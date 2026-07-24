A Fidesz-szerverekkel együtt Orbán Viktor röpirata is elérhetetlenné vált, de papíralapon is kiadják, a Mandineren pedig továbbra is olvasható

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„Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk. Voltunk, vagyunk és maradunk” – írja a miniszterelnök.
A Fidesz tisztújító kongresszusa előtt, június 13-án Orbán Viktor közzétette Küldetés című politikai röpiratát, amelyben az elmúlt 16 évről és a jövő várható kihívásairól fejti ki gondolatait. A miniszterelnök a kormányzása időszakát a magyar szuverenitásért folytatott küzdelemként mutatja be. „A 16 évet arra használtuk, hogy felépítsük a saját maga fenntartására képes politikai, gazdasági és szellemi rendszert. Arra használtuk, hogy Magyarországot a nemzetközi térben önálló tényezővé tegyük” – írja a röpiratban.
A dokumentumban a „saját hibák” mellett megnevezi a 2026-os választási vereség szerinte legfontosabb okait, és azt is leszögezi, hogy „a szuverén Magyarországra ma az Európai Unió jelenti a legnagyobb veszélyt”. Emellett felsorolja az elmúlt 16 év legfontosabb eredményeit is: szerinte sikerült „állni a sarat” Brüsszellel szemben, emelkedtek a bérek, és az ország is „látványosan szépült”.
Orbán Viktor a röpiratban a szerinte várható jövőt is felvázolja.
Úgy véli, megszorítások következnek majd,
ahogyan a korábban jól működő országokban – például Németországban és Franciaországban –, mert „Brüsszel minden pénzt felemészt”, miközben „Ukrajna viszi és darálja az európai emberek pénzét”. Azt is írja, hogy visszatérnek „a liberális önkény jól ismert módszerei”.
A röpirat zárásában így fogalmaz:
„Mindhiába.
Mi sohasem adjuk fel. Mi mindig itt leszünk. Voltunk, vagyunk és maradunk. Ez a mi hazánk, és nincs nekünk másik. Ez a mi küldetésünk. Folytatni fogjuk. De ez már egy másik röpirat.”
A Küldetés jelenleg nem érhető el a Fidesz honlapján. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban elmondta, hogy július 21-én az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül házkutatást tartottak, és lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét, valamint adatbázisait.
A röpirat ugyanakkor teljes terjedelmében továbbra is olvasható a Mandineren, emellett papíralapon is megjelentetik.
Nyitókép: Facebook