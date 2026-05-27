„Természetesen lehet azt mondani, hogy mi, boomerek nem vagyunk már nyitottak ezekre a ripacskodásokra. Bizonyára ez így is van, hiszen a mi szemünkben egy miniszteri vagy államtitkári poszt komoly, megfontolt embert kíván. Hogy Nagy Ervinre ezek a tulajdonságok igazak-e, azt egyelőre nem tudjuk, de mindenesetre a meglehetősen kínos produkcióját figyelve erősen kétséges, hogy az államtitkár úr átmenne ezen az alapvető rostán.

Az azonban tény, hogy nagyon sok fiatalnak tetszik ez a pozícióhoz méltatlan stílus. Játsszunk el ugyanakkor a gondolattal: ha bármelyik fideszes politikus táncolva jött volna ki mondjuk 2002-ben a parlamentből a kinevezése után, vajon mi lett volna ugyanezeknek a most lelkesen lájkolgatóknak a véleménye róla – a mára kormánypártivá váló sajtóról nem is beszélve?