Ez ám a meglepetés: rendőrök lepték el a miniszterelnök pártjának székházát Spanyolországban

Válságban a spanyol baloldal, de nem véletlenül jutottak ide
Korrupció kíséri az útjukat mindenhol. Szakértőt kérdeztünk.
Pedro Sánchez kormánya újabb kellemetlen botránnyal találta szembe magát, miközben a baloldali kabinet körül egyre nő a politikai feszültség. A szocialisták madridi székházában tartott hatósági akció tovább fokozta a spanyolországi korrupciós botrány miatt kialakult politikai nyomást.
Spanyolországban már szinte menetrendszerűen érkeznek az újabb korrupciós ügyek, ám ezúttal a botrány közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnök pártjának központját érte el. A Politico beszámolója szerint a Guardia Civil elit nyomozóegysége, a Központi Operatív Egység (UCO) szerdán razziát tartott a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) madridi székházában.
A lap szerint a nyomozók bizonyítékokat kerestek egy folyamatban lévő vizsgálathoz, amely a kormánypárt állítólagos illegális finanszírozásával kapcsolatos. A hatóságok a madridi Ferraz utcai központban dokumentumokat és egyéb anyagokat próbáltak begyűjteni. A lap arra is emlékeztetett, hogy mindössze egy héttel korábban emeltek vádat José Luis Rodríguez Zapatero korábbi miniszterelnök ellen. Zapatero Sánchez egyik legfontosabb politikai szövetségesének számít a spanyol baloldalon.
A volt kormányfőt pénzmosással, befolyással üzérkedéssel és más bűncselekményekkel gyanúsítják egy légitársasági mentőcsomag ügyében.
A helyzet azért is különösen kínos a szocialisták számára, mert Sánchez kisebbségi kormánya már hónapok óta komoly politikai nyomás alatt áll. A miniszterelnök parlamenti többsége ugyanis nagyrészt regionális pártok támogatásán múlik, ezek a szövetségesek pedig egyre óvatosabbá váltak a folyamatos korrupciós botrányok miatt.
Az El Confidencial még súlyosabb részleteket közölt a háttérben zajló nyomozásról. A portál szerint a hatóságok egy olyan hálózat ügyében vizsgálódnak, amely a Spanyol Szocialista Munkáspárthoz köthető „árnyékszervezetet” finanszírozhatott jelentős összegekkel. A cikk szerint a nyomozást Santiago Pedraz bíró irányítja, és az ügyben kilenc különböző bűncselekmény gyanúja merült fel, többek között:
Az El Confidencial arról írt, hogy a hatóságok szerint a pártból szervezhették meg azokat a műveleteket, amelyekkel a PSOE állítólag saját ellenségeit próbálta lejáratni. A lap szerint az érintettek között ügyészek, bírák, valamint magának az UCO nyomozóegységnek a tagjai is szerepeltek. A nyomozás egyik központi alakja Leire Díez, akit a spanyol sajtó a PSOE „vízvezeték-szerelőjeként” emleget. A hatóságok szerint hozzá köthető az a hálózat, amelyhez a pártvezetésből is érkezhettek kifizetések. Az El Confidencial szerint ezeket a tranzakciókat később hamis számlákkal próbálhatták elfedni.
A vizsgálat során Ana María Fuentes, a PSOE jelenlegi gazdasági vezetője is a gyanúsítottak közé került.
A lap szerint a bíró legalább bűnrészesként tekint rá az ügyben, de hamis kereskedelmi dokumentumok kiállítása miatt akár közvetlen felelősség is terhelheti.
A Politico szerint a botrány politikai következményei is egyre komolyabbak. A Baszk Nacionalista Párt vezetője, Aitor Esteban már arról beszélt, hogy Sáncheznek az év vége előtt előrehozott választásokat kellene kiírnia.
A politikus szerint nagyon nehéz lesz a miniszterelnöknek kitöltenie a jelenlegi parlamenti ciklust 2027-ig, különösen úgy, hogy a kormány stabil többség nélkül működik, miközben folyamatosan újabb korrupciós ügyek kerülnek elő.
A katalán Republikánus Baloldal politikusa, Gabriel Rufián szintén figyelmeztette a szocialistákat. Kijelentette: ha bebizonyosodik az illegális pártfinanszírozás, pártja választásokat fog követelni. A politikus emlékeztetett arra is, hogy korábban éppen korrupciós ügyek miatt támogatták Mariano Rajoy jobboldali kormányának megbuktatását.
Az El Confidencial szerint a nyomozók nemcsak a pártközpontban, hanem több érintett politikus és üzletember otthonában is házkutatásokat tartottak vagy készülnek tartani.
A hatóságok dokumentumokat, elektronikus fájlokat és banki mozgásokat vizsgálnak, amelyek szerintük egy párhuzamos pénzügyi rendszer működésére utalhatnak. A lap arról is írt, hogy a gyanú szerint készpénzes kifizetések történhettek a párt központjában, sőt egyes vallomások szerint borítékokban adtak át nagyobb összegeket.
A nyomozók szerint a PSOE finanszírozása hónapok óta a spanyol igazságszolgáltatás célkeresztjében van.
Különösen kínos mindez Sánchez számára, mert a spanyol baloldal évek óta a korrupcióellenes politika egyik legfőbb képviselőjeként próbál fellépni. Most azonban egyre több ügy mutat arra, hogy a korrupció gyanúja immár közvetlenül a kormányzó párt legfelsőbb köreit is elérhette.
