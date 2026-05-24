Kubai transzvesztitákról jelentetett meg cikket a Tisza Párt frissen kinevezett sportért felelős államtitkára

Pünkösdvasárnap kineveztek 55 államtitkárt Magyar Péterék, mutatjuk a névsort!
Heidl Györgyöt, Nagy Ervint, dr. Sári Zsoltot és Tompa Enikőt, ahogy Gyurkó Szilviát és Velkey György Lászlót is kinevezték.
Kálnoki Kis Attila korábban az erotikus tartalmakkal is foglalkozó CKM magazin főszerkesztőjeként dolgozott.
„Kubai travik – az illegalitás diszkrét bája” címmel kubai transzvesztitákról jelentetett meg cikket a Tisza-kormány egyik frissen kinevezett államtitkára az általa főszerkesztőként irányított férfimagazinban – írja Pálfalvi Milán a közösségi oldalán.
A CKM magazin 2000 augusztusi számában megjelent „Kubai travik” című riport Havanna underground éjszakai életét, valamint a transzvesztiták mindennapjait mutatta be a szigorú kubai szocialista rendszerben. A cikk részletesen foglalkozott a gazdasági nehézségek miatt kialakuló szexturizmussal, a rejtett klubok világával és az érintettek személyes sorsával a korabeli machismo kultúra nyomása alatt. Az írás a kalandvágyó gonzóújságírás stílusában készült.
Az elemző bejegyzéséből ugyanakkor nem derült ki, kiről van szó. Az Index cikkéből azonban arra lehetett következtetni, hogy minden bizonnyal az újonnan megválasztott sportért felelős államtitkár, Kálnoki Kis Attila személyéről van szó. Azt írták:
„A médiában töltött évei során a CKM magazin főszerkesztője,
a Képes Sport és a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint a Ringier Sport Network vezetője volt.”
