A lipcsei összecsapások megmutatták, miért kell a magyar rendőrségnek észnél lenni

Rekordkészültség Budapesten: minden a feje tetejére áll a BL-döntő miatt
A BKK sűríti a járatait, az autót jobb elfelejteni.
Két embert őrizetbe vettek, két rendfenntartó könnyebb sérüléseket szenvedett a Konferencia-liga döntője előtt Lipcsében. A harmadik számú nemzetközi kupasorozat fináléját az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano vívja szerda este.
Az esti labdarúgó Konferencia-liga-döntőre készülő Crystal Palace és Rayo Vallecano szurkolói összecsaptak Lipcsében – közölte szerdán a német rendőrség. A spanyol együttes drukkereinek mintegy 300 fős csoportja az angol gárda szurkolóira támadt, akik a belvárosban éttermek előtt ültek, és üvegekkel, söröspoharakkal, székekkel dobálták meg őket.
Egy másik incidensben is közbeavatkozott a rendőrség, amikor körülbelül hatvan Palace-drukker provokálta a spanyolokat.
A hatóságok tájékoztatása szerint két embert őrizetbe vettek, két rendfenntartó pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
A harmadik számú európai kupasorozat történetének ötödik fináléját szerdán 21 órától Lipcsében rendezik.
(MTI)
Nyitókép: WOJTEK RADWANSKI / AFP