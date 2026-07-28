Riasztóan nő a kórházak adósságállománya, lépéskényszerben a Tisza

A Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb, 2026. június végén közzétett adatai szerint tovább nő a hazai kórházak lejárt adósságállománya; az összeg az eladósodási spirál következtében mostanra elérte a 49, 5 milliárd forintot – a májusi 42 milliárd után.

Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) főtitkára, Rásky László figyelmeztetett: a növekedési tendencia aggasztóan hasonlít a tavalyi folyamatra,