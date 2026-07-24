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küldetés Orbán Viktor röpirat

A Fidesz-szerverekkel együtt Orbán Viktor röpirata is elérhetetlenné vált, de papíralapon is kiadják, a Mandineren pedig továbbra is olvasható

2026. július 24. 06:53

„Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk. Voltunk, vagyunk és maradunk” – írja a miniszterelnök.

2026. július 24. 06:53
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A Fidesz tisztújító kongresszusa előtt, június 13-án Orbán Viktor közzétette Küldetés című politikai röpiratát, amelyben az elmúlt 16 évről és a jövő várható kihívásairól fejti ki gondolatait. A miniszterelnök a kormányzása időszakát a magyar szuverenitásért folytatott küzdelemként mutatja be. „A 16 évet arra használtuk, hogy felépítsük a saját maga fenntartására képes politikai, gazdasági és szellemi rendszert. Arra használtuk, hogy Magyarországot a nemzetközi térben önálló tényezővé tegyük” – írja a röpiratban.

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Idézőjel

Küldetés – röpirat

Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk.

A dokumentumban a „saját hibák” mellett megnevezi a 2026-os választási vereség szerinte legfontosabb okait, és azt is leszögezi, hogy „a szuverén Magyarországra ma az Európai Unió jelenti a legnagyobb veszélyt”. Emellett felsorolja az elmúlt 16 év legfontosabb eredményeit is: szerinte sikerült „állni a sarat” Brüsszellel szemben, emelkedtek a bérek, és az ország is „látványosan szépült”.

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Orbán Viktor a röpiratban a szerinte várható jövőt is felvázolja.

Úgy véli, megszorítások következnek majd,

ahogyan a korábban jól működő országokban – például Németországban és Franciaországban –, mert „Brüsszel minden pénzt felemészt”, miközben „Ukrajna viszi és darálja az európai emberek pénzét”. Azt is írja, hogy visszatérnek „a liberális önkény jól ismert módszerei”.

A röpirat zárásában így fogalmaz:

„Mindhiába.

Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk. Voltunk, vagyunk és maradunk. Ez a mi hazánk, és nincs nekünk másik. Ez a mi küldetésünk. Folytatni fogjuk. De ez már egy másik röpirat.” 

A Küldetés jelenleg nem érhető el a Fidesz honlapján. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban elmondta, hogy július 21-én az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül házkutatást tartottak, és lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét, valamint adatbázisait.

A röpirat ugyanakkor teljes terjedelmében továbbra is olvasható a Mandineren, emellett papíralapon is megjelentetik.

Nyitókép: Facebook

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Összesen 80 komment

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Sorrend:
Majdmegmondom
2026. július 24. 10:04
Akkor a következő a Mandiner lesz... Erről szól I. Kritikátelnemviselő Péter admirális-generális élete. Ha már fejlődést nem képes felmutatni...
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brokenwoodi4
2026. július 24. 09:59
trd127 2026. július 24. 08:50 Döbbenetes látni, hogy egy ilyen vénember, aki már többször megbukott, még mindig hatalmat akar magának. Mivel nem ért semmihez.
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0
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 24. 09:58
namégmitnemBeszartak-a-fideszesek 2026. július 24. 09:44 A te bűntársad hová? A jogi kar mellé?? Nem vagyok bűnöző, vagyis fideszes.
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2
0
trd127
2026. július 24. 09:42
Nem szeretem ezt a filmes párhuzamot, mert már elkoptatott, de a "Mi soha nem adjuk fel" tökéletesen ugyanaz, mint amit a Bukás c. filmben a führer mond a bunker mélyén. Győzni fogunk - miközben mindenki kivétel nélkül tudja, hogy vége.
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