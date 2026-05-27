nemzetgazdasági minisztérium szolgáltatás bank áremelkedés

Itt a bejelentés: durván megdrágulhatnak a banki szolgáltatások júliustól

2026. május 27. 08:55

A díjstop kifutása után több hazai bank jelentős, akár közel 10 százalékos díjemelésre készül, amely júliustól érezhetően megdrágíthatja a pénzügyi szolgáltatásokat.

Június 30-án lejár a hazai bankok által vállalt önkéntes díjstop, amelyet a pénzintézetek a Nemzetgazdasági Minisztérium nyomására vezettek be, és amely 2024. december 31-i árszint befagyasztását jelentette. A korlátozás megszűnésével a bankok szabadon módosíthatják díjaikat, és több szereplő már jelezte is, hogy júliustól emelés jön – írja az Index

A piacon már most kirajzolódik az áremelési hullám: egyes bankok 4–4,4 százalékos korrekciót alkalmaznak, míg más pénzintézetek ennél jóval nagyobb, akár 8–10 százalékos díjemelést is végrehajtanak. A CIB Bank például a tavalyi elmaradt emelést is érvényesíti, így 

összességében közel 8 százalékos növekedéssel számolhatnak az ügyfelek.

A legnagyobb szereplők közül az OTP Bank előzetes tájékoztatása szerint körülbelül 4 százalékos emelés várható, míg az Erste, az UniCredit és a Raiffeisen is hasonló, 4,4 százalék körüli díjkorrekciót jelentett be júliusi hatállyal. Az MBH Bank egyelőre nem közölt végleges döntést, de várhatóan szintén a nyári hónapokban léphet.

A bankszektor mellett más területeken is megjelenik az inflációkövető árazás: a távközlési és internetszolgáltatók is 4,4 százalék körüli emelést terveznek. A díjstop kifutásával így széles körű, több ágazatot érintő drágulási hullám indulhat el Magyarországon.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. május 27. 09:26
Unod már, hogy túl jó dolgod van? Szeretnél több adót fizetni? Szeretnél kétszeres, háromszoros rezsit fizetni? Szeretnél dupla áron tankolni? Szeretnéd, ha megszűnne a 13. havi, 14. havi nyugdíj? Szeretnéd, hogy a családi adókedvezményeket megszüntessék? Szeretnéd ha megszüntetnék az anyák adómentességét? Szeretnéd hogy leálljanak az építkezések és felújítások? Szeretnél munkanélküliséget? Szeretnél brutális megszorításokat? Szeretnéd újra az IMF-et? Szeretnél illegális migránsokat, menekülttáborokat? Szeretnéd, hogy a nemzeti vagyont ismét külföldi kézre játsszák? Önsorsrontó vagy? Akkor szavazz a Tiszára!
Ergit
2026. május 27. 09:26
10%-os emelés az semmi ahhoz képest, hogy 2 év alatt folyamatosan, majd minden hónapban emeltek 10%-t!! És az tetszik a legjobban, amikor megkérdezik, melyik bankot szeretem. :D Hogy lehet szeretni egy olyan céget, amelyik csak a pénzedre hajt!!!!
cutcopy
2026. május 27. 09:25 Szerkesztve
Változást akartunk, kezdődik, végül is hónapokig figyelmezették az embereket hogy a bankvilágból érkezik a tiszás pénzügyminiszter..
lendvaiildiko
2026. május 27. 09:16
Végre, alig vártam már, hogy többet fizessek! Mllyen más lesz ez az érzés, hogy nem olcsó támogatott árakon bankolok, tankolok, vásárolok. Büszkén fizetem majd a sokszorosát és jó esik az, ha megsimogatják Bódis úr/asszony és Peter buksiját Brüsszelből. Remélkjük, majd a hónap végén jelentős pénzösszeget tehetek be abba a bankba, amely kirabol. Kíváncsik leszek arra, hogy szeptemberre kelve lesz-e olyan választó, aki bevállalja, hogy tiszássá lett..... Csak a székely mondás jut eszembe: a szarnak s a kárnak nincs gazdája....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!