Publicisztikában szólította meg Orbán Viktort Bencsik András: azonnal megérkezett a válasz

2026. május 27. 13:57

„Orbán Viktorra vár a feladat. Alkalmas és képes a patrióta mozgalom megszervezésére. A patrióták kedvenc szóhasználatával: Viktorra várunk” – fogalmazott a Demokrata főszerkesztője. Majd jött is Orbán válasza.

Bencsik András a szerdai, Demokratán megjelent publicisztikájában a jobboldal öntudatra ébredésének idejéről, önmeghatározásának legfőbb kérdéseiről írt. „Miközben a bosszú és a proletár idiotizmus édes perceit éli a szitás kommandó, mintha csak azt mondanák, a kampány soha nem érhet véget, a lassan éledező jobboldal számára eljött az öntudatra ébredés ideje” – írja a Demokrata főszerkesztője. A szerző szerint el kell hagyni a „jobboldal” önmeghatározást, hiszen „a történeti baloldal elpárolgott a politikai erőtérből, és egy démon maradt a helyén, amely viszont a permanens gyűlöleten kívül szinte semmi más minőséget nem mutat”. Bencsik szerint a „patrióta” szóval írható le leginkább a tábor.

Ezt követően arra a kérdésre kell megtalálni a választ, hogy együtt-e vagy külön? „Magyarul, hogyan viszonyuljon egymáshoz a fideszes és a kereszténydemokrata közeg? A válasz tőlük függetlenül már megszületett: a démont csak egy nagy, erős és jól szervezett társadalmi és politikai mozgalom tudja elűzni” – hansúlyozza Bencsik.

Utolsó kérdésként pedig azt firtatja: ki tegye meg az első lépést?

Erre is van már válasz. Orbán Viktorra vár a feladat. Alkalmas és képes a patrióta mozgalom megszervezésére. A patrióták kedvenc szóhasználatával: Viktorra várunk”

– zárta publicisztikáját Bencsik András, amire szerda délután meg is érkezett a válasz:

„Válasz Bencsik Andrásnak. Jövök!” – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 104 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. május 27. 16:47
Ember küzdj , és bízva , bízzál , Orbán Viktor , kormányozzál !
Palatin
2026. május 27. 16:43
Nagyon jó szervezö-készségem van, szinte mindig vezetö-állásban voltam, de soha nem szakadtam el a közvetlen alkotói szinttöl, kvázi ha agrármérnök lennék együtt kapálnék a parasztokkal. Ezzel elégedett is vagyok. De politikus soha nem lennék, mert erös igényem van arra, hogy a munkám eredményeit elismerjék. Még nem fordult elö, hogy ez megtörtént volna,de ha elöfordulna, akkor nyomban otthagynám az egész bandát. Azt soha nem el nem tudnám viselni, hogy az "ellenem vétkezöket" vezessem, az ö érdekükben, úgy hogy nekik is jól menjen a soruk. Én az ilyen bagázsnak nem dolgoznék. Az igazi politikusokban azt értékelem a legmagasabbra, hogy erre képesek. Bár egy kiscsit sajnálom is öket Erre én nem lennék képes, Orbán helyében itt hagynám az országot, "egyétek meg amit föztetek" mottóval. Ezért nem vagyok politikus, eszembe sem jut, nincs az a pénz, amiért erre válalkoznék. Ez tiszta sor. De vannak, akik hasonlóan éreznek a politikai pályával szemben, de ök a pénzért mégis megteszik.
Élő Éva
2026. május 27. 16:30
A libsi sokszínűség mítoszt ott kell hagyni a szemétdombon ahova a történelem ép most juttatja a nyugati országokban. A Csurka féle harmadik út végül megkerülhetetlen lesz, már csak a demográfiai lejtőn való zuhanás miatt is. Nincs jobb, meg bal, meg libsi, Ezek csak díszgombok a megmaradás kabátján. Isten van, haza van, család van. Vegyük észre, hogy mi történik a világban, darabokra hullik minden. Ideje kiszállni a libsi homokozóból. Vagy együtt maradunk életben, vagy sehogy. Az új politikai felállásnak az ember valódi antropológiájából kell kiindulni, nem pedig agyament társadalom-mérnökösködésből. Hogy ki lesz a vezető? Majd a lélek ereje meg fogja mutatni. A hídon meg akkor kell átmenni, amikor oda érünk.
jattila
2026. május 27. 16:22
A választás éppen csak véget ért és már mennyi hülyeséget csináltak a "szitások". Legyünk egy kicsit türelmesebbek, kicsinálják saját magukat. Viszont a magas labdákat MINDIG le kell ütni, nem szabad kihagyni és úriemberkedni!!! A választás éjszakáján nagyon ki voltam akadva OV-ra, de azóta lenyugodtam egy kicsit és most már úgy látom, hogy vele is bőven van esély a választási győzelemre. Olyan sokkal jár a vetélytársai előtt, hogy ezt is meg fogja oldani. A mostani győztesek elfelejtik, hogy még egyszer ilyen szerencsés csillagállás (sok tényező kedvező együttállása) nem lesz, mert már most is van aki másképpen döntene. Ettől függetlenül azzal egyetértek, hogy a korábbi vezetők maguknak köszönhetik azt a helyzetet, amit most rájuk zúdul. Remélem, a következő választásra már kiteszik a közéjük nem valókat. +1 A politikai innovációt bízzák OV-ra, ha valaki, akkor ő biztos képes lesz megoldani.
