Itt a bejelentés: durván megdrágulhatnak a banki szolgáltatások júliustól

A magyar sajátosságokkal bíró liberális modell működhet, de félő, hogy csak a vállalatok profitjában látszanak majd az eredmények.
A díjstop kifutása után több hazai bank jelentős, akár közel 10 százalékos díjemelésre készül, amely júliustól érezhetően megdrágíthatja a pénzügyi szolgáltatásokat.
Június 30-án lejár a hazai bankok által vállalt önkéntes díjstop, amelyet a pénzintézetek a Nemzetgazdasági Minisztérium nyomására vezettek be, és amely 2024. december 31-i árszint befagyasztását jelentette. A korlátozás megszűnésével a bankok szabadon módosíthatják díjaikat, és több szereplő már jelezte is, hogy júliustól emelés jön – írja az Index.
A piacon már most kirajzolódik az áremelési hullám: egyes bankok 4–4,4 százalékos korrekciót alkalmaznak, míg más pénzintézetek ennél jóval nagyobb, akár 8–10 százalékos díjemelést is végrehajtanak. A CIB Bank például a tavalyi elmaradt emelést is érvényesíti, így
összességében közel 8 százalékos növekedéssel számolhatnak az ügyfelek.
A legnagyobb szereplők közül az OTP Bank előzetes tájékoztatása szerint körülbelül 4 százalékos emelés várható, míg az Erste, az UniCredit és a Raiffeisen is hasonló, 4,4 százalék körüli díjkorrekciót jelentett be júliusi hatállyal. Az MBH Bank egyelőre nem közölt végleges döntést, de várhatóan szintén a nyári hónapokban léphet.
A bankszektor mellett más területeken is megjelenik az inflációkövető árazás: a távközlési és internetszolgáltatók is 4,4 százalék körüli emelést terveznek. A díjstop kifutásával így széles körű, több ágazatot érintő drágulási hullám indulhat el Magyarországon.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán