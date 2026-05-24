Kubai transzvesztitákról jelentetett meg cikket a Tisza Párt frissen kinevezett sportért felelős államtitkára

„Kubai travik – az illegalitás diszkrét bája” címmel kubai transzvesztitákról jelentetett meg cikket a Tisza-kormány egyik frissen kinevezett államtitkára az általa főszerkesztőként irányított férfimagazinban – írja Pálfalvi Milán a közösségi oldalán.

A CKM magazin 2000 augusztusi számában megjelent „Kubai travik” című riport Havanna underground éjszakai életét, valamint a transzvesztiták mindennapjait mutatta be a szigorú kubai szocialista rendszerben. A cikk részletesen foglalkozott a gazdasági nehézségek miatt kialakuló szexturizmussal, a rejtett klubok világával és az érintettek személyes sorsával a korabeli machismo kultúra nyomása alatt. Az írás a kalandvágyó gonzóújságírás stílusában készült.