetleges menesztéséről.
„Az elmúlt másfél évben azért dolgoztunk a stábommal és a játékosokkal közösen, hogy a Honvéd visszajusson az élvonalba, ahova ilyen patinás klub való” – nyilatkozott az edző, aki 2024 decemberében vette át a szakmai munka irányítását az utolsó helyen szerénykedő csapatnál, s amellyel a tavaszi idény végére a nyolcadik helyen végzett.
„Ezután a vezetőség két évet adott a feljutásra, ami a következő szezonban sikerült is. Lehet, hogy túl korán” – mondta, utalva arra, ha idén nem sikerült volna az NB I-es részvétel kiharcolása, talán még lenne munkája Kispesten. Hozzátette, hogy a feljutással a szerződése automatikusan meghosszabbodott, ezért sem érti a vezetőséget, amely csak annyit közölt vele, hogy mással képzeli el a jövőt, hanem a hírek szerint egy spanyol szakemberrel.
Mindenki máshogy látja a labdarúgást, egy edzőt pedig akkor is kirúghatnak, ha elvégezte a feladatát
– fogalmazott.
Egyelőre egyetlen megkeresést sem kaptam, de természetesen szeretnék az élvonalban dolgozni
– zárta a szakvezető.
A kispesti klub csupán egy rövid közleményben számolt be Feczkó leváltásáról, a következő szezonra vonatkozó szakmai döntésekről pedig a későbbiekben ad tájékoztatást.
Nyitókép: MTI / Purger Tamás