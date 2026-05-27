Kiszivárgott Zelenszkij kódneve – újabb fordulatot vehet az ukrán korrupciós botrány

Újabb fordulatot vehet az ukrán korrupciós válság, amely már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legszűkebb politikai környezetét is érinti, miközben Oroszország tovább fokozza a Kijev elleni légicsapásokat. A Die Welt oknyomozó riportja szerint kiszivárgott az ukrán államfő kódneve is, ami tovább erősítheti a gyanút, hogy Zelenszkij neve is felmerülhet az elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak körül kibontakozó korrupciós ügyben.

A riport alapján az ukrán hatóságok által rögzített, lehallgatott telefonbeszélgetésekben több alkalommal is elhangzik a „Wowa” kódnév. A gyanú szerint ez magára Zelenszkij elnökre utalhat, bár az állami Korrupcióellenes Hatóság, a NABU megerősítette, hogy az államfő jelenleg nem érintett a büntetőeljárásban. Ennek ellenére a politikai nyomás egyre erősödik az ukrán elnökön.