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találkozás Donald Trump Orbán Viktor

Havasi Bertalan tisztázta: nincs tervben az Orbán–Trump-találkozó

2026. július 16. 11:20

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nem igazak a híresztelések. Havasi Bertalan kijelentette: Orbán Viktor magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg.

2026. július 16. 11:20
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Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel csütörtökön annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban szerdán kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd az magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette: „Itt tudna segíteni Orbán Viktor, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel”. Arra a kérdésre, hogy ez biztos-e, azt mondta: „Úgy értesültünk”.

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Németh az Aréna című műsorban arról beszélt, hogy a volt miniszterelnök mellett az előző kormány tagjai is segíthetnének.

Havasi erre reagálva az MTI-nek úgy fogalmazott: a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg, 

nem igazak azok a híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv”.

a kommunikációs igazgató jelezte: Orbán következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

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Összesen 103 komment

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macskieusz
2026. július 16. 12:53
A Tisza --nem párt-egy lobbicsoport-egy félkegyelművel.NINCS HELYI BEÁGYAZOTTSÁGA.
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macskieusz
2026. július 16. 12:52
Átalakulás van folyamatban.............az instabíl lelkek mennek el.Azok, akik alacsony önbecsüléssel rendelkeznek.Eközben átalakul pl.az országos elnökség, és a helyi képviselet.Strukturális átalakulás mellett.A DÉVÉNYIK MENNEK.Dévényi az a lény, aki örűlt annak, hogy Kálmán Olga anno Hír TV-s lett.ÉS FIDESZESBŐL LETT MUOSZOS................Az ilyen kretének, önbecsülés nélküliek mennek el.
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20260412
2026. július 16. 12:52
A vezetés, amelyik még mindig, minden nap az elődjétől retteg, eltorzult arccal, izzadva, ordítva riad fel éjszaka. PTSD? :)
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 16. 12:51
macskieusz 2026. július 16. 12:44 A Fidesz most is nagyobb párt , mint a Tisza........A Tisza 29 fő.Helyi beágyazottság nélkül. Én megértem a szektás agymosott állat fajtád, hogy még mindig a gyász valamely fázisában vagytok a világraszóló csúfos kudarcotok után, de azért már nem kéne mindig ugyanazzal a hazugsággal saját magatokat álltatni.
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