Nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai

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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a lépés új mérföldkő a hazai betegbiztonság fejlesztésében.
Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai – közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt saját közösségi oldalán, megosztva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatóját is, azt írta:
a kórházi fertőzések visszaszorítása érdekében fontos szerepet játszik a transzparencia, ugyanakkor az adatok önmagukban nem elegendők. Szükség van azok elemzésére, a tapasztalatok visszacsatolására, valamint helyi, intézményi és országos szintű intézkedésekre is.
A miniszter példaként említette az Egyesült Királyság tapasztalatait, ahol a fertőzések elleni fellépésben a mérhető célok, az ellenőrzési rendszerek és az eredmények következetes számonkérése hozott jelentős javulást. Mint írta, „Semmelweis hazájában” a kórházi fertőzések visszaszorítása nem lehet másodlagos kérdés. miszerint elkészült a nyilvános adatközlési rendszer szakmai módszertana.
Az NNGYK közlése szerint a lépés új mérföldkő a hazai betegbiztonság fejlesztésében:
a módszertan meghatározza a szeptemberben induló rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait.
A nyilvánosságra kerülő információk egységes definíciókra, validált surveillance-adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Az adatok a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) több év alatt kialakított adatbázisából származnak majd. A tájékoztatóban hangsúlyozták: a cél nem a kórházak egyszerű rangsorolása vagy összehasonlítása, mivel az egyes intézmények fertőzési mutatóit jelentősen befolyásolja például az ellátott betegek állapota, az ellátás összetettsége, illetve a fertőzések felismerésének és igazolásának gyakorisága. A közzétett adatok értelmezését ezért olyan kiegészítő mutatók is segítik majd, amelyek árnyaltabb képet adnak az intézmények helyzetéről. Az NNGYK szerint
a rendszer célja a betegbiztonság erősítése, az egészségügyi intézmények minőségfejlesztésének támogatása és az egészségügyi ellátórendszer átláthatóságának növelése.
Az NNGYK tájékoztatójában ismertették: a módszertan kidolgozását széles körű szakmai egyeztetés előzte meg, amelyben infekciókontroll-szakemberek, szakmai szervezetek és fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények képviselői is részt vettek.
(MTI)
Nyitókép: Pixabay