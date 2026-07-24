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Open AI AI Egyesült Államok mesterséges intelligencia

Kikapcsolási jogot adnának az amerikai kormánynak a mesterséges intelligencia fölött

2026. július 24. 11:11

Az amerikai törvényhozók meg akarják adni a kormánynak a jogot, hogy gyorsan elrendelhesse a lakosságot fenyegetni látszó mesterséges intelligencia eszközök kikapcsolását.

2026. július 24. 11:11
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Ted Lieu demokrata és Nathaniel Moran amerikai republikánus képviselők benyújtották az AI Kill Switch Act nevű törvényjavaslatot. Ezt azután tették, hogy az OpenAI nemrégiben beismerte: MI-modelljei „példátlan” módon kicsúsztak az irányítás alól, és feltörtek egy számítógépes kódolási adattárat – írja a BBC.

Lieu szerint „elengedhetetlen”, hogy a MI-rendszerek rendelkezzenek „kill switch” kikapcsolási lehetőséggel, és hogy a szövetségi kormányzatnak egyértelmű felhatalmazása legyen a problémás MI-modellek leállítására. „A MI folyamatosan fejlődni fog, és ezt meg is kell tennie” – tette hozzá Moran.

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 „A felügyelet azt jelenti: biztosítjuk, hogy az emberek továbbra is képesek legyenek ellenőrizni az általuk épített technológiát.”

Az OpenAI nem reagált azonnal a fejleményekre. A ChatGPT-t is fejlesztő vállalat azt közölte: széles körben – részben a kormányzati politika révén – biztosítani akarják, hogy a MI-technológia „az egész emberiség javát szolgálja”.

A Kill Switch törvényjavaslat arról szól: az amerikai Belbiztonsági Minisztérium felhatalmazást kap arra, hogy egy magáncéget utasítson egy MI-modell vagy -eszköz leállítására, és hogy az ilyen MI-technológiát fejlesztő vállalatoknak fenn kell tartaniuk „a technikai képességet azok szabályozására, felfüggesztésére vagy leállítására”. 

Számos technológiai vállalat beleegyezett abba, hogy előzetesen megosztja az amerikai kormányzati szervekkel a fejlesztés alatt álló MI-modelleket és -eszközöket;

 de nincs előírás a modellek egyszerű leállítására. Azt is megfogalmazták a törvényjavaslatban, hogy a MI-vállalatok jelentsék a kormánynak a technológiai incidenseket vagy hibákat, valamint egy hivatalos rendet hozzanak létre az ilyen incidensekre való reagálásra, amelyek a „kezdeti lassulástól a teljes leállásig” terjedhetnek.

Egy nyilatkozatban Lieu az Anthropicot is megemlítette, amely az OpenAI fő riválisa a hatékonyabb MI-technológiák és -eszközök fejlesztésében. Rámutatott az Anthropic Mythos és Fable modelljeire, mondván, hogy a kiberhekkelési képességek miatt a Kereskedelmi Minisztérium „kínos módon” egy exporttörvényhez folyamodott, hogy egy ideig megakadályozza a modellek nyilvánosságra hozatalát.

Az Anthropic képviselője sem reagált azonnal a megkeresésre. Jack Clark, az Anthropic társalapítója a múlt hónapban a BBC-nek elmondta: ők maguk több kormányzati részvételt szeretnének a mesterséges intelligencia fejlesztésének ellenőrzésével kapcsolatban. „Azt akarjuk, hogy levehessük a lábunkat a gázról és a fékre is ráléphessünk” – mondta Clark a BBC Newsnightnak. Hozzátette:

„Jelenleg olyan, mintha a mesterséges intelligencia iparágnak lenne gázpedálja, de fékpedálja nem”.

Lieu a törvényjavaslat kapcsán azt mondta: a mesterséges intelligencia a kérdésekre választ adó technológiától elmozdul a cselekvésre képes technológiáig, „legyen szó pénzügyi tranzakciók végrehajtásáról, közlekedési rendszerek irányításáról vagy kibervédelemről és -támadásról”.

A törvényjavaslat számos technológiai és MI-biztonsági csoport nyilvános támogatását élvezte, köztük az AI Policy Network, az Americans for Responsible Innovation, a ControlAI, az AI and National Security Lead és a The Alliance for Secure AI.

A Pentagon idén kijelentette, hogy az amerikai hadsereg „mesterséges intelligencia által vezérelt” harcoló erővé válik,

 új megállapodásokat kötve a Google-lel, az OpenAI-val, az Amazonnal, a Microsofttal, a SpaceX-szel, az Oracle-lel, az Nvidiával és a Reflection startup céggel.

 

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Nyitókép: illusztráció (Hector RETAMAL / AFP)

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. július 24. 13:16
A természetes intelligenciát már kikapcsolták?
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1
0
templar62
2026. július 24. 12:38
Ez vicc : mindent és mindenkit felügyel a mély állam . Igen , bizony az amerikai elnököt is . Tehát ez nem egy szovtver feletti kontrollról szól .
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2
0
massivement7
2026. július 24. 12:13
A jog annyit ér, amennyire be lehet tartani.
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0
2
lesmiserables
2026. július 24. 12:13
Magyarul a zsidó majd eldönti melyik technológia fenyegető és melyik nem...
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2
1
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