Havasi Bertalan tisztázta: nincs tervben az Orbán–Trump-találkozó

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A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nem igazak a híresztelések. Havasi Bertalan kijelentette: Orbán Viktor magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg.
Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel csütörtökön annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott.
Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban szerdán kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd az magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette: „Itt tudna segíteni Orbán Viktor, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel”. Arra a kérdésre, hogy ez biztos-e, azt mondta: „Úgy értesültünk”.
Németh az Aréna című műsorban arról beszélt, hogy a volt miniszterelnök mellett az előző kormány tagjai is segíthetnének.
Havasi erre reagálva az MTI-nek úgy fogalmazott: a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg,
nem igazak azok a híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv”.
a kommunikációs igazgató jelezte: Orbán következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos