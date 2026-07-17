Donald Trump: Az Egyesült Államok nagy győzelmet arat Iránban

Az amerikai hadsereg péntek hajnalban befejezte az iráni célpontok ellen csütörtök este indított legújabb hadműveletét – közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM). Eközben Irán Bahreint és Kuvaitot támadta. A parancsnokság tájékoztatása szerint a csapások part menti megfigyelő- és légvédelmi állásokat, valamint katonai logisztikai létesítményeket értek.

Az amerikai hadsereg immár a hatodik egymást követő éjszakán hajtott végre támadásokat iráni célpontok ellen. A pénteki művelet közel nyolc órán át tartott. A CENTCOM beszámolt arról is, hogy jelenleg több mint 50 ezer amerikai katona teljesít szolgálatot a Közel-Keleten.