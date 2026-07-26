Kreml: Putyin sosem tárgyalt orosz nyelven Orbán Viktorral

Dmitrij Peszkov azután közölte mindezt, hogy Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte Nyikolaj Csernyisevszkij Mit tegyünk? (Sto gyelaty?) regényének címét, a sajtó pedig ennek kapcsán tett fel kérdéseket a Kreml szóvivőjének.

Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember

– nyilatkozott Peszkov, leszögezve, hogy „a tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, mindig tolmácsok közreműködésével” zajlottak.