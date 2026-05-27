„»Próbáljuk meg a ház méltóságát is megőrizni, mert nem erre adtak felhatalmazást az emberek« – szúrta oda Forsthoffer Ágnes tulajdonképpen Magyar Péternek. A miniszterelnök ugyanis első igazi munkanapján nem bírt az idegeivel, nem bírta elviselni a kritikát, és pontosan úgy viselkedett, ahogyan a kampánykörútja során tette azokkal, akik nem ajnározták az egekig: Személyeskedve, üvöltözve, közbevágva próbált érvényt szerezni a vélt igazságának, semmibe véve a vele szemben állót.

Egyre többet lehet közben arról hallani, hogy már a közvetlen munkatársainak és a kormány tagjainak sem tetszik az a stílus, ahogy viselkedik, ahogyan velük beszél és kommunikál. A nagy kérdés az, vajon melyiküknél szakad el először a cérna, és kinek kell majd mennie? Úgy tudni, volt már olyan miniszter, aki a távozását belebegtető ultimátumot intézett Magyarhoz a hangnem miatt, amit a miniszterelnök vele szemben használt.