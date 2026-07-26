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vlagyimir putyin kreml dmitrij peszkov orbán viktor

Kreml: Putyin sosem tárgyalt orosz nyelven Orbán Viktorral

2026. július 26. 13:08

Az oroszok tisztázták a félreértéseket.

2026. július 26. 13:08
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 Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök mindig tolmácsok segítségével tárgyalt, 

a beszélgetés sohasem folyt orosz nyelven 

– jelentette ki az orosz államfő sajtótitkára a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylapnak.

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Dmitrij Peszkov azután közölte mindezt, hogy Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte Nyikolaj Csernyisevszkij Mit tegyünk? (Sto gyelaty?) regényének címét, a sajtó pedig ennek kapcsán tett fel kérdéseket a Kreml szóvivőjének. 

Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember

 –  nyilatkozott Peszkov, leszögezve, hogy „a tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, mindig tolmácsok közreműködésével” zajlottak.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

 

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Összesen 40 komment

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Sorrend:
Hangillat
2026. július 26. 14:47
Ebből az idézetből azt akarnák kipréselni a fosoncok, hogy Putyin és Orbán egy közös nyelv, a pincsi kémnyelvet használják.
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minarik
2026. július 26. 14:43
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 26. 14:37 • Szerkesztve Örömmel veszem észre, hogy egyre több felvidéki szülő szlovák iskolába íratja gyermekét. Felesleges magyarul megtanulniuk. Azért csak ragadt rád valami, ha idetoltad a biciklidet. Mi vonzott ide a magyarok közé?
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Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. július 26. 14:37 Szerkesztve
minarik 2026. július 26. 14:35 Beszartak-a-fideszesek 2026. július 26. 14:19 Az orosz nyelv nem nehéz. Igaz, nekem mint szlovák állampolgárnak könnyű, hisz az államnyelv nyelvtana hasonló, jó pár kifejezés dettó. Egy magyar nem képes elsajátítani. És akkor te nem magyar, hanem szlovák állampolgárságú szlovák vagy, aki elég jól beszél magyarul. Rakd össze a saját logikádat. Sajnos a magyar származású szüleim, akiket előbb december 5-én, majd 2010. után a fajtád elárult elkövették azt a hibát, hogy magyar tanítási nyelvű iskolába írattak be. Örömmel veszem észre, hogy egyre több felvidéki szülő szlovák iskolába íratja gyermekét. Felesleges magyarul megtanulniuk. Az anyaország sorsukra hagyta őket. "Robert Fico a magyarok nagy barátja" - mondta a bukott exminiszterelnök.
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minarik
2026. július 26. 14:37
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 26. 14:34 Igen és ha válaszolni kell meg felsülsz. Ne erőltesd, magyar. A fajtád nem tud nyelveket elsajátítani. Kéne erőltetni, szlovák? A te fajtád mit tud?
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