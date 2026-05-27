Nekiment Brüsszelnek a korábbi lengyel külügyminiszter: „Von der Leyenék tudatosan félrevezették Kijevet”

Zelenszkij elutasította a fokozatos EU-csatlakozást, teljes jogokat követel
Az ukrán elnök világossá tette, hogy Kijev nem fogad el köztes megoldást Brüsszeltől
Jacek Czaputowicz szerint Brüsszel húzása kérdéseket vet fel az EU biztonsági garanciáinak megbízhatóságával kapcsolatban más országok számára is.
A Rzeczpospolitára írt véleménycikket Jacek Czaputowicz Lengyelország korábbi külügyminisztere. Rámutatott, az Európai Unió visszalépett Ukrajna teljes jogú tagságának ígéretétől, annak ellenére, hogy korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnököt okolták a bővítés akadályozásáért.
Most Franciaország, Németország, Olaszország és Hollandia vezetői váltak a fő ellenzőkké
– emelte ki a korábban Mateusz Morawiecki kormányában szolgáló Czaputowicz.
Friedrich Merz német kancellár „társult tagságot ” javasolt Ukrajnának, amit azonban több tagállam és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elutasított.
A szerző kiemeli: Brüsszel tudatosan félrevezette Kijevet, ami kérdéseket vet fel az EU biztonsági garanciáinak megbízhatóságával kapcsolatban más országok számára is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: KAREN MINASYAN / AFP