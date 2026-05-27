Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Feczkó Tamás Kispest Budapest Honvéd

Az internetről tudták meg Kispesten, hogy kirúgják a főnököt

2026. május 27. 17:55

Feczkó Tamás először az interneten értesült arról, hogy meneszthetik a Honvédtól. A szakember nem tagadja, csalódásként élte meg a vezetőség döntését.

2026. május 27. 17:55
null

A labdarúgó NB II-ből feljutott Budapest Honvéd menesztett szakvezetője, Feczkó Tamás szerint egy edzőt akkor is kirúghatnak, ha elvégezte a feladatát. A kispesti egyesülettel közös megegyezéssel szerződést bontott 48 éves szakember az M1 aktuális csatorna Nemzeti Sporthíradójában szerdán kiemelte, csalódásként élte meg a vezetőség döntését, mert két fordulóval az idény vége előtt, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia utáni bajnokit követő első edzést megelőzően, az interneten értesült az esetleges menesztéséről.

Kispest, Budapest Honvéd, Feczkó Tamás
Feczkó Tamás másfél évig dolgozott Kispesten (Fotó: honvedfc.hu)

„Az elmúlt másfél évben azért dolgoztunk a stábommal és a játékosokkal közösen, hogy a Honvéd visszajusson az élvonalba, ahova ilyen patinás klub való” – nyilatkozott az edző, aki 2024 decemberében vette át a szakmai munka irányítását az utolsó helyen szerénykedő csapatnál, s amellyel a tavaszi idény végére a nyolcadik helyen végzett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Ezután a vezetőség két évet adott a feljutásra, ami a következő szezonban sikerült is. Lehet, hogy túl korán” – mondta, utalva arra, ha idén nem sikerült volna az NB I-es részvétel kiharcolása, talán még lenne munkája Kispesten. Hozzátette, hogy a feljutással a szerződése automatikusan meghosszabbodott, ezért sem érti a vezetőséget, amely csak annyit közölt vele, hogy mással képzeli el a jövőt, hanem a hírek szerint egy spanyol szakemberrel.

Mindenki máshogy látja a labdarúgást, egy edzőt pedig akkor is kirúghatnak, ha elvégezte a feladatát

– fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Feczkó Tamás korábban 

  • a Balmazújvárost 
  • és az MTK Budapestet 

is feljuttatta az élvonalba, jelenleg pedig abban bízik, hogy kap ajánlatot valamelyik klubtól, lehetőleg az NB I-ből.

Egyelőre egyetlen megkeresést sem kaptam, de természetesen szeretnék az élvonalban dolgozni

– zárta a szakvezető.

A kispesti klub csupán egy rövid közleményben számolt be Feczkó leváltásáról, a következő szezonra vonatkozó szakmai döntésekről pedig a későbbiekben ad tájékoztatást.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
20260412
2026. május 27. 20:40
"ezért sem érti a vezetőséget, amely csak annyit közölt vele, hogy mással képzeli el a jövőt, hanem a hírek szerint egy spanyol szakemberrel." Ja, ha lesz rá pénz. Ha nem , akkor esetleg visszasomfordálnak hozzád, hogy nem is úgy gondoltuk, csak valami kommunikációs zavar volt. Amúgy nem féltelek. Az edzőkeringő ad majd lehetőséget.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!