nagy ervin tánc ünneplés államtitkár

A politikai extázis új szintje: Nagy Ervin szürreális tánccal ünnepelt

2026. május 27. 05:41

Ünneplésből önparódia.

null
Csépányi Balázs
„Természetesen lehet azt mondani, hogy mi, boomerek nem vagyunk már nyitottak ezekre a ripacskodásokra. Bizonyára ez így is van, hiszen a mi szemünkben egy miniszteri vagy államtitkári poszt komoly, megfontolt embert kíván. Hogy Nagy Ervinre ezek a tulajdonságok igazak-e, azt egyelőre nem tudjuk, de mindenesetre a meglehetősen kínos produkcióját figyelve erősen kétséges, hogy az államtitkár úr átmenne ezen az alapvető rostán.

Az azonban tény, hogy nagyon sok fiatalnak tetszik ez a pozícióhoz méltatlan stílus. Játsszunk el ugyanakkor a gondolattal: ha bármelyik fideszes politikus táncolva jött volna ki mondjuk 2002-ben a parlamentből a kinevezése után, vajon mi lett volna ugyanezeknek a most lelkesen lájkolgatóknak a véleménye róla – a mára kormánypártivá váló sajtóról nem is beszélve?

Maradjunk annyiban, hogy nem lett volna belőle a közösségi média sztárja, az biztos.

Visszatérve Nagy Ervin örömtáncára, az egykori színész ezt túltolta, az ünnepléséből bizony önparódia lett. Mértékletesség, tisztelet és alázat nélkül nem lehet senkiből jó és megbecsült politikus.

Az újdonsült államtitkár úrnak ezeket a fontos dolgokat jól láthatóan még tanulnia kell.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csicseriborso3
2026. május 27. 09:22
Kivénhedt dagadt ripacs lóarcú feleségével. Ennyi.
tikkadt-szocske
2026. május 27. 09:00
A fodrásza jobb mint a tánctanára.
Kormánypárti2
2026. május 27. 08:29
Végül is akár zongorázhatott volna a farkával...
states-2
2026. május 27. 08:02
Pszichopata drogos csürhe, élén a vezérrel, akit tegnap kényszerzubbonnyal kellett volna megfékezni a parlamentben.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!