Itt a bejelentés: durván megdrágulhatnak a banki szolgáltatások júliustól

Június 30-án lejár a hazai bankok által vállalt önkéntes díjstop, amelyet a pénzintézetek a Nemzetgazdasági Minisztérium nyomására vezettek be, és amely 2024. december 31-i árszint befagyasztását jelentette. A korlátozás megszűnésével a bankok szabadon módosíthatják díjaikat, és több szereplő már jelezte is, hogy júliustól emelés jön – írja az Index.

A piacon már most kirajzolódik az áremelési hullám: egyes bankok 4–4,4 százalékos korrekciót alkalmaznak, míg más pénzintézetek ennél jóval nagyobb, akár 8–10 százalékos díjemelést is végrehajtanak. A CIB Bank például a tavalyi elmaradt emelést is érvényesíti, így