Kiszivárgott Zelenszkij kódneve – újabb fordulatot vehet az ukrán korrupciós botrány

Karácsonyt óvóhelyre kellett vinni Kijevben, miután Zelenszkijjel találkozott
A főpolgármester kedden vette át a Savior City díjat.
A kellemetlen ügy középpontjában egy Kijev melletti településen található luxusingatlan-fejlesztés áll.
Újabb fordulatot vehet az ukrán korrupciós válság, amely már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legszűkebb politikai környezetét is érinti, miközben Oroszország tovább fokozza a Kijev elleni légicsapásokat. A Die Welt oknyomozó riportja szerint kiszivárgott az ukrán államfő kódneve is, ami tovább erősítheti a gyanút, hogy Zelenszkij neve is felmerülhet az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak körül kibontakozó korrupciós ügyben.
A riport alapján az ukrán hatóságok által rögzített, lehallgatott telefonbeszélgetésekben több alkalommal is elhangzik a „Wowa” kódnév. A gyanú szerint ez magára Zelenszkij elnökre utalhat, bár az állami Korrupcióellenes Hatóság, a NABU megerősítette, hogy az államfő jelenleg nem érintett a büntetőeljárásban. Ennek ellenére a politikai nyomás egyre erősödik az ukrán elnökön.
A botrány középpontjában egy Kijev melletti településen található luxusingatlan-fejlesztés áll. A nyomozók által közzétett felvételek szerint egy zárt komplexumról van szó, ahol négy, egyenként mintegy ezer négyzetméteres luxusvilla épült. A vádak alapján a projekthez több millió eurós pénzmosási hálózat kapcsolódhatott, amelyet kormányközeli tisztviselők hozhattak létre a háború kellős közepén.
Andrij Jermak a háború kitörése óta Zelenszkij elnök legközelebbi bizalmasának és Ukrajna második legbefolyásosabb emberének számított. A felmerült vádak miatt tavaly novemberben lemondott hivataláról. A közelmúltban előzetes letartóztatásba helyezték, a napokban azonban egy kijevi bíróság 140 millió hrivnyás, vagyis körülbelül 2,7 millió eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezte.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
