Riasztóan nő a kórházak adósságállománya, lépéskényszerben a Tisza

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Hegedűs Zsolték korábban azt ígérték, hogy évi 500 milliárd forint többletforrást juttatnak az egészségügyi ellátórendszernek, elsősorban a bérek emelésére és a várólisták csökkentésére.
A Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb, 2026. június végén közzétett adatai szerint tovább nő a hazai kórházak lejárt adósságállománya; az összeg az eladósodási spirál következtében mostanra elérte a 49, 5 milliárd forintot – a májusi 42 milliárd után.
Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) főtitkára, Rásky László figyelmeztetett: a növekedési tendencia aggasztóan hasonlít a tavalyi folyamatra,
amikor is év végére majd százmilliárdra dagadt a magyar kórházak tartozása.
A mindezt egyre növekvő aggodalommal figyelő beszállítók a helyzet azonnali rendezését, azaz évközi beavatkozást sürgetnek, a további adósságspirált elkerülendő.
A MÁK jelentéséből az is kiderül, hogy a kötelező adatszolgáltatások alapján 530 intézményből 155-nek vannak lejárt tartozásai, közülük 67-nek egy hónapon belüliek. A most rögzített tartozások közel fele – 21,7 milliárd forint – négy nagy egyetemi klinikai központot terhel; a szegedi (6, 4 milliárd), a debreceni (6,1 milliárd) és a pécsi egyetemét (7,8 milliárd), valamint a Semmelweis Egyetemét (1,4 milliárd). Utóbbi pluszbevételeinek köszönhetően került jobb helyzetbe az elmúlt néhány évben.
Az Economxnak mindezzel kapcsolatban Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára úgy nyilatkozott, az ok elsősorban a központi ellátási szerkezet, az óriási betegforgalom,
Debrecen esetében pedig „az öröklött rossz finanszírozási rendszer”.
Azt is megemlítette, hogy Pécs, Szeged és Debrecen esetében már csak azért sincs ok különösebb derűlátásra, mert egy tavalyi adósságrendezés után tátong ekkora lyuk a költségvetésükben.
„A kórházi adósság már májusban meghaladta a 42 milliárd forintot. A június végi, csaknem 50 milliárdos összintézményi lejárt adósság nem sok jóval kecsegtet” – tette még hozzá Rásky László, utalva rá, hogy 2025-ben ugyanezen tendencia mellett év végére a kórházi tartozásállomány elérte a 100 milliárd forintot. A szakértő idénre is hasonló folyamatot jósol annak ellenére, hogy a tavalyi 150 milliárd forintos pluszforrás után idén újabb 80 milliárd forintos beépülő többletforrás került az egészségügybe.
A jelenlegi számok ráadásul arról is tanúskodnak, hogy „a gyógyító-megelőző ellátásoknál 67 milliárd, a gyógyszertámogatásoknál pedig 29 milliárd forintos túlköltés mutatkozott az előirányzathoz képest júniusig”, ami a lejárt kórházi tartozásokkal kiegészülve már nagyjából 150 milliárd forintos forráshiányt mutat.
Vagyis kétszer annyit, mint amennyit az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt egészségügyi egyik parlamenti felszólalásában többletforrásigényként kijelölt.
A Tisza-kormány korábbi ígérete szerint évi 500 milliárd forint többletforrást juttatnak az egészségügyi ellátórendszer számára – prioritásként a bérfejlesztéssel és a várólistákat csökkentésével; utóbbihoz az kell, hogy beavatkozásonként 20-25 százalékkal növelni tudják a kórházaknak adott normatív támogatások jelenlegi összegét.
A helyzetet nehezíti, hogy az egészségügy régóta humánerőforrás-hiánnyal küzd.
Az orvostechnikai cégek ugyanakkor felkészülten várják a többletbeavatkozásokat, amelyeket „úgy kell finanszírozni, hogy az ne növelje az adósságot, vagyis a beszállítók is hozzájussanak a szállított eszközök árához”.
Rásky László más területek ehhez hasonlóan egyre sürgetőbb korszerűsítéséről is beszélt. Így többek között a jelenleg 27 százalékos áfaterhű gyógyászatisegédeszköz-szektor finanszírozásáról; ennek áfáját az OSZ öt százalékra csökkentené a GYSE-termékek összkeretének 130–140 milliárd forintra való emelése mellett.
Nyitókép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldala