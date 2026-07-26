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fertőzés hegedűs zsolt nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ adatok

Nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai

2026. július 26. 08:45

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a lépés új mérföldkő a hazai betegbiztonság fejlesztésében.

2026. július 26. 08:45
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Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai – közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt saját közösségi oldalán, megosztva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatóját is, azt írta: 

a kórházi fertőzések visszaszorítása érdekében fontos szerepet játszik a transzparencia, ugyanakkor az adatok önmagukban nem elegendők. Szükség van azok elemzésére, a tapasztalatok visszacsatolására, valamint helyi, intézményi és országos szintű intézkedésekre is. 

A miniszter példaként említette az Egyesült Királyság tapasztalatait, ahol a fertőzések elleni fellépésben a mérhető célok, az ellenőrzési rendszerek és az eredmények következetes számonkérése hozott jelentős javulást. Mint írta, „Semmelweis hazájában” a kórházi fertőzések visszaszorítása nem lehet másodlagos kérdés. miszerint elkészült a nyilvános adatközlési rendszer szakmai módszertana.

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Az NNGYK közlése szerint a lépés új mérföldkő a hazai betegbiztonság fejlesztésében: 

a módszertan meghatározza a szeptemberben induló rendszer szakmai kereteit, az alkalmazott alapelveket, a közzétételre kerülő adatok körét és azok értelmezésének szempontjait. 

A nyilvánosságra kerülő információk egységes definíciókra, validált surveillance-adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Az adatok a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) több év alatt kialakított adatbázisából származnak majd. A tájékoztatóban hangsúlyozták: a cél nem a kórházak egyszerű rangsorolása vagy összehasonlítása, mivel az egyes intézmények fertőzési mutatóit jelentősen befolyásolja például az ellátott betegek állapota, az ellátás összetettsége, illetve a fertőzések felismerésének és igazolásának gyakorisága. A közzétett adatok értelmezését ezért olyan kiegészítő mutatók is segítik majd, amelyek árnyaltabb képet adnak az intézmények helyzetéről. Az NNGYK szerint 

a rendszer célja a betegbiztonság erősítése, az egészségügyi intézmények minőségfejlesztésének támogatása és az egészségügyi ellátórendszer átláthatóságának növelése.

Az NNGYK tájékoztatójában ismertették: a módszertan kidolgozását széles körű szakmai egyeztetés előzte meg, amelyben infekciókontroll-szakemberek, szakmai szervezetek és fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények képviselői is részt vettek.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 24 komment

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pugacsov-0
2026. július 26. 10:07
Na és ? Mondaná Gyula bácsi. Attól még nem lesz jobb a kórház, Mint ahogy, ha közli Vityázy asszonyság a késéseket nem érkezik időben a vonat ! Parasztvakítás !
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0
0
templar62
2026. július 26. 09:58
Vágtázó Halottkém .
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2
0
optimista-2
2026. július 26. 09:46
De amelyik kórház ezt őszintén közzéteszi, ott bukik az igazgató. Kimaradt.
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3
0
tidal-wave-is-back
2026. július 26. 09:43
Nagy maszatolás megy, már előre szólnak, hogy az adatokat nem önmagukban, hanem a hasonló intézményekhez viszonyítva kell értelmezni, de az információk nem használhatók a kórházak közötti rangsorolásra sem. Valószínűleg csak orvosok tudják majd az adatokat teljes egészében értelmezni, a nagy nyilvánosság felé csak ez egy ilyen "kipipáltuk a választási ígéretet" dolog lesz...
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4
0
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