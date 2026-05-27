korrupció zelenszkij nabu elnök fordulat kijev

Kiszivárgott Zelenszkij kódneve – újabb fordulatot vehet az ukrán korrupciós botrány

2026. május 27. 06:28

A kellemetlen ügy középpontjában egy Kijev melletti településen található luxusingatlan-fejlesztés áll.

Újabb fordulatot vehet az ukrán korrupciós válság, amely már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legszűkebb politikai környezetét is érinti, miközben Oroszország tovább fokozza a Kijev elleni légicsapásokat. A Die Welt oknyomozó riportja szerint kiszivárgott az ukrán államfő kódneve is, ami tovább erősítheti a gyanút, hogy Zelenszkij neve is felmerülhet az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak körül kibontakozó korrupciós ügyben.

A riport alapján az ukrán hatóságok által rögzített, lehallgatott telefonbeszélgetésekben több alkalommal is elhangzik a „Wowa” kódnév. A gyanú szerint ez magára Zelenszkij elnökre utalhat, bár az állami Korrupcióellenes Hatóság, a NABU megerősítette, hogy az államfő jelenleg nem érintett a büntetőeljárásban. Ennek ellenére a politikai nyomás egyre erősödik az ukrán elnökön.

A botrány középpontjában egy Kijev melletti településen található luxusingatlan-fejlesztés áll. A nyomozók által közzétett felvételek szerint egy zárt komplexumról van szó, ahol négy, egyenként mintegy ezer négyzetméteres luxusvilla épült. A vádak alapján a projekthez több millió eurós pénzmosási hálózat kapcsolódhatott, amelyet kormányközeli tisztviselők hozhattak létre a háború kellős közepén.

Andrij Jermak a háború kitörése óta Zelenszkij elnök legközelebbi bizalmasának és Ukrajna második legbefolyásosabb emberének számított. A felmerült vádak miatt tavaly novemberben lemondott hivataláról. A közelmúltban előzetes letartóztatásba helyezték, a napokban azonban egy kijevi bíróság 140 millió hrivnyás, vagyis körülbelül 2,7 millió eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezte.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. május 27. 10:19
Jó korrupció=ukrán korrupció, Pfeizer korrupció. Rossz korrupció= Oooorbán 4!44!
egyszeri
2026. május 27. 09:32
Kérdés Ursuláék hogy állnak hozzá mindehhez? Ha bűnösnek kiáltják ki Z-t akkor ő meg elkezdhet csiripelni a Brüsszeltől kapott pénzek egy részének visszaosztásáról. Ha meg nem, akkor marad az elszabadult hajóágyú, ami a brüsszelieknek szintén nem jó!
giraffe
•••
2026. május 27. 09:32 Szerkesztve
Valószínűleg minden adat megvan (az amerikaiaknak tuti, de szerintem eu-s szolgálatoknak is), ami alapján sittre küldhető. A kérdés az, hogy meddig csak "fogják" vele és mikor "borítják rá" és takarítják el az elnöki székből. Ui: és nemcsak egy négylakásos ingatlanfejlesztés kapcsán....az az aprópénz lehet, ha azt dob(at)ták be elsőnek.
zsocc44
2026. május 27. 09:12
Egy szürke, szokványos hétköznap a nemkorrupt, EU/NATO érett, minta demokrácia Ukrajnában. A háború előtt kicsit kevesebb volt a forrás, de most igazi pénzeső hullik a becsületes, tiszta kezű ukrán oligarchák es politikusok ölébe!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!