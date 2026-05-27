Publicisztikában szólította meg Orbán Viktort Bencsik András: azonnal megérkezett a válasz

Bencsik András a szerdai, Demokratán megjelent publicisztikájában a jobboldal öntudatra ébredésének idejéről, önmeghatározásának legfőbb kérdéseiről írt. „Miközben a bosszú és a proletár idiotizmus édes perceit éli a szitás kommandó, mintha csak azt mondanák, a kampány soha nem érhet véget, a lassan éledező jobboldal számára eljött az öntudatra ébredés ideje” – írja a Demokrata főszerkesztője. A szerző szerint el kell hagyni a „jobboldal” önmeghatározást, hiszen „a történeti baloldal elpárolgott a politikai erőtérből, és egy démon maradt a helyén, amely viszont a permanens gyűlöleten kívül szinte semmi más minőséget nem mutat”. Bencsik szerint a „patrióta” szóval írható le leginkább a tábor.

Ezt követően arra a kérdésre kell megtalálni a választ, hogy együtt-e vagy külön? „Magyarul, hogyan viszonyuljon egymáshoz a fideszes és a kereszténydemokrata közeg? A válasz tőlük függetlenül már megszületett: a démont csak egy nagy, erős és jól szervezett társadalmi és politikai mozgalom tudja elűzni” – hansúlyozza Bencsik.