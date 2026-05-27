Akik szerint a keresztény Magyarország „káros, lélekromboló ideológia volt”, azok szerint ez micsoda?

Illetve annak elején egy vallomással: az hagyján, hogy értem is mondatnak olykor misét, de volt már, hogy egyetlen születésnapomon kettőt is. (Hallatlan rivafinolizmus!!4!) A magam részéről pedig kértem már misét születésnapos tiszásért, sőt, házasságtörőkért is – ezen sincs azonban fennakadnivaló,

a miseszándék ugyanis pont nem az illető oltárra emelését jelenti, hanem azt, hogy a közösség imádkozik az adott emberért, családtagért, barátért vagy akár (legpéldásabb keresztényként) az ellenségért.

Gyógyulásáért, megtéréséért, a Szentlélek kegyelméért, efféle üdvös dolgokért. Adott esetben hálát is adva Istennek az eddigiekért – márpedig a Tisztelet és a Szabadság kiáradásának idején engedtessék meg, hogy keresztény emberek minden gerjesztett lincshangulattal és Új Múlt Kft-vel szemben 2026-ban is megköszönhessék Istennek mindazt a jót, amit az egyik teremtménye által kaptak. (Aki szerint Orbán Viktor esetében nem létezett ilyen, az nyárra tervezzen be egy kiruccanást a toxikus buborékjából – de akár a négy fal között is izgalmas gyakorlat lehet például elővenni Magyar Péter valamely kampánybeszédét, és kihúzkodni belőle mindazt, amit az Orbán-összesből másolt ki, azaz az orbáni hozzáadott értéket kvázi, majd elolvasni a szöveget azok nélkül.