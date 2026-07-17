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háború Donald Trump Irán Egyesült Államok

Donald Trump: Az Egyesült Államok nagy győzelmet arat Iránban

2026. július 17. 06:47

Az amerikai elnök szerint ennek eredményei hamarosan láthatóvá is válnak.

2026. július 17. 06:47
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Az amerikai hadsereg péntek hajnalban befejezte az iráni célpontok ellen csütörtök este indított legújabb hadműveletét – közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM). Eközben Irán Bahreint és Kuvaitot támadta. A parancsnokság tájékoztatása szerint a csapások part menti megfigyelő- és légvédelmi állásokat, valamint katonai logisztikai létesítményeket értek.

Az amerikai hadsereg immár a hatodik egymást követő éjszakán hajtott végre támadásokat iráni célpontok ellen. A pénteki művelet közel nyolc órán át tartott. A CENTCOM beszámolt arról is, hogy jelenleg több mint 50 ezer amerikai katona teljesít szolgálatot a Közel-Keleten.

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Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, a nemzethez intézett beszédében úgy fogalmazott, hogy 

az Egyesült Államok »nagy győzelmet arat Iránban«, és hozzátette: ennek eredményei hamarosan láthatóvá válnak.

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Az iráni hadsereg péntekre virradóra közben arról jelentett, hogy kamikaze drónokkal támadást indított egy bahreini amerikai katonai bázis ellen, ahol amerikai katonai helikopterek és P–8-as felderítő repülőgépek állomásoznak. Ezzel egy időben a kuvaiti hadsereg arról tájékoztatott, hogy iráni rakéta- és dróntámadás érte az országot. Kuvaitban megszólaltak a légvédelmi szirénák, a hatóságok pedig arra szólították fel a lakosságot, hogy a legközelebbi biztonságos helyen keressen menedéket. A hadsereg szerint az ország felett hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működéséből adódtak.

Az iráni állami Press TV jelentése szerint Kuvaitban amerikai radarberendezéseket és rakétaindító-állásokat semmisítettek meg, emellett ismét amerikai katonai létesítményeket vettek célba Jordániában is. A műsorszolgáltató értesüléseit független források egyelőre nem erősítették meg.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

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Összesen 15 komment

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europész
2026. július 17. 10:54
Jonb lenne ha akkor jelentené be ha már learatta volna a győzelmet.Nagyon gyôzikés.
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remi
2026. július 17. 09:09
Mámegint? Hanyadszor? Március elejétől június közepéig napi 3 győzelmet aratott, reggel kisebbet, délben közepeset, este hatalmasat. Jelen illetve múlt időben. Ehhez képest ez a jövő időbe helyezett mondat óriási visszalépés.
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trd127
2026. július 17. 07:09
Pár napja még azt mondta, hogy Japánnal állnak háborúban.
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3
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 17. 07:01
Aha, győzelmet arattok. A Hormuzi-szoros lezárva, NATO-szövetséges országoknál könyörgött segítségért, majd az ankarai NATO-csúcson a saját szövetségesei torkának esett és rinyált Grönland miatt. Inkompetens demens hülye.
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