Nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai

Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai – közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt saját közösségi oldalán, megosztva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatóját is, azt írta:

a kórházi fertőzések visszaszorítása érdekében fontos szerepet játszik a transzparencia, ugyanakkor az adatok önmagukban nem elegendők. Szükség van azok elemzésére, a tapasztalatok visszacsatolására, valamint helyi, intézményi és országos szintű intézkedésekre is.

A miniszter példaként említette az Egyesült Királyság tapasztalatait, ahol a fertőzések elleni fellépésben a mérhető célok, az ellenőrzési rendszerek és az eredmények következetes számonkérése hozott jelentős javulást. Mint írta, „Semmelweis hazájában” a kórházi fertőzések visszaszorítása nem lehet másodlagos kérdés. miszerint elkészült a nyilvános adatközlési rendszer szakmai módszertana.