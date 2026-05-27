Akik szerint a keresztény Magyarország „káros, lélekromboló ideológia volt”, azok szerint ez micsoda?

Áradjon ki a Szentlélek minden politikusra és választópolgárra, írástudóra és kommentelőre!
Ki a nagyobb „rendszerváltó”: aki mellébeszélve utasít, vagy aki a sajátjából ad a köznek? Francesca Rivafinoli írása.
Lélekemelőbb-e, amikor valaki pünkösdvasárnap emberséget és önmérsékletet prédikálva kiprovokálja, hogy féregnek és patkánynak nevezzék a fia keresztapját?
Most, hogy közeledik Orbán Viktor születésnapja, és így szombaton ismét misét tartanak a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban „hazánkért, népünkért, vezetőinkért”, emiatt pedig Magyar Péter „Én meg Én meg Én” tartalmú pünkösdi posztjainak bírálói sorra kapják a kioktatást, hogy
„ezt nevezed személyi kultusznak, miközben Orbánért misét mondanak?!?”,
kezdjük az ismeretterjesztő rovattal.
Illetve annak elején egy vallomással: az hagyján, hogy értem is mondatnak olykor misét, de volt már, hogy egyetlen születésnapomon kettőt is. (Hallatlan rivafinolizmus!!4!) A magam részéről pedig kértem már misét születésnapos tiszásért, sőt, házasságtörőkért is – ezen sincs azonban fennakadnivaló,
a miseszándék ugyanis pont nem az illető oltárra emelését jelenti, hanem azt, hogy a közösség imádkozik az adott emberért, családtagért, barátért vagy akár (legpéldásabb keresztényként) az ellenségért.
Gyógyulásáért, megtéréséért, a Szentlélek kegyelméért, efféle üdvös dolgokért. Adott esetben hálát is adva Istennek az eddigiekért – márpedig a Tisztelet és a Szabadság kiáradásának idején engedtessék meg, hogy keresztény emberek minden gerjesztett lincshangulattal és Új Múlt Kft-vel szemben 2026-ban is megköszönhessék Istennek mindazt a jót, amit az egyik teremtménye által kaptak. (Aki szerint Orbán Viktor esetében nem létezett ilyen, az nyárra tervezzen be egy kiruccanást a toxikus buborékjából – de akár a négy fal között is izgalmas gyakorlat lehet például elővenni Magyar Péter valamely kampánybeszédét, és kihúzkodni belőle mindazt, amit az Orbán-összesből másolt ki, azaz az orbáni hozzáadott értéket kvázi, majd elolvasni a szöveget azok nélkül.
Spoiler: az „aljas, mocskos senkik vagytok” és társai bent maradnának a beszédben, míg a „nézzetek a mellettetek állóra, a Jóisten segítségével a legvastagabb falon is átmegyünk, lépésről lépésre” típusú szövegrészek csúnyán kiesnének.
De a „mindent, ami jó volt, megtartunk” ígéret sem arra utal, hogy itt egy merő armageddon sújtott volna minket 16 keserves éven keresztül.)
Miközben eleve szembetűnő, hogy az Orbán Viktor születésnapja környékén tartott mise intenciója sose az, hogy „az isteni Orbán Viktorért” (naná, ilyen miseszándék eleve szóba se jöhetne), hanem hogy „hazánkért, népünkért, vezetőinkért”. Különös egy személyi kultusz az, amely elsődlegesen nem a személyre irányul, hanem minden egyes polgárra és vezetőre – pláne annak fényében, hogy a politikusokért eleve, a miseszövegbe építve is szokás imádkozni szerte a világon. „Áldd meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán!” –
idén augusztus 20-án ugyanúgy el fog ez hangzani a katolikus templomokban, ahogy korábban.
Nemigen segíti persze a higgadt helyzetértékelést az se, amikor egy katolikus testvérünk olyat ír a Telex hasábjain, hogy a „keresztény Magyarország” az elmúlt években „káros, lélekromboló ideológia” volt, amely „súlyosan mérgezte az ország és az érintett egyházak közösségének lelkét egyaránt”.
Írja ezt méghozzá egy olyan politikus szavazójaként, aki a csíksomlyói búcsú napján néhány Fidesz-gyalázó poszt után szürreálisan önhájpoló imázsfilmet tett közzé magáról, aztán pünkösdvasárnap előbb kirakta a Facebookra, hogy „Amit elvárok: emberség, önmérséklet, alázat”, majd ebédidőben azzal szállt bele egyik fiának keresztapjába, annak korábbi szavait teljességgel kiforgatva, hogy „Vajon mit keres még Gulyás Gergely a parlamentben?”. Hogy aztán este, miközben Erdélyben még keresztaljákban gyalogoltak hazafelé a búcsúból gyerekek, idősek és keményen dolgozó kisemberek, nem kampányszerűen, hanem pünkösdi felajánlásként és hűségesen ápolt hagyományként,
a miniszterelnök egy újabb énközpontú videóval zárja a napot, az egy évvel ezelőtti saját kampánygyaloglására emlékezve.
Nem egészen tiszta, hogy ebben hol az emberség, hol az önmérséklet és hol az alázat, továbbá hogy ezzel szemben mennyiben volt „károsabb” és „lélekrombolóbb” húzás az, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként pünkösd idején (például a legutóbbi kétharmada után) az „Áldott pünkösdöt minden magyarnak” jókívánsággal és a Kis- és Nagy-Somlyó közötti, magyarokkal teli nyereg fotójával ünnepelt. Ami tipikusan a „keresztény Magyarország” ideáljának megnyilvánulása volt – mennyiben mérgezte ez az ország lelkét, és ehhez viszonyítva mennyiben nem mérgez az, hogy még pünkösdvasárnap délben is Magyar Péter egykori barátját kell l’art pour l’art rugdosni az „Oszd meg, hogy Gulyás Gergelyhez is eljusson” felszólítás nyomán?
Hurrá, a miniszterelnöknek sikerült kiprovokálnia, hogy a kommentszekcióban többek között senkiházi féregnek és gusztustalan patkánynak minősítsék fia keresztapját, szigorúan az emberség, az önmérséklet és az alázat jegyében, amelyet ő oly kérlelhetetlenül elvár.
(Megjegyzendő, hogy miközben eleve nincs jelentősége, Gulyás Gergely sosem mondott olyat, hogy 2026 után nem lesz országgyűlési képviselő, míg Magyar Péter nagyon is rossz viccnek nevezte, hogy politikai karrierre pályázna, pláne az egykori közösségével szemben. Kettőjük közül ki a polgáribb: az-e, aki egy nemlétező állításra hivatkozva kérdezi „fel” a másikat pünkösdvasárnap ebédidőben, csupán a vagdalkozás kedvéért, vagy az, aki erre nem kezd visszarevolverezni a Partizán-interjú vonatkozó részeivel, követőit uszítva, hogy terjesszék a posztot, és ezáltal szétvitatkozva-hergelve a szent vasárnapot?)
Valójában az, ami miatt sokan kifejezetten rajonganak Magyar Péterért és amit felszabadítónak látnak benne, pont az általuk nem egészen (vagy félre)ismert keresztény Magyarország néhány eleme, amelyre most, tiszás köntösben rácsodálkoznak (gondosan negligálva közben minden keresztényietlen vonást). Templombajáróként egészen különös volt látni, ahogy emberek életük élményeként meséltek arról, amikor egy tiszás rendezvény adott pontján megfogták egymás kezét, belemosolyogva a mellettük álló ismeretlen arcába.
Katolikus hívőknek ez minden miséről ismert sztenderd élménye, már talán fel se tűnik az értéke
– számos nemhívő tiszás számára azonban ez egy újszerű, felemelő érzés volt (a tiszás stáb kétségtelen érdeme, hogy megadta ezt nekik). Hasonló a helyzet a karitatív akciókkal: gyakorló keresztények szép csöndben folyamatosan látogatják a betegeket, segítik a környezetükben élő szegényeket, támogatják az özvegyeket és az árvákat, ahogy az keresztényektől el is várható – most viszont, az elmúlt években a TISZA szigetek keretében olyanok is bekapcsolódtak efféle tevékenységekbe, akik valamiért irtóznak minden egyháztól. Ezzel akaratlanul bár, de ők is a keresztény Magyarországot építik, áldja meg őket érte az Isten – itt jegyzem meg, hogy miközben a TISZA elzárkózik attól, hogy ezek a tisztességes, jószándékú polgárok a párt tagjaivá váljanak,
a lefideszbérencezett magyarországi egyházakban mindenkor valós befogadó közösségre találhatnak.
Ez nem a progresszív Németország, ahol a legnépszerűbb párt tagjai az egyházközösségi élet egy részéből központilag ki vannak rekesztve, csak mert egyes püspököknek az AfD nem kóser.
De a jószándékú tiszás polgárok mellett bizony az úgymond „súlyosan mérgező” keresztény Magyarországot építi az adott szituációban az is, aki egy kormányzati átadás-átvétel során tud az utódjával higgadtan, már-már barátságosan és konstruktívan kommunikálni – és egyetlen katolikusnak sem áll jól, ha mindeközben ezt a politikai erőt két morális kioktatás között en bloc minősítgeti,
többek között „pápagyűlölőnek” nevezve a Telexen azt a Fidesz-KDNP-t, amelynek kormányzása idején kétszer látogatott Magyarországra a szentatya,
és amely pártok tagjai közül egy, azaz 1 fő mondott a pápáról egy évtizede (még evangélikusként) egy azóta már nyilvánosan is százszor megbánt mondatot. Hol olvassuk az evangéliumokban, hogy nemhogy a tékozló fiúnak, de a testvérének is minduntalan a fejére kell olvasni, hogy micsoda tékozló egy alak? Konkrétan az első pápa is egy meglehetősen forrófejű ember volt, mégis elég komoly feladatot bízott rá Jézus Krisztus, ahelyett, hogy minden egyes találkozásukkor (előre és utólag is) belekukorékolt volna az arcába.
Valójában épp a ténylegesen „keresztény Magyarország” az, amire egy orbánfób ateista is vágyik: szeretetre, békességre, gyökerekre és távlatokra, az együvé tartozás érzésére és a biztos pontra, egy értelmes életcélra –
egy széteső és Istenben nem hívő, de cserébe minden ostoba trendnek bedőlő társadalom helyett.
Jó is ezért, hogy az Orbán-kormányok annyit el tudtak érni e tekintetben, hogy ma már egy nemfideszes kétharmad is meggondolja, valóban kiszedje-e az Alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, vagy inkább mégse. Együtt adhat hálát ezért Istennek tiszás és fideszes keresztény, az alaptalan vagdalkozás és a kollektív ítélkezés helyett imádkozva hazánkért, népünkért és vezetőinkért – ünnepeken és hétköznapokon egyaránt.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Ki a nagyobb „rendszerváltó”: aki mellébeszélve utasít, vagy aki a sajátjából ad a köznek? Francesca Rivafinoli írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Ciki lenne Szent István országaként végleg elmaradni mögöttük. Francesca Rivafinoli írása.
(Nyitókép: Magyar Nemzet / Polyák Attila)
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós pénzből brüsszeli és strasbourgi munkára alkalmazott asszisztens mit keresett munkaidőben folyton Budapesten? Francesca Rivafinoli írása.