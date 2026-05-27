forsthoffer ágnes Magyar Péter munkanap üvöltözés miniszterelnök

Nem lehetett túl kényelmes az új házelnöki szék

2026. május 27. 06:49

A miniszterelnök személyeskedve, üvöltözve, közbevágva próbált érvényt szerezni a vélt igazságának, semmibe véve a vele szemben állót.

L. Tamás Pál
„»Próbáljuk meg a ház méltóságát is megőrizni, mert nem erre adtak felhatalmazást az emberek« – szúrta oda Forsthoffer Ágnes tulajdonképpen Magyar Péternek. A miniszterelnök ugyanis első igazi munkanapján nem bírt az idegeivel, nem bírta elviselni a kritikát, és pontosan úgy viselkedett, ahogyan a kampánykörútja során tette azokkal, akik nem ajnározták az egekig: Személyeskedve, üvöltözve, közbevágva próbált érvényt szerezni a vélt igazságának, semmibe véve a vele szemben állót.

Egyre többet lehet közben arról hallani, hogy már a közvetlen munkatársainak és a kormány tagjainak sem tetszik az a stílus, ahogy viselkedik, ahogyan velük beszél és kommunikál. A nagy kérdés az, vajon melyiküknél szakad el először a cérna, és kinek kell majd mennie? Úgy tudni, volt már olyan miniszter, aki a távozását belebegtető ultimátumot intézett Magyarhoz a hangnem miatt, amit a miniszterelnök vele szemben használt.

Mindenesetre ha ezt a viselkedést az első munkanapon bármelyik munkavállaló vagy kinevezett főnök megengedné magának az új munkahelyén, egészen biztos lehetne benne, hogy másnap legfeljebb a kilépő papírjaiért kellene bemennie”

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mich99
2026. május 27. 10:14
Nincs min csodálkozni, a patkány az patkány.
bondavary
2026. május 27. 09:59 Szerkesztve
Magyar Péter attól nem változott meg, hogy miniszterelnök lett. Magánélet terén nyilván kötöttségekkel kell szembe néznie, már nem viselkedhet úgy, nem engedhet meg magának bármit, ahogyan azt korábban tette. De az is feszültséget kelthet benne, hogy most nyíltan kap kritikákat. Akik ismerik, nyíltan provokálhatják, hogy aztán reakcióival nevetségessé tegye magát. Erre az ellenzék akár rá is játszhat. Várható, hogy a kormánytagok, akik azért nagyrészt Magyar Péternél nagyobb kaliberű emberek, nem fognak mindent eltűrni, és kérdés az is, hogy a képviselők, akiknek nincs politikai múltjuk, de most szembesülnek a diktatórikus stílussal, mindezt hogyan viselik.
elektronelektor
2026. május 27. 09:36
"antoniosalazar 2026. május 27. 08:57 kirvik3 2026. május 27. 08:46 A választás előtt a fidesz miért nem vetette be a Magyarra panaszkodó Diákhitel Központ dolgozóit?" Maga hülye? Miféle fidesz? A bugris pszichopata ukrán maffiafőnökei megfenyegettek mindenkit, akik korábban környékén dolgoztak ennek az elmebetegnek, hogy a családjukkal együtt ki lesznek nyírva, ha beszélni mernek.
elektronelektor
2026. május 27. 09:32
"antoniosalazar 2026. május 27. 08:44 johannluipigus 2026. május 27. 08:40 Fenyeget a fideszes maffia?" A bugris pszichopata maffiája fenyeget, de ő maga már nem fideszes. Önnek még nem is szóltak?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!