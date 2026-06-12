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iráni háború Irán Izrael Egyesült Államok

Kiderült: így akadályozták meg Amerika újabb nagy támadását Irán ellen

2026. június 12. 09:24

Csütörtökön a térség országainak vezetői kétségbeesetten hívták Donald Trumpot, hogy ne kezdjen újra a háború eszkalációjába.

2026. június 12. 09:24
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Röviddel azután, hogy Donald Trump csütörtök reggel bejelentette, hogy „NAGYON KEMÉNY” csapást mér Iránra, 

a Perzsa-öböl menti és dél-ázsiai országok vezetői egy utolsó kétségbeesett kísérlet keretében felhívták az amerikai elnököt, 

hogy megváltoztassák a véleményét. Biztosították őt arról, hogy egy előzetes megállapodás, amely megnyitja az utat a részletesebb tárgyalások előtt, valójában kéznél van – írja a Politico.

A hívások Tamim bin Hamad Al Thani katari emírtől, Mohamed bin Zayed Al Nahyantól, az Egyesült Arab Emírségek elnökétől és Asim Munir pakisztáni védelmi minisztertől érkeztek a Politico forrásai szerint.

Ezek az országok befolyással bírnak Teheránra és Mojtaba Khamenei legfelsőbb vezetőre – mondta Trump csütörtökön –, és a megállapodás közelségének biztosítéka arra késztette, hogy visszavonja támadási terveit.

Az elnök csütörtök folyamán a Truth Socialon bejelentette, hogy a megállapodást már ezen a hétvégén aláírhatják. „Most nagyszerű megállapodást kötöttünk az iráni háborúról, és a dokumentumok véglegesítése következik” – közölte Trump újságírókkal az Ovális Irodában. „A következő napokban be kell fejeznünk.”

Az irániak üzenete viszont más volt. Az iráni állami média szerint Esmaeil Baghaei, a külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott: bár a tárgyalási szöveg nagy részét véglegesítették, Irán nem fog kompromisszumot kötni a számára legfontosabb témákkal kapcsolatban, jelentette a Reuters. „Irán még nem jutott el a megállapodás végleges lezárásához” – hangsúlyozták.

Az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban Kataron és Pakisztánon keresztül oda-vissza küldözgettek javaslatokat,

 de Trump egyre frusztráltabb lett, és azon tűnődött, hogy Irán vajon nem próbálja-e őt kifárasztani.

Aztán ezen a héten a két fél újra elkezdte a légicsapásokat, miután Irán lelőtt egy amerikai helikoptert, és Trump további nyomást gyakorolt ​​Teheránra, hogy gyorsan döntsön egy megállapodásról.

Trump és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő csütörtökön beszéltek a kialakulóban lévő megállapodásról. „A miniszterelnök kifejezte elismerését Trump elnök azon kötelezettségvállalásáért, hogy a tárgyalások lezárultával létrejövő végső megállapodás magában foglalja a dúsított urán eltávolítását, az urándúsítási infrastruktúra lebontását, a rakétagyártás korlátozását, valamint Irán terrorista szövetségeseknek nyújtott támogatásának megszüntetését a régióban” – áll Netanjahu hivatalának közleményében.

 

Fotó: Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 49 komment

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Nasi12
•••
2026. június 12. 10:06 Szerkesztve
A Qatari emir rájött, hogy ha nincs a nagy barát, a környék legnagyobb amerikai támaszpontjával, akkor nem rakétázták volna le a gázgyárukat. Amit 2030 -ig tart visszaállítani.
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1
0
nempolitizalok-0
2026. június 12. 09:29
Ha a térség országainak több eszük lenne eleve összefognának, amerikát elküldenék. Amilyen gazdagok, simán megtehetnék.
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