Törvényellenesen nevezték át a Kennedy Központot: eltávolították Donald Trump nevét

Az eredeti tervek szerint a Kennedy Centert július 4-e, a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója után két évre bezárták volna nagyszabású gépészeti és szerkezeti felújítás céljával. A május végi bírói döntés értelmében azonban mégsem zárhatják be az intézményt.

Második hivatali ciklusa alatt Donald Trump több alkalommal igyekezett jól láthatóan feltüntetni a saját nevét és képmását. Bevezette például az úgynevezett Trump Aranykártya vízumot, amelyet egymillió dollárért vásárolhatnak meg külföldiek, hogy állandó tartózkodási engedélyt szerezzenek az Egyesült Államokban, és lehetőséget kapjanak az amerikai állampolgárság gyors megszerzésére. Az elnök arcképe szerepel az amerikai nemzeti parkok éves bérletén is, és a tervek szerint az aláírása is meg fog jelenni a bankjegyeken, hivatalban levő elnökként elsőként. Áprilisban a Fehér Ház közölte: Donald Trump képével ellátott útleveleket fognak kibocsátani limitált számban az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából.