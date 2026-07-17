Donald Trump: Az Egyesült Államok nagy győzelmet arat Iránban

Havasi Bertalan tisztázta: nincs tervben az Orbán–Trump-találkozó
A volt miniszterelnök magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg.
Az amerikai elnök szerint ennek eredményei hamarosan láthatóvá is válnak.
Az amerikai hadsereg péntek hajnalban befejezte az iráni célpontok ellen csütörtök este indított legújabb hadműveletét – közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM). Eközben Irán Bahreint és Kuvaitot támadta. A parancsnokság tájékoztatása szerint a csapások part menti megfigyelő- és légvédelmi állásokat, valamint katonai logisztikai létesítményeket értek.
Az amerikai hadsereg immár a hatodik egymást követő éjszakán hajtott végre támadásokat iráni célpontok ellen. A pénteki művelet közel nyolc órán át tartott. A CENTCOM beszámolt arról is, hogy jelenleg több mint 50 ezer amerikai katona teljesít szolgálatot a Közel-Keleten.
Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, a nemzethez intézett beszédében úgy fogalmazott, hogy
az Egyesült Államok »nagy győzelmet arat Iránban«, és hozzátette: ennek eredményei hamarosan láthatóvá válnak.
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A volt miniszterelnök magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg.
Az iráni hadsereg péntekre virradóra közben arról jelentett, hogy kamikaze drónokkal támadást indított egy bahreini amerikai katonai bázis ellen, ahol amerikai katonai helikopterek és P–8-as felderítő repülőgépek állomásoznak. Ezzel egy időben a kuvaiti hadsereg arról tájékoztatott, hogy iráni rakéta- és dróntámadás érte az országot. Kuvaitban megszólaltak a légvédelmi szirénák, a hatóságok pedig arra szólították fel a lakosságot, hogy a legközelebbi biztonságos helyen keressen menedéket. A hadsereg szerint az ország felett hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működéséből adódtak.
Az iráni állami Press TV jelentése szerint Kuvaitban amerikai radarberendezéseket és rakétaindító-állásokat semmisítettek meg, emellett ismét amerikai katonai létesítményeket vettek célba Jordániában is. A műsorszolgáltató értesüléseit független források egyelőre nem erősítették meg.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer