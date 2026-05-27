Ez ám a meglepetés: rendőrök lepték el a miniszterelnök pártjának székházát Spanyolországban

Spanyolországban már szinte menetrendszerűen érkeznek az újabb korrupciós ügyek, ám ezúttal a botrány közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnök pártjának központját érte el. A Politico beszámolója szerint a Guardia Civil elit nyomozóegysége, a Központi Operatív Egység (UCO) szerdán razziát tartott a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) madridi székházában.

Spanyolországban újra forrnak az indulatok, főhet Pedro Sánchez feje

A lap szerint a nyomozók bizonyítékokat kerestek egy folyamatban lévő vizsgálathoz, amely a kormánypárt állítólagos illegális finanszírozásával kapcsolatos. A hatóságok a madridi Ferraz utcai központban dokumentumokat és egyéb anyagokat próbáltak begyűjteni. A lap arra is emlékeztetett, hogy mindössze egy héttel korábban emeltek vádat José Luis Rodríguez Zapatero korábbi miniszterelnök ellen. Zapatero Sánchez egyik legfontosabb politikai szövetségesének számít a spanyol baloldalon.