A Fidesz-szerverekkel együtt Orbán Viktor röpirata is elérhetetlenné vált, de papíralapon is kiadják, a Mandineren pedig továbbra is olvasható

A Fidesz tisztújító kongresszusa előtt, június 13-án Orbán Viktor közzétette Küldetés című politikai röpiratát, amelyben az elmúlt 16 évről és a jövő várható kihívásairól fejti ki gondolatait. A miniszterelnök a kormányzása időszakát a magyar szuverenitásért folytatott küzdelemként mutatja be. „A 16 évet arra használtuk, hogy felépítsük a saját maga fenntartására képes politikai, gazdasági és szellemi rendszert. Arra használtuk, hogy Magyarországot a nemzetközi térben önálló tényezővé tegyük” – írja a röpiratban.