Havasi Bertalan tisztázta: nincs tervben az Orbán–Trump-találkozó

Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel csütörtökön annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban szerdán kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd az magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette: „Itt tudna segíteni Orbán Viktor, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel”. Arra a kérdésre, hogy ez biztos-e, azt mondta: „Úgy értesültünk”.