Spanyol Szocialista Munkáspárt korrupció Pedro Sanchez Spanyolország

Ez ám a meglepetés: rendőrök lepték el a miniszterelnök pártjának székházát Spanyolországban

2026. május 27. 16:50

Pedro Sánchez kormánya újabb kellemetlen botránnyal találta szembe magát, miközben a baloldali kabinet körül egyre nő a politikai feszültség. A szocialisták madridi székházában tartott hatósági akció tovább fokozta a spanyolországi korrupciós botrány miatt kialakult politikai nyomást.

Spanyolországban már szinte menetrendszerűen érkeznek az újabb korrupciós ügyek, ám ezúttal a botrány közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnök pártjának központját érte el. A Politico beszámolója szerint a Guardia Civil elit nyomozóegysége, a Központi Operatív Egység (UCO) szerdán razziát tartott a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) madridi székházában.

Spanyolországban újra forrnak az indulatok, főhet Pedro Sánchez feje
Forrás: Oscar DEL POZO / AFP

A lap szerint a nyomozók bizonyítékokat kerestek egy folyamatban lévő vizsgálathoz, amely a kormánypárt állítólagos illegális finanszírozásával kapcsolatos. A hatóságok a madridi Ferraz utcai központban dokumentumokat és egyéb anyagokat próbáltak begyűjteni. A lap arra is emlékeztetett, hogy mindössze egy héttel korábban emeltek vádat José Luis Rodríguez Zapatero korábbi miniszterelnök ellen. Zapatero Sánchez egyik legfontosabb politikai szövetségesének számít a spanyol baloldalon. 

A volt kormányfőt pénzmosással, befolyással üzérkedéssel és más bűncselekményekkel gyanúsítják egy légitársasági mentőcsomag ügyében.

A helyzet azért is különösen kínos a szocialisták számára, mert Sánchez kisebbségi kormánya már hónapok óta komoly politikai nyomás alatt áll. A miniszterelnök parlamenti többsége ugyanis nagyrészt regionális pártok támogatásán múlik, ezek a szövetségesek pedig egyre óvatosabbá váltak a folyamatos korrupciós botrányok miatt.

Az El Confidencial még súlyosabb részleteket közölt a háttérben zajló nyomozásról. A portál szerint a hatóságok egy olyan hálózat ügyében vizsgálódnak, amely a Spanyol Szocialista Munkáspárthoz köthető „árnyékszervezetet” finanszírozhatott jelentős összegekkel. A cikk szerint a nyomozást Santiago Pedraz bíró irányítja, és az ügyben kilenc különböző bűncselekmény gyanúja merült fel, többek között:

  • bűnszervezet működtetése, 
  • vesztegetés, 
  • hamis tanúzásra való felbujtás, 
  • hamis dokumentumok készítése, 
  • befolyással üzérkedés 
  • és állami intézmények elleni bűncselekmény is.

Az El Confidencial arról írt, hogy a hatóságok szerint a pártból szervezhették meg azokat a műveleteket, amelyekkel a PSOE állítólag saját ellenségeit próbálta lejáratni. A lap szerint az érintettek között ügyészek, bírák, valamint magának az UCO nyomozóegységnek a tagjai is szerepeltek. A nyomozás egyik központi alakja Leire Díez, akit a spanyol sajtó a PSOE „vízvezeték-szerelőjeként” emleget. A hatóságok szerint hozzá köthető az a hálózat, amelyhez a pártvezetésből is érkezhettek kifizetések. Az El Confidencial szerint ezeket a tranzakciókat később hamis számlákkal próbálhatták elfedni.

A vizsgálat során Ana María Fuentes, a PSOE jelenlegi gazdasági vezetője is a gyanúsítottak közé került. 

A lap szerint a bíró legalább bűnrészesként tekint rá az ügyben, de hamis kereskedelmi dokumentumok kiállítása miatt akár közvetlen felelősség is terhelheti.

Spanyolországban már választásokat emlegetnek

A Politico szerint a botrány politikai következményei is egyre komolyabbak. A Baszk Nacionalista Párt vezetője, Aitor Esteban már arról beszélt, hogy Sáncheznek az év vége előtt előrehozott választásokat kellene kiírnia.

A politikus szerint nagyon nehéz lesz a miniszterelnöknek kitöltenie a jelenlegi parlamenti ciklust 2027-ig, különösen úgy, hogy a kormány stabil többség nélkül működik, miközben folyamatosan újabb korrupciós ügyek kerülnek elő.

A katalán Republikánus Baloldal politikusa, Gabriel Rufián szintén figyelmeztette a szocialistákat. Kijelentette: ha bebizonyosodik az illegális pártfinanszírozás, pártja választásokat fog követelni. A politikus emlékeztetett arra is, hogy korábban éppen korrupciós ügyek miatt támogatták Mariano Rajoy jobboldali kormányának megbuktatását.

Az El Confidencial szerint a nyomozók nemcsak a pártközpontban, hanem több érintett politikus és üzletember otthonában is házkutatásokat tartottak vagy készülnek tartani. 

A hatóságok dokumentumokat, elektronikus fájlokat és banki mozgásokat vizsgálnak, amelyek szerintük egy párhuzamos pénzügyi rendszer működésére utalhatnak. A lap arról is írt, hogy a gyanú szerint készpénzes kifizetések történhettek a párt központjában, sőt egyes vallomások szerint borítékokban adtak át nagyobb összegeket

A nyomozók szerint a PSOE finanszírozása hónapok óta a spanyol igazságszolgáltatás célkeresztjében van.

Különösen kínos mindez Sánchez számára, mert a spanyol baloldal évek óta a korrupcióellenes politika egyik legfőbb képviselőjeként próbál fellépni. Most azonban egyre több ügy mutat arra, hogy a korrupció gyanúja immár közvetlenül a kormányzó párt legfelsőbb köreit is elérhette.

Nyitókép: Oscar DEL POZO / AFP

survivor
2026. május 27. 17:16
"Leire Díez, akit a spanyol sajtó a PSOE „vízvezeték-szerelőjeként” emleget." Mészáros Lölö arra járt ? :-))) :-)) P.S.Orbánnak mindig igaza LESZ.
