Kikapcsolási jogot adnának az amerikai kormánynak a mesterséges intelligencia fölött

de nincs előírás a modellek egyszerű leállítására. Azt is megfogalmazták a törvényjavaslatban, hogy a MI-vállalatok jelentsék a kormánynak a technológiai incidenseket vagy hibákat, valamint egy hivatalos rendet hozzanak létre az ilyen incidensekre való reagálásra, amelyek a „kezdeti lassulástól a teljes leállásig” terjedhetnek.

Egy nyilatkozatban Lieu az Anthropicot is megemlítette, amely az OpenAI fő riválisa a hatékonyabb MI-technológiák és -eszközök fejlesztésében. Rámutatott az Anthropic Mythos és Fable modelljeire, mondván, hogy a kiberhekkelési képességek miatt a Kereskedelmi Minisztérium „kínos módon” egy exporttörvényhez folyamodott, hogy egy ideig megakadályozza a modellek nyilvánosságra hozatalát.

Az Anthropic képviselője sem reagált azonnal a megkeresésre. Jack Clark, az Anthropic társalapítója a múlt hónapban a BBC-nek elmondta: ők maguk több kormányzati részvételt szeretnének a mesterséges intelligencia fejlesztésének ellenőrzésével kapcsolatban. „Azt akarjuk, hogy levehessük a lábunkat a gázról és a fékre is ráléphessünk” – mondta Clark a BBC Newsnightnak. Hozzátette: