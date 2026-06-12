Kiderült: így akadályozták meg Amerika újabb nagy támadását Irán ellen

A hívások Tamim bin Hamad Al Thani katari emírtől, Mohamed bin Zayed Al Nahyantól, az Egyesült Arab Emírségek elnökétől és Asim Munir pakisztáni védelmi minisztertől érkeztek a Politico forrásai szerint.

Ezek az országok befolyással bírnak Teheránra és Mojtaba Khamenei legfelsőbb vezetőre – mondta Trump csütörtökön –, és a megállapodás közelségének biztosítéka arra késztette, hogy visszavonja támadási terveit.

Az elnök csütörtök folyamán a Truth Socialon bejelentette, hogy a megállapodást már ezen a hétvégén aláírhatják. „Most nagyszerű megállapodást kötöttünk az iráni háborúról, és a dokumentumok véglegesítése következik” – közölte Trump újságírókkal az Ovális Irodában. „A következő napokban be kell fejeznünk.”