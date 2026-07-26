Orbán Viktor: Olyanokkal akarunk együttműködni, akik ellenállnak a mostani önkényuralmi rendszernek (VIDEÓ)

A felépítendő széles szabadságkoalíció határait a név határozza meg. Olyanokkal akarunk együttműködni, akik kiállnak a szabadság mellett, és ellenállnak a mostani önkényuralmi rendszernek – fogalmazott a Hír Tv kérdésére Orbán Viktor Tusnádfürdőn szombaton. A volt miniszterelnök azt is leszögezte, hogy olyan erőkkel, akik a mostani önkényuralmi rendszer helyett egy másik önkényt képzelnek el, nem fognak együttműködni.

A Magyar Nemzet összefoglalójában azt írta, a pártelnök szerint a szabadság koalíciójában vannak a Fidesztől jobbra és balra is erők.